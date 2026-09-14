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Hivatalos: fellázadt az első magyar falu a Tisza-kormány széltornyai ellen, hozzájuk nem telepíthet Kapitány István szélturbinákat – a polgármester feketén-fehéren közölte a döntést

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A lakosság szavazott a vas megyei Gyöngyösfalun. A község elutasította, hogy szélerőművek épüljenek a környékén. Korábban már több település is lázadozott.
VG
2026.09.14, 07:01

Pénteken lakossági fórumot tartottak az ezer főt számláló Vas megyei községben, Gyöngyösfalun, ahol a helyiek szavazást tartottak a kormány által a település közelébe tervezett szélerőműpark kapcsán. A megjelentek végül több mint 85 százaléka elutasította azt, hogy szélerőművek létesüljenek a falu mellett.

szélenergia, szélturbina, széltorony
A kritikusok szerint a szélerőművek jelentősen rontják a tájképet / Fotó: AFP

A 9970.hu helyi hírportál beszámolója szerint a szeptember 11-i lakossági fórumon egyértelmű eredmény született, mindössze 12-en támogatták a javaslatot, míg 73-an elutasították a szélerőműpark létesítését.

Tóth Árpád polgármester a gyűlés után közzétett bejegyzésében azt írta, a lakosság egyértelműen kifejezte véleményét, az önkormányzat pedig támogatja a döntést.

„A lakosság egyértelműen kifejezte véleményét a tervezett szélerőművekkel kapcsolatban. Köszönöm mindenkinek az értékes hozzászólásokat, a felkészült és kulturált részvételt, valamint azt, hogy elmondták véleményüket. Külön köszönöm a környező településekről érkező érdeklődőknek is, hogy megtisztelték jelenlétükkel a fórumot. Az önkormányzat a kapott útmutatást teljes szélességgel támogatja” – írta Facebook-posztjában a település vezetője.

A szavazás egyik apropója az volt hogy a kormány egy új pályázatot indított, melynek keretében összesen 700 megawatt új szélerőművi kapacitás előtt nyitotta meg az utat, de a tervek szerint ez a szám 2030-ra már a 4000 megawattot is elérné. A Magyar Péter vezette kabinet szerint erre azért van szükség, mert Magyarországnak többféle energiaforrásra kell átállnia, a cél pedig egy olyan energiamix kialakítása, amelyben a nap-, szél- és atomenergia, valamint a geotermikus energia és az energiatárolás együtt biztosítja az ország energiaellátását.

A szélerőműparkok ellenzői szerint viszont ezek a létesítmények komoly környezetkárosító hatással járnak, ráadásul a tájképet is erősen rontják.

Erre nem számított Kapitány István: sorra lázadnak fel a vidéki magyar városok a szélturbinák ellen, 80 óriástornyot rakhatnak párszázfős faluk mellé – kiborult a lakosság

Szélerőműpark terve borzolja a kedélyeket több Vas megyei településen, a lakók attól tartanak, hogy 150-200 méter magas turbinák jelennek meg a falvak határában. Szélerőmű egyelőre még nem épül: Sorkikápolnán és Kissomlyón is azt közölték, hogy csak előzetes vizsgálatok és egyeztetések zajlanak, hivatalos beruházási döntés nincs – írta még augusztus közepén a nyugat.hu.

A környéken már működik egy kisebb szélerőműpark: Ikervár mellett 2012 óta 18 turbina termel áramot. Ezek mintegy 100 méter magasak, lapátjaik 44 méteresek, vagyis jóval kisebbek a most felmerült 150-200 méteres szélturbináknál.

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