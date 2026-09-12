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kötöttpályás beruházás
MÁV
Vitézy Dávid

Rendkívüli: 14 ezer ülőhelyről döntött Vitézy Dávid – parkolópályára kerül a svájci szupervonatok beszerzése, „csak így megyünk tovább!"

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vitézy Dávid tulajdonosi joggyakorlóként visszavonta Lázár János miniszteri utasítását a svájci Stadler GTW motorvonatok karbantartási szerződéséről, így a MÁV csak akkor veszi meg a járműveket, ha a feltételek 2026 végéig bizonyítottan előnyösek lesznek az állam számára.
Németh Tamás
2026.09.12, 08:57
Frissítve: 2026.09.12, 09:13

Vitézy Dávid mint tulajdonosi joggyakorló visszavonta Lázár János azon korábbi miniszteri utasítását, amellyel a választások előtt három nappal a svájci használt motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelezte a MÁV-ot. A MÁV vezetése a túlárazás gyanúja és a kirívóan magas költségek miatt korábban nem hajtotta végre ezt a döntést, amelyben alvállalkozóként NER-közeli cégek, köztük a B+N is megjelentek.

Rendkívüli: 14 ezer ülőhelyről döntött Vitézy Dávid – parkolópályára kerül a svájci szupervonatok beszerzése, „csak így megyünk tovább!"
Rendkívüli: 14 ezer ülőhelyről döntött Vitézy Dávid – parkolópályára kerül a svájci szupervonatok beszerzése, „csak így megyünk tovább!" Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„Visszavontam Lázár János választás előtt 3 nappal kiadott utasítását, melyben a svájci használt motorvonatok méregdrága karbantartási szerződésének megkötésére utasította a MÁV-ot" – írta a Facebookon a miniszter. 

Emlékeztetett, az előző kormány korábban úgy döntött, hogy a MÁV legfeljebb 93 használt Stadler GTW motorvonatot vásároljon Svájcból. Április 9-én, három nappal az országgyűlési választás előtt Lázár János utasította a MÁV-ot, hogy kösse meg a Svájcból használtan megvásárolni tervezett GTW motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződését. A MÁV vezetése viszont a túlárazás gyanúja miatt nem hajtotta végre az utasítást, mivel a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna. 

Kijelentette: most tulajdonosi  joggyakorlóként visszavontam a korábbi miniszteri döntést.

A korábbi ajánlatot a MÁV versenyképtelennek és túlárazottnak ítélte. A használt járművek adásvétele hatálybalépésének egyik feltétele az volt, hogy a járművek hosszú távú karbantartása is biztosított legyen. A konstrukcióban olyan NER-közeli cégek is megjelentek alvállalkozóként, mint a B+N.  Lázár János ennek ellenére (vagy épp ezért?) április 9-én utasítást adott a szerződés megkötésére. Ezt a döntést vontam most vissza.

„Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a karbantartás feltételeit és árát újra kell tárgyalni, nem fogadunk el egy versenyképtelenül drága karbantartási ajánlatot csak azért, hogy a járművek megvásárlásának feltétele teljesüljön" – így a miniszter.

Hangsúlyozta: használt járművet csak akkor érdemes venni, ha a vételárral és a teljes élettartamra számított karbantartási költséggel együtt valóban jó üzlet az adófizetőknek és a vasúttársaságnak. Tehát arról van szó, hogy minden áron nem kellenek a használt motorvonatok - de ha nem tudunk lényegesen kedvezőbb karbantartási feltételeket kialkudni, akkor a beszerzés még megvalósulhat.  – A GTW-k sorsa tehát még nem dőlt el: a megfelelő szerződéses konstrukció kialakításának lehetősége 2026. december 31-ig áll fenn. Csak akkor lépünk tovább, ha bebizonyosodik, hogy a teljes konstrukció műszakilag és pénzügyileg is megéri, szögezte le. 

Emiatt alakult ki politikai vita

A Világgazdaság korábban már írt róla, hogy a 93 használt svájci motorvonat adásvételi szerződése eddig nem lépett hatályba. Ennek oka pontosan az a 15 éves karbantartási szerződés volt, amelyről a Stadler és a MÁV nem tudott megegyezni, és amelynek aláírását Lázár János az utolsó napjaiban mégis elrendelte. 

A MÁV legfeljebb 93 darab használt, 15–20 éves Stadler GTW típusú villamos motorvonat beszerzését tervezi Svájcból. A járműveket a kelet-magyarországi régió, így Miskolc, Debrecen é Nyíregyháza elővárosi és regionális vonalain állítanák forgalomba, 

ami összesen mintegy 14 ezer új ülőhelyet jelentene a hálózaton.

Mivel a vonatok egyáramneműek, a magyarországi közlekedtetéshez a meghajtási rendszerüket 25 kV-osra kell átalakítani. Emellett fel kell szerelni őket magyar nyelvű utastájékoztatóval, videomegfigyelő rendszerrel, a hazai peronokhoz igazított tolólépcsőkkel, valamint a kötelező Mirel és ETCS BL4 vonatbefolyásoló rendszerekkel. A járművek előzetes típusengedélyét 2026 áprilisában szerezték meg.

A projekt körül kialakult szakmai-politikai vita lényege, hogy miközben a korábbi közlekedési vezetés gyors és költséghatékony flottamegújításként értékelte az üzletet, az új döntéshozók szerint a karbantartási konstrukció versenyképtelen és túlárazott. 

A szerződéses keretek végleges kialakítására és az anyagi feltételek újratárgyalására 2026. december 31-ig van lehetőség; a járművek megvásárlása csak akkor léphet érvénybe, ha a teljes konstrukció pénzügyileg is jövedelmezőnek bizonyul az állam számára.

Vitézy Dávid jegeli őket, de mit tudnak?

A Stadler GTW regionális villamos motorvonat egy különleges konstrukciós elven alapuló jármű, amelynek legfőbb jellegzetessége a csuklós motorkocsis felépítés. Ez azt jelenti, hogy a teljes hajtásrendszert, a gépészetet és a transzformátort egy önálló, rövid, kéttengelyes középső modulba építették be, és erre a központi motoregységre támaszkodnak rá két oldalról a könnyűszerkezetes utasszállító kocsik. 

Az Orbán-kormány alatt beszerezni tervezett svájci flotta alapvetően háromrészes és négyrészes változatokból áll, amelyek hossza 39 és 53 méter között mozog. A járművek utasterének több mint 70-75 százaléka alacsony padlós, ami rendkívül gyors utasáramlást és akadálymentes beszállást biztosít. A teljesen légkondicionált, vákuumos mosdókkal felszerelt szerelvények kiviteltől függően akár 140 kilóméteres végsebességre képesek, és verziótól függően nagyjából 90, illetve akár 145 ülőhelyet kínálnak az utazóknak.

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