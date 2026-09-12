Vitézy Dávid mint tulajdonosi joggyakorló visszavonta Lázár János azon korábbi miniszteri utasítását, amellyel a választások előtt három nappal a svájci használt motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződésének megkötésére kötelezte a MÁV-ot. A MÁV vezetése a túlárazás gyanúja és a kirívóan magas költségek miatt korábban nem hajtotta végre ezt a döntést, amelyben alvállalkozóként NER-közeli cégek, köztük a B+N is megjelentek.

Rendkívüli: 14 ezer ülőhelyről döntött Vitézy Dávid – parkolópályára kerül a svájci szupervonatok beszerzése, „csak így megyünk tovább!" Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„Visszavontam Lázár János választás előtt 3 nappal kiadott utasítását, melyben a svájci használt motorvonatok méregdrága karbantartási szerződésének megkötésére utasította a MÁV-ot" – írta a Facebookon a miniszter.

Emlékeztetett, az előző kormány korábban úgy döntött, hogy a MÁV legfeljebb 93 használt Stadler GTW motorvonatot vásároljon Svájcból. Április 9-én, három nappal az országgyűlési választás előtt Lázár János utasította a MÁV-ot, hogy kösse meg a Svájcból használtan megvásárolni tervezett GTW motorvonatok hosszú távú karbantartási szerződését. A MÁV vezetése viszont a túlárazás gyanúja miatt nem hajtotta végre az utasítást, mivel a használt járművek karbantartása kirívóan drága lett volna.

Kijelentette: most tulajdonosi joggyakorlóként visszavontam a korábbi miniszteri döntést.

A korábbi ajánlatot a MÁV versenyképtelennek és túlárazottnak ítélte. A használt járművek adásvétele hatálybalépésének egyik feltétele az volt, hogy a járművek hosszú távú karbantartása is biztosított legyen. A konstrukcióban olyan NER-közeli cégek is megjelentek alvállalkozóként, mint a B+N. Lázár János ennek ellenére (vagy épp ezért?) április 9-én utasítást adott a szerződés megkötésére. Ezt a döntést vontam most vissza.

„Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy a karbantartás feltételeit és árát újra kell tárgyalni, nem fogadunk el egy versenyképtelenül drága karbantartási ajánlatot csak azért, hogy a járművek megvásárlásának feltétele teljesüljön" – így a miniszter.

Hangsúlyozta: használt járművet csak akkor érdemes venni, ha a vételárral és a teljes élettartamra számított karbantartási költséggel együtt valóban jó üzlet az adófizetőknek és a vasúttársaságnak. Tehát arról van szó, hogy minden áron nem kellenek a használt motorvonatok - de ha nem tudunk lényegesen kedvezőbb karbantartási feltételeket kialkudni, akkor a beszerzés még megvalósulhat. – A GTW-k sorsa tehát még nem dőlt el: a megfelelő szerződéses konstrukció kialakításának lehetősége 2026. december 31-ig áll fenn. Csak akkor lépünk tovább, ha bebizonyosodik, hogy a teljes konstrukció műszakilag és pénzügyileg is megéri, szögezte le.