Őrizetbe vették Seszták Miklóst – délelőtt még önként ment be az ügyészségre

Őrizetbe vették Seszták Miklóst. A KDNP országgyűlési képviselője hétfő délelőtt önként jelent meg a Központi Nyomozó Főügyészség budapesti épületében. Érkezésekor a 24.hu-nak azt mondta, számított mentelmi joga felfüggesztésére, és megismételte, hogy nem követett el bűncselekményt.

Őrizetbe vették Seszták Miklóst / Fotó: Legfőbb Ügyészség

Az Országgyűlés hétfő reggel függesztette fel Seszták mentelmi jogát. Az ügyészség a 2015 és 2018 közötti Volánbusz-beszerzésekkel összefüggő korrupciós ügy miatt kezdeményezte ezt.

Több mint 11 milliárd forintról szól a gyanú, Seszták Miklós tagadja a vádakat

Az ügyészség nyomozásának adatai szerint megalapozottan feltehető, hogy Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő akkori vezérigazgatója 2015 és 2018 között, közvetítőn keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől. Ez az ügyészség gyanúja, az ügyben jogerős bírósági döntés nem született.

Az ügyészség szerint emellett egy építőipari cégcsoport képviselője azt ajánlotta fel, hogy reménybeli állami megrendelésekért cserébe az egyes beruházások vállalkozói díjának tíz százalékát közvetítőkön keresztül visszajuttatja Sesztáknak. A volt miniszter az ellene felhozott állításokat tagadja.