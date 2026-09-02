Valami megváltozott, nagyot fordult a világ a Sparral Magyarországon: máris terjeszkedik, ebben a városban nyit új boltot – éveken át a kivonulását várták

Czipa András, a Tisza országgyűlési képviselője szerint előrelépés történt a miskolci Bulgárföldre tervezett bevásárlóközpont ügyében: a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. környezeti hatástanulmány-vizsgálatot kérelmezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatalnál, a terveket pedig benyújtották az Országos Építészeti Tervtanácshoz is. A beruházás ezzel az előkészítés láthatóbb szakaszába lépett, építkezés azonban még nem kezdődött.

Fotó: Facebook / Dr. Czipa András - TISZA

Czipa azt írta, már a választási kampány idején, a személyes találkozások során jelentős lakossági igénnyel szembesült egy bulgárföldi bevásárlóközpont létrehozására. Állítása szerint elődje korábban ígéretet tett a fejlesztésre, érdemi előrelépés azonban nem történt, ő viszont most felvette a kapcsolatot a Spar Magyarország vezetésével, és közlése szerint azóta folyamatosan egyeztet a vállalattal a projekt megvalósításáról.

A mostani fejlemények még elsősorban a tervezési és engedélyezési folyamat részei.

A környezeti vizsgálat, illetve az építészeti tervtanácsi eljárás önmagában még nem jelent végleges beruházási döntést vagy építési engedélyt, de szükséges lépések lehetnek ahhoz, hogy a fejlesztés később kivitelezési szakaszba jusson.

A képviselő bejegyzéséből egyelőre nem derül ki, mekkora beruházásról van szó, milyen üzletek kapnának helyet a központban, mekkora lehetne az alapterülete, illetve hány munkahelyet teremtene. Arról sem közölt részleteket, hogy mikor kezdődhetne meg az építkezés és mikorra tervezik az átadást.

Czipa András szerint a Sparral továbbra is folyamatos és konstruktív kapcsolatban marad, és a következő döntésekről, illetve a projekt előrehaladásáról később részletesebb tájékoztatást ad.

Évek óta tart a vita a Spar és a magyar állam között

A mostani miskolci fejlesztési terv azért is érdekes, mert a Spar magyarországi jövője az elmúlt években többször bizonytalannak tűnt. A vállalat és a magyar állam között 2024-ben éleződött ki látványosan a konfliktus, amelynek egyik központi eleme a kiskereskedelmi különadó volt . Az osztrák anyacég vezetése az Európai Bizottsághoz fordult, mert álláspontja szerint a progresszív adó aránytalanul nagy terhet rak a nagy, külföldi tulajdonú kiskereskedelmi láncokra.