Több száz milliárd forintot költenének bérrendezésre, de a szakdolgozók még mindig a konkrétumokat várják

Az egészségügyi szakdolgozók bére ismét a közéleti figyelem középpontjába került. A friss kormányzati bejelentések szerint készül az új szakdolgozói bértábla, a Pénzügyminisztériummal pedig felgyorsultak az egyeztetések. A tervek szerint a 2027-re biztosított, mintegy 500 milliárd forintos egészségügyi többletforrás jelentős részét a dolgozók életpályájának rendezésére és az új bértábla kialakítására fordítanák. A nagy kérdés azonban továbbra is az: ez már konkrétan biztosított pénz vagy egyelőre csak politikai ígéret? És hogyan viszonyul mindez az elmúlt évek béremeléseihez?

Az egészségügyi szakdolgozók bére ismét a közéleti figyelem középpontjába került/Fotó: Németh András Péter

Nem most kezdődött a szakdolgozói béremelés

Az egészségügyi szakdolgozók bérrendezése már a 2010-es évek elején megkezdődött. A kormány 2020-as összesítése szerint 2012-2013-ban átlagosan 27 százalékos emelést kaptak a szakdolgozók. Ezt követően

2016-ban újabb, átlagosan 26,5 százalékos,

2017-ben 12 százalékos,

2018-ban pedig 8 százalékos béremelés következett.

A 2016-os program különösen fontos mérföldkő volt: ekkor új szakdolgozói bértábla lépett életbe, amelyhez további, előre meghatározott emelési ütemeket kapcsoltak.

Az eredeti terv szerint 2019 novemberében jött volna a 8 százalékos emelés, ezt azonban előrehozták júliusra. Ezután

2020 januárjában 14,

2020 novemberében 20,

majd 2022 januárjában további 30 százalékos emelés következett.

A kormány 2021-ben úgy számolt, hogy a program 2018-hoz képest összesen 72 százalékos emelkedést jelent, és a 2022-es negyedik ütem több mint 85 ezer szakdolgozót érint. A 2022-es emelésre önmagában 239 milliárd 175 millió forintot irányoztak elő. Ez a szám azért érdekes, mert jól mutatja: az állam korábban nem pusztán általános ígéretet tett, hanem konkrét kormányhatározatokban rögzítette az ütemezést és a finanszírozás egy részét.

2023 és 2024: újabb nagy emelés

A következő jelentős fordulópont 2023–2024 volt. A 2022 decemberében elfogadott kormányhatározat már előre rögzítette, hogy az egészségügyi szakdolgozók béremelése két lépcsőben történik:

az első ütem 2023. július 1-jén, a második 2024. március 1-jén.

A jogszabály külön forrást is nevesített az első ütemhez, több mint 41,5 milliárd forintot a szakdolgozók béremelésére. A második ütem fedezetét pedig a 2024-es költségvetés tervezésekor kellett biztosítani. 2023 júliusától egységesen 18 százalékkal emelkedett a szakdolgozók alapbére.