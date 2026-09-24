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támogatás
Baka András
Norvég Alapok

Mégis milyen svájci milliárdokról beszélt Baka András? Ebben Orbán Viktorék is benne voltak és még csak most jön a java

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Svájcból kapott tízmilliárdokról tárgyalt a köztársasági elnök. A Svájci Alap pénzeiről szóló bejelentésből azonban kimaradt néhány fontos részlet.
Pető Sándor
2026.09.24, 17:25

A Svájci-Magyar Együttműködési Programból kapott 34 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás volt a központi témája Baka András köztársasági elnök tárgyalásainak Guy Parmelin svájci államfővel. A Sándor-palota szerdai közléséből azonban kimaradt néhány fontos részlet a Svájci Alapról, amely nem tartott vissza pénzeket Magyarországtól az előző kormány alatt sem, mint a Norvég Alap és az Európai Unió.

Svájci Alap – amiről Baka Andrással beszéltek a svájciak, azt Orbán Viktorék már elfogyasztották, de készül egy még nagyobb torta
Svájci Alap – amiről Baka Andrással beszéltek a svájciak, azt Orbán Viktorék már elfogyasztották, de készül egy még nagyobb torta Fotó: NurPhoto via AFP

„Napjaink fontos együttműködési pontja a svájci támogatási program, melynek keretében az államszövetség 87.6 millió svájci franknyi hozzájárulásával 8 területen 10 támogatási intézkedés valósulhat meg Magyarországon például olyan területeken, mint az emberkereskedelem elleni küzdelem, az energiahatékonyság vagy a szakképzés' – szólt a Sándor-palota Facebook-posztja az ENSZ-közgyűlésen történt találkozóról.

Ami kimaradt: ez nem egy kezdődő, hanem egy kifutó program – amit egy újabb, még bőkezűbb másik követ. A pénz több mint 90 százalékát már 2025 végéig lekötötték, és jórészt ki is fizették, tehát az előző, Orbán Viktor vezette kormány idején – ha a 2022-ben Navrcsics Tibor aláírta, most futó program végrehajtási határideje 2029. december. 

Az összeg egyébként jóval kisebb, mint a  2007–2017-es első programé, aminek a keretében Magyarország mintegy 131 millió svájci frankot kapott: ezt olyan projektekre költötték, mint vízvezetékek építése, árvízvédelmi fejlesztések, egészségügyi és oktartási programok, sőt még 13 rendőrkapitányság energiahatékonysági korszerűsítésére is futotta belőle.

A Tisza-ciklus politikusaira hárul az a kellemes feladat, hogy a következő program projektjeire kiosszon egy minden eddiginél nagyobb összeget.

Svájci Alap: az újabb pénzadagot még csak becsülni lehet

Ennek a pontos nagysága több okból nem ismert még, de a mostaninak akár a duplája is lehet. 

Svájc és az EU megállapodott abban, hogy az eddigi alkalmi „svájci hozzájárulásokat” állandó, rendszeresen ismétlődő mechanizmus váltja fel. Az első ilyen időszak 2030. január 1-jétől 2036. december 31-ig tart. Svájc évente 350 millió frankot ad, vagyis hét év alatt összesen 2,45 milliárdot – nem Magyarországnak, hanem a jogosult EU-tagoknak összességében.

Már ebből az összegből kiolvasható, hogy ha a jelenlegi program magyar részesedési arányából indulunk ki, sokkal több pénz jut majd ránk. Pontosan két dolog miatt nem lehet tudni, mennyi:

  1. A kiosztásra egy olyan képlet szolgál, amelynek az összetevői változhatnak: a terület ugyan nem, a népesség már inkább, és figyelembe veszik az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelmet (GNI) is a többi jogosult országhoz képest. 
  2. Ami az utóbbit illeti, azért is okozhat változást, mert a svájciaktól csak olyan országok kapnak pénzt, amelyek egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson számított GNI-je az EU-átlag 90 százaléka alatt van. Ha valaki addigra efölé megy, a többiek közt több pénzt lehet elosztani. Márpedig a "kiesésre" van esély, jelölt rá például Csehország, Szlovénia és Málta.

Ennek megfelelően a mostani arányok alapján Magyarországnak jutó, 150 millió frank környékére becsülhető újabb támogatási csomag ennél akár még nagyobb is lehet.

Mire költik majd, azt még a következő magyar parlamenti választás előtt kell eldöntenie az aktuális illetékeseknek. (Baka Andrásnak aligha jut hely a pénzosztó asztalnál, de persze ki tudja.)

Jósolni semmit sem lehet, mindenesetre a mostani bejelentésben szereplő, kifutó programból a következőkre futotta: 

Szakképzés8,956 millió CHFIKK Nonprofit Zrt.; hátrányos helyzetű régiók szakképzési centrumai
Kutatás és innováció10,254 m CHFNKFIH, ELI-ALPS, kutatóhelyek, egyetemek, vállalatok; ezen belül Andrássy Egyetem
KKV-finanszírozás12,000 m CHFkreatívipari mikro-, kis- és középvállalatok, Day One Capital közvetítésével
Emberkereskedelem elleni küzdelem1,987 m CHFBM, áldozatsegítő és civil szervezetek
Geotermikus energia11,945 m CHFtávhő- és településfűtési fejlesztések végrehajtói
Víz- és szennyvíz15,931 m CHFönkormányzatok, víziközmű-szolgáltatók, civil partnerek
Egészségügy és szociális védelem14,926 m CHFhospice/palliatív ellátók + OMSZ életmentési projekt
Hátrányos helyzetű csoportok, kisebbségek9,952 m CHFtanodák, Biztos Kezdet Gyerekházak, Jelenlét Pontok, civil szervezetek stb.
Technikai segítségnyújtás1,300 m CHFprogramirányítás
Előkészítési alap0,349 m CHFprojekt/program-előkészítés
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