Micsoda öröm: egyszerre hét széltornyot építhetnek a 2000 fős magyar faluba, büszke is rá a tiszás parlamenti képviselő – "Odafigyelünk, hogy mindig legyen áramunk"

Nem is titkolva örömteli posztban számolt be a szélenergia, pontosabban az új szélturbinák pályázatának alakulásáról a Tisza egyik parlamenti képviselője.

Szélenergia: egyszerre hét szélturbinát is telepíthetnek a 2000 fős magyar faluba / Fotó: Belga via AFP / AFP, illusztráció

Néher András, a kormánypárt egyéni országgyűlési képviselője (Győr-Moson-Sopron megye 02. számú választókerületében) arról számolt be a közösségi oldalán néhány perce, hogy múlt héten település vezetőkkel egyeztetett az új szélerőmű pályázat kapcsán, ennek pedig az lett a konklúziója, hogy

Bőny pályázik, Pérnek és Nagyszentjános viszont még várnia kell.

Kiírták a szélerőmű-pályázatokat! Bőny, Pér és Nagyszentjános települések fekvése ideális szélerőművek építéséhez és gyakorlatilag startra készen várták a 700 MW-os új, most megjelent pályázati kiírást – írta Néher András.

Szélenergia: egyszerre hét szélturbinát is telepíthetnek a 2000 fős magyar faluba

Kiderült, hogy Pérnek és Nagyszentjánosnak előreláthatólag még várnia kell 2027 tavaszáig, hogy elkészüljön a becsatlakozási pont fejlesztése. De Bőny ebből a szempontból szerencsésebb helyzetből indul a pályázaton, mert az Ácson lévő csatlakozási pont most tud fogadni 50 megawattnyi energiát, ami tíz szélerőművet jelent.

Ebből Bőny hetet tud vállalni.

Egy 2000 fős községről van szó Győr-Moson-Sopron vármegyében, a Győri járásban. Igaz, itt már régóta működnek szélturbinák. A térségében található,

13 toronyból álló,

25 megawatt összteljesítménnyel rendelkező szélerőműpark

2019 áprilisában akvizíció során került az Alteo tulajdonába.

A beruházást a tőzsdei cég részben a 2019. március 25-én lezárult, 2 milliárd forintos zártkörű tőkeemelés során befolyt összegből finanszírozta. A szélerőműpark megvásárlásával az Alteo akkor csaknem megduplázta addigi megújuló energiaforrásokat hasznosító portfóliójának kapacitását.

Hogy most melyik befektető építene még hét szélturbinát Bőny mellé, az egyelőre nem ismert. A tiszás politikus csak annyit jegyzett meg, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által kiírt szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázat fut, az önkormányzatok a pályázó céggel kapcsolatban állnak.