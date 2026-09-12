Rendkívüli: 14 ezer ülőhelyről döntött Vitézy Dávid – parkolópályára kerül a svájci szupervonatok beszerzése, „csak így megyünk tovább!"
Vitézy Dávid mint tulajdonosi joggyakorló visszavonta Lázár János azon korábbi miniszteri utasítását, amellyel a választások előtt három nappal a svájci használt motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelezte a MÁV-ot. A MÁV vezetése a túlárazás gyanúja és a kirívóan magas költségek miatt korábban nem hajtotta végre ezt a döntést, amelyben alvállalkozóként NER-közeli cégek, köztük a B+N is megjelentek.
„Visszavontam Lázár János választás előtt 3 nappal kiadott utasítását, melyben a svájci használt motorvonatok méregdrága karbantartási szerződésének megkötésére utasította a MÁV-ot" – írta a Facebookon a miniszter.
Emlékeztetett, az előző kormány korábban úgy döntött, hogy a MÁV legfeljebb 93 használt Stadler GTW motorvonatot vásároljon Svájcból. Április 9-én, három nappal az országgyűlési választás előtt Lázár János utasította a MÁV-ot, hogy kösse meg a Svájcból használtan megvásárolni tervezett GTW motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződését. A MÁV vezetése viszont a túlárazás gyanúja miatt nem hajtotta végre az utasítást, mivel a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna.
Kijelentette: most tulajdonosi joggyakorlóként visszavontam a korábbi miniszteri döntést.
A korábbi ajánlatot a MÁV versenyképtelennek és túlárazottnak ítélte. A használt járművek adásvétele hatálybalépésének egyik feltétele az volt, hogy a járművek hosszú távú karbantartása is biztosított legyen. A konstrukcióban olyan NER-közeli cégek is megjelentek alvállalkozóként, mint a B+N. Lázár János ennek ellenére (vagy épp ezért?) április 9-én utasítást adott a szerződés megkötésére. Ezt a döntést vontam most vissza.
„Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a karbantartás feltételeit és árát újra kell tárgyalni, nem fogadunk el egy versenyképtelenül drága karbantartási ajánlatot csak azért, hogy a járművek megvásárlásának feltétele teljesüljön" – így a miniszter.
Hangsúlyozta: használt járművet csak akkor érdemes venni, ha a vételárral és a teljes élettartamra számított karbantartási költséggel együtt valóban jó üzlet az adófizetőknek és a vasúttársaságnak. Tehát arról van szó, hogy minden áron nem kellenek a használt motorvonatok - de ha nem tudunk lényegesen kedvezőbb karbantartási feltételeket kialkudni, akkor a beszerzés még megvalósulhat. – A GTW-k sorsa tehát még nem dőlt el: a megfelelő szerződéses konstrukció kialakításának lehetősége 2026. december 31-ig áll fenn. Csak akkor lépünk tovább, ha bebizonyosodik, hogy a teljes konstrukció műszakilag és pénzügyileg is megéri, szögezte le.
Emiatt alakult ki politikai vita
A Világgazdaság korábban már írt róla, hogy a 93 használt svájci motorvonat adásvételi szerződése eddig nem lépett hatályba. Ennek oka pontosan az a 15 éves karbantartási szerződés volt, amelyről a Stadler és a MÁV nem tudott megegyezni, és amelynek aláírását Lázár János az utolsó napjaiban mégis elrendelte.
A MÁV legfeljebb 93 darab használt, 15–20 éves Stadler GTW típusú villamos motorvonat beszerzését tervezi Svájcból. A járműveket a kelet-magyarországi régió, így Miskolc, Debrecen é Nyíregyháza elővárosi és regionális vonalain állítanák forgalomba,
ami összesen mintegy 14 ezer új ülőhelyet jelentene a hálózaton.
Mivel a vonatok egyáramneműek, a magyarországi közlekedtetéshez a meghajtási rendszerüket 25 kV-osra kell átalakítani. Emellett fel kell szerelni őket magyar nyelvű utastájékoztatóval, videomegfigyelő rendszerrel, a hazai peronokhoz igazított tolólépcsőkkel, valamint a kötelező Mirel és ETCS BL4 vonatbefolyásoló rendszerekkel. A járművek előzetes típusengedélyét 2026 áprilisában szerezték meg.
A projekt körül kialakult szakmai-politikai vita lényege, hogy miközben a korábbi közlekedési vezetés gyors és költséghatékony flottamegújításként értékelte az üzletet, az új döntéshozók szerint a karbantartási konstrukció versenyképtelen és túlárazott.
A szerződéses keretek végleges kialakítására és az anyagi feltételek újratárgyalására 2026. december 31-ig van lehetőség; a járművek megvásárlása csak akkor léphet érvénybe, ha a teljes konstrukció pénzügyileg is jövedelmezőnek bizonyul az állam számára.
Vitézy Dávid jegeli őket, de mit tudnak?
A Stadler GTW regionális villamos motorvonat egy különleges konstrukciós elven alapuló jármű, amelynek legfőbb jellegzetessége a csuklós motorkocsis felépítés. Ez azt jelenti, hogy a teljes hajtásrendszert, a gépészetet és a transzformátort egy önálló, rövid, kéttengelyes középső modulba építették be, és erre a központi motoregységre támaszkodnak rá két oldalról a könnyűszerkezetes utasszállító kocsik.
Az Orbán-kormány alatt beszerezni tervezett svájci flotta alapvetően háromrészes és négyrészes változatokból áll, amelyek hossza 39 és 53 méter között mozog. A járművek utasterének több mint 70-75 százaléka alacsony padlós, ami rendkívül gyors utasáramlást és akadálymentes beszállást biztosít. A teljesen légkondicionált, vákuumos mosdókkal felszerelt szerelvények kiviteltől függően akár 140 kilóméteres végsebességre képesek, és verziótól függően nagyjából 90, illetve akár 145 ülőhelyet kínálnak az utazóknak.