Deviza
EUR/HUF364,03 -0,07% USD/HUF317,16 0% GBP/HUF424,81 0% CHF/HUF385,65 -0,04% PLN/HUF83,51 +0,03% RON/HUF69,21 0% CZK/HUF14,96 0% EUR/HUF364,03 -0,07% USD/HUF317,16 0% GBP/HUF424,81 0% CHF/HUF385,65 -0,04% PLN/HUF83,51 +0,03% RON/HUF69,21 0% CZK/HUF14,96 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
turisztika
Balaton
szabadstrand

Durva válságban a Balaton: minden ötödik vendég eltűnt – a polgármester idén 170 millió forintos bevételkieséssel számol

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Látványosan megcsappant a fizetős strandok forgalma Siófokon, a Nagystrandról minden ötödik vendég eltűnt. Eltűnt minden ötödik vendég a siófoki Nagystrandról, már a balatoni belépőn is spórolnak – panaszolja Siófok polgármestere, aki szerint a Balaton-Parti Kft. szálláshelyeinél idén 5–10 százalékos bevételkiesés várható.
VG
2026.09.19, 10:52
Frissítve: 2026.09.19, 10:52

Jelentősen visszaesett a vendégszám a siófoki fizetős strandokon, a kieső jegyárbevétel elérheti a 70 millió forintot. A városi tulajdonú Balaton-Parti Kft. másik strandja, a Galerius Fürdő sem tudja ellensúlyozni a gyengébb nyári szezont: vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot – írja a Portfolio.

Siófok, strand
A siófoki fizetős strandok forgalma jelentősen csökkent idén nyáron. / Fotó: Shutterstock

Siófokon sokan a fizetős strandok helyett a szabadstrandokat választják

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere arról számolt be, hogy a Nagystrandon mintegy 20 százalékkal csökkent a vendégek száma, a sóstói fizetős strandon pedig körülbelül 10 százalékos visszaesést mértek. A Balaton-Parti Kft. által üzemeltetett strandokon emiatt nagyjából 70 millió forint jegyárbevétel maradhat el – írta a Portfolio.

A polgármester szerint a számok arra utalnak, hogy a balatoni vendégek egy része egyre érzékenyebben reagál az árakra. 

Sokan a fizetős strandok helyett a szabadstrandokat választják, amiben Lengyel Róbert szerint a drágulás és a lakosság romló anyagi helyzete egyaránt szerepet játszik.

A változás Siófok számára azért is kedvezőtlen, mert a szabadstrandok működtetése ugyanúgy pénzbe kerül, melyek fenntartását az önkormányzat finanszírozza, belépőjegyből viszont nem keletkezik bevétel. A városi költések visszaesése tovább ronthatja az egyenleget. 

A polgármester tapasztalatai szerint az egynapos látogatók közül sokan saját élelmiszerrel érkeznek a Balatonhoz, ezért a strandoláson kívül alig költenek Siófokon, ami a vendéglátóhelyek és más helyi szolgáltatók forgalmát negatívan érinti.

A Balaton-Parti Kft. pénzügyi helyzetét a Galerius Fürdő teljesítménye sem javítja érdemben. A létesítmény vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot.

A társaság ingatlan-bérbeadási üzletágában is romlott a helyzet: több bérlő a szezon közben visszaadta az ingatlant, mások csak alacsonyabb bérleti díj mellett maradtak. A bérlők ezt azzal indokolták, hogy nem volt elegendő fizetővendég a költségeik kitermeléséhez, így a Balaton-Parti Kft. szálláshelyeinél 5–10 százalékos bevételkiesés várható.

Az őszi, téli és tavaszi forgalom még faraghat a mínuszból. Lengyel Róbert szerint azonban akkora a nyári szezonban összegyűlt hátrány, hogy a jelentős éves veszteséget már aligha lehet elkerülni.

Kevesebb vendég, de több időt töltött a hazai szálláshelyeken

Nem ennyire borús az összkép ugyankkor, ha az országos júliusi turisztikai forgalmi adatokat nézzük. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint: a nyár második hónapjában a vendégek összesen 6,7 millió éjszakát töltöttek el a hazai kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken, ami 0,3 százalékos növekedésnek felel meg. 

A turisztikai szálláshelyek bruttó árbevétele így 148,1 milliárd forintra emelkedett, folyó áron 5,8 százalékkal meghaladva az előző év júliusi eredményét. A belföldi vendégek száma 

  • 0,8 százalékkal, 
  • közel 1,4 millióra 

emelkedett, az általuk eltöltött 3,8 millió vendégéjszaka azonban ugyanilyen mértékben csökkent. Ez azt jelenti, hogy több magyar indult el pihenni, de átlagosan rövidebb időt töltött a szálláshelyeken.

A kereskedelmi szálláshelyeken 870 ezer belföldi vendéget és mintegy 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 64 százalékát szállodák fogadták, ahol 5,8 százalékkal nőtt a belföldi forgalom.

A legnagyobb bővülést Bük–Sárvár térségében mérték, ahol 9,3 százalékkal több magyar vendég fordult meg, mint egy évvel korábban. A Balatonnál 1,8 százalékos növekedést regisztráltak, Budapesten viszont 2,8 százalékkal, Szegeden és térségében pedig 3,3 százalékkal csökkent a belföldi vendégek száma.

A külföldi vendégek száma 1,9 százalékkal, közel 1,1 millióra csökkent, az általuk eltöltött éjszakák száma azonban ugyanilyen mértékben, 2,9 millióra emelkedett. 

A kereskedelmi szálláshelyeken 775 ezer külföldit regisztráltak, akik 1,9 millió vendégéjszakát töltöttek el. Háromnegyedüket szállodák fogadták, ezekben 6,4 százalékkal nőtt a külföldi vendégek száma. A magán- és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 17 százalékos zuhanás következett be.

Kapcsolódó

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu