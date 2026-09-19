Durva válságban a Balaton: minden ötödik vendég eltűnt – a polgármester idén 170 millió forintos bevételkieséssel számol

Jelentősen visszaesett a vendégszám a siófoki fizetős strandokon, a kieső jegyárbevétel elérheti a 70 millió forintot. A városi tulajdonú Balaton-Parti Kft. másik strandja, a Galerius Fürdő sem tudja ellensúlyozni a gyengébb nyári szezont: vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot – írja a Portfolio.

A siófoki fizetős strandok forgalma jelentősen csökkent idén nyáron. / Fotó: Shutterstock

Siófokon sokan a fizetős strandok helyett a szabadstrandokat választják

Lengyel Róbert, Siófok polgármestere arról számolt be, hogy a Nagystrandon mintegy 20 százalékkal csökkent a vendégek száma, a sóstói fizetős strandon pedig körülbelül 10 százalékos visszaesést mértek. A Balaton-Parti Kft. által üzemeltetett strandokon emiatt nagyjából 70 millió forint jegyárbevétel maradhat el – írta a Portfolio.

A polgármester szerint a számok arra utalnak, hogy a balatoni vendégek egy része egyre érzékenyebben reagál az árakra.

Sokan a fizetős strandok helyett a szabadstrandokat választják, amiben Lengyel Róbert szerint a drágulás és a lakosság romló anyagi helyzete egyaránt szerepet játszik.

A változás Siófok számára azért is kedvezőtlen, mert a szabadstrandok működtetése ugyanúgy pénzbe kerül, melyek fenntartását az önkormányzat finanszírozza, belépőjegyből viszont nem keletkezik bevétel. A városi költések visszaesése tovább ronthatja az egyenleget.

A polgármester tapasztalatai szerint az egynapos látogatók közül sokan saját élelmiszerrel érkeznek a Balatonhoz, ezért a strandoláson kívül alig költenek Siófokon, ami a vendéglátóhelyek és más helyi szolgáltatók forgalmát negatívan érinti.

A Balaton-Parti Kft. pénzügyi helyzetét a Galerius Fürdő teljesítménye sem javítja érdemben. A létesítmény vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot.

A társaság ingatlan-bérbeadási üzletágában is romlott a helyzet: több bérlő a szezon közben visszaadta az ingatlant, mások csak alacsonyabb bérleti díj mellett maradtak. A bérlők ezt azzal indokolták, hogy nem volt elegendő fizetővendég a költségeik kitermeléséhez, így a Balaton-Parti Kft. szálláshelyeinél 5–10 százalékos bevételkiesés várható.