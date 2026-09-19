Durva válságban a Balaton: minden ötödik vendég eltűnt – a polgármester idén 170 millió forintos bevételkieséssel számol
Jelentősen visszaesett a vendégszám a siófoki fizetős strandokon, a kieső jegyárbevétel elérheti a 70 millió forintot. A városi tulajdonú Balaton-Parti Kft. másik strandja, a Galerius Fürdő sem tudja ellensúlyozni a gyengébb nyári szezont: vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot – írja a Portfolio.
Siófokon sokan a fizetős strandok helyett a szabadstrandokat választják
Lengyel Róbert, Siófok polgármestere arról számolt be, hogy a Nagystrandon mintegy 20 százalékkal csökkent a vendégek száma, a sóstói fizetős strandon pedig körülbelül 10 százalékos visszaesést mértek. A Balaton-Parti Kft. által üzemeltetett strandokon emiatt nagyjából 70 millió forint jegyárbevétel maradhat el – írta a Portfolio.
A polgármester szerint a számok arra utalnak, hogy a balatoni vendégek egy része egyre érzékenyebben reagál az árakra.
Sokan a fizetős strandok helyett a szabadstrandokat választják, amiben Lengyel Róbert szerint a drágulás és a lakosság romló anyagi helyzete egyaránt szerepet játszik.
A változás Siófok számára azért is kedvezőtlen, mert a szabadstrandok működtetése ugyanúgy pénzbe kerül, melyek fenntartását az önkormányzat finanszírozza, belépőjegyből viszont nem keletkezik bevétel. A városi költések visszaesése tovább ronthatja az egyenleget.
A polgármester tapasztalatai szerint az egynapos látogatók közül sokan saját élelmiszerrel érkeznek a Balatonhoz, ezért a strandoláson kívül alig költenek Siófokon, ami a vendéglátóhelyek és más helyi szolgáltatók forgalmát negatívan érinti.
A Balaton-Parti Kft. pénzügyi helyzetét a Galerius Fürdő teljesítménye sem javítja érdemben. A létesítmény vesztesége az év végére meghaladhatja a 100 millió forintot.
A társaság ingatlan-bérbeadási üzletágában is romlott a helyzet: több bérlő a szezon közben visszaadta az ingatlant, mások csak alacsonyabb bérleti díj mellett maradtak. A bérlők ezt azzal indokolták, hogy nem volt elegendő fizetővendég a költségeik kitermeléséhez, így a Balaton-Parti Kft. szálláshelyeinél 5–10 százalékos bevételkiesés várható.
Az őszi, téli és tavaszi forgalom még faraghat a mínuszból. Lengyel Róbert szerint azonban akkora a nyári szezonban összegyűlt hátrány, hogy a jelentős éves veszteséget már aligha lehet elkerülni.
Kevesebb vendég, de több időt töltött a hazai szálláshelyeken
Nem ennyire borús az összkép ugyankkor, ha az országos júliusi turisztikai forgalmi adatokat nézzük. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közlése szerint: a nyár második hónapjában a vendégek összesen 6,7 millió éjszakát töltöttek el a hazai kereskedelmi, magán- és egyéb szálláshelyeken, ami 0,3 százalékos növekedésnek felel meg.
A turisztikai szálláshelyek bruttó árbevétele így 148,1 milliárd forintra emelkedett, folyó áron 5,8 százalékkal meghaladva az előző év júliusi eredményét. A belföldi vendégek száma
- 0,8 százalékkal,
- közel 1,4 millióra
emelkedett, az általuk eltöltött 3,8 millió vendégéjszaka azonban ugyanilyen mértékben csökkent. Ez azt jelenti, hogy több magyar indult el pihenni, de átlagosan rövidebb időt töltött a szálláshelyeken.
A kereskedelmi szálláshelyeken 870 ezer belföldi vendéget és mintegy 2,4 millió vendégéjszakát regisztráltak. A vendégek 64 százalékát szállodák fogadták, ahol 5,8 százalékkal nőtt a belföldi forgalom.
A legnagyobb bővülést Bük–Sárvár térségében mérték, ahol 9,3 százalékkal több magyar vendég fordult meg, mint egy évvel korábban. A Balatonnál 1,8 százalékos növekedést regisztráltak, Budapesten viszont 2,8 százalékkal, Szegeden és térségében pedig 3,3 százalékkal csökkent a belföldi vendégek száma.
A külföldi vendégek száma 1,9 százalékkal, közel 1,1 millióra csökkent, az általuk eltöltött éjszakák száma azonban ugyanilyen mértékben, 2,9 millióra emelkedett.
A kereskedelmi szálláshelyeken 775 ezer külföldit regisztráltak, akik 1,9 millió vendégéjszakát töltöttek el. Háromnegyedüket szállodák fogadták, ezekben 6,4 százalékkal nőtt a külföldi vendégek száma. A magán- és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 17 százalékos zuhanás következett be.