Trump aláírta az orosz szankciós csomagról szóló törvényt – jöhet a 100 százalékos vám az energiahordozókra, ami Magyarországot is telibe találhatja

Donald Trump pénteken aláírta az Oroszország elleni új amerikai szankciós törvényt, amely jelentősen kibővíti az elnök vámkivetési jogköreit. A szankciók értelmében akár 100 százalékos vámmal is büntethetők az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói, a szabályok tág megfogalmazása miatt azonban jóval több ország kerülhet Washington célkeresztjébe – írja a Reuters.

Donald Trump aláírta az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen: jöhet az akár 100 százalékos vám. / Fotó: Bonnie Cash

Szélsőséges esetben Ukrajna ellátása is megszenvedheti az új szankciós csomag következményeit

A Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 névre keresztelt törvény célja, hogy tovább csökkentse Moszkva háború finanszírozására fordítható bevételeit. A csomag az orosz energia- és hadiipart, valamint a már meglévő szankciók kijátszására használt úgynevezett árnyékflottát is célba veszi.

A jogszabály legnagyobb gazdasági kockázatát ugyanakkor a másodlagos vámok jelentik. Ennek értelmében az elnök harminc napon belül akár 100 százalékos vámot szabhat ki az Egyesült Államokba érkező árukra azokból az országokból, amelyek az orosz kőolaj vagy földgáz öt legnagyobb importőre közé tartoznak. Hasonló intézkedés érintheti azokat az államokat is, amelyek a törvény hatálybalépése után új orosz olaj- vagy gázvásárlást hajtanak végre, illetve Washington szerint jelentős szerepet játszanak a szankciók kijátszásában.

Kína és India jelenleg az orosz olaj legfontosabb vásárlói közé tartozik, így közvetlenül érintheti őket az új szabályozás.

Újdelhi már a törvény elfogadása után figyelmeztette Washingtont, hogy az intézkedés ronthatja a két ország kapcsolatát és zavarokat okozhat a nemzetközi energiapiacon.

Az indiai kormány egyúttal jelezte: továbbra is saját energiabiztonsági szempontjai alapján választja meg beszállítóit.

Ugyanakkor a National Foreign Trade Council alelnöke, Jeannette Chu a törvény kapcsán arra figyelmezet, hogy egyelőre még az érintett szereplők sem ugyanazokat az országokat tartják potenciális célpontnak. A bizonytalanságot az okozza, hogy a jogszabály nem határozza meg egyértelműen a rangsorolás feltételeit.