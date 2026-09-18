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sportpolitika
Deutsch Tamás
Szijjártó Péter
Magyar Péter
Kubatov Gábor

Azonnal megérkezett Kubatov Gábor válasza Magyar Péternek, miután a Tisza-kormány eltávolítaná a Fradi éléről: ebből nagy harc lesz – „A mi szerelmünk egy életre szól”

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Alaposan átalakítaná a sport és a politika kapcsolatát a kormány: új összeférhetetlenségi szabályok jönnek, amelyek számos ismert sportvezetőt érinthetnek. Magyar Péter bejelentése alapján politikai és magas rangú állami tisztség mellett a jövőben nem lehetne nagy sportszervezetet vezetni, sőt a politikából való távozás után is négy évet kellene várni.
VG
2026.09.18, 12:39
Frissítve: 2026.09.18, 12:52

Nem kellett sokat várni Kubatov Gábor reakciójára, miután Magyar Péter bejelentette a sportvezetőket érintő új összeférhetetlenségi szabályokat. A Ferencváros elnöke egyértelművé tette: nem akarja feladni a klub vezetését, és arra utalt, hogy kész küzdeni a pozíciójáért.

Kubatov Gábor sport
A harc nem csak a sportpályán zajlik: összecsapott Magyar Péter és Kubatov Gábor / Fotó: Kubatov Gábor / Facebook

„A mi szerelmünk a Ferencvárossal egy életre szól. Holmi jogszabályokkal nem lehet széttépni! Küzdeni mindig, feladni soha!” – reagált Kubatov Gábor a Facebook-oldalán a pénteki kormányzati bejelentésre.

A válasz előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök a Vitézy Dáviddal közösen tartott kormányzati sajtótájékoztatón jelentette be: új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Ezek közvetlenül érinthetik a Ferencvárost 2011 óta irányító Kubatov Gábort is.

Magyar Péterék elválasztanák a politikát és a sportvezetést

A kormány terve szerint kormánytag, miniszteri biztos, helyettes államtitkár, országgyűlési képviselő vagy polgármester nem tölthetne be vezető tisztséget olyan sportszervezetben, amelynek több mint 500 igazolt sportolója van. A szabályozás az országos sportszövetségek vezetőire is vonatkozna.

A változás azért érinti közvetlenül Kubatov Gábort, mert a Ferencvárosi Torna Club elnöki posztja mellett országgyűlési képviselő is. Magyar Péter a bejelentéskor név szerint is megemlítette Kubatovot, de nem ő lenne az egyetlen ismert sportvezető, akinek választania kellene tisztségei között. A szabályok

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  • és Szijjártó Péter, a Budapest Honvéd elnöke

számára is összeférhetetlenséget teremthetnek. A tervezet ráadásul nemcsak az aktív politikai szerepvállalás idejére húzna éles határvonalat. A politikai vagy állami tisztség megszűnése után további négy évig nem lehetne az érintett nagy sportszervezet vezetője.

További szigorítás, hogy súlyos támogatási szabálytalanság esetén szintén négy évre kizárhatnák az érintettet a sportvezetői tisztségekből.

Kubatov Gábor 2011 óta vezeti a Ferencvárost

Kubatov Gábort 2011 februárjában választották meg az FTC elnökének, így több mint másfél évtizede áll a klub élén. Elnöksége alatt a Ferencváros labdarúgócsapata ismét meghatározó szereplővé vált Magyarországon, és rendszeresen szerepelt az európai kupasorozatokban is.

A most bejelentett összeférhetetlenségi szabályok azonban alapvetően érinthetik Kubatov további szerepvállalását a klubnál. Facebook-bejegyzése alapján ugyanakkor az FTC elnöke nem tekinti lezártnak a kérdést: reakciójával már a kormányzati bejelentés után jelezte, hogy kész küzdeni a Ferencvárosnál betöltött pozíciójáért.

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