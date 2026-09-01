Szélerőműtender: látszik a kormány nagy igyekezete, nagyon sok sebből vérzik a pályázat

Megszületett a várva-várt széltender, hétfőn éjszaka ugyanis megjelent a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására kiírt pályázat, amelyet 2026. október 30-ig lehet benyújtani. megjelent, és amelyre a beugró 3 millió forint. A pályázati kiírás hat járás közép- és nagyfeszültségű hálózatain kilenc hálózati csomópontra vonatkozik. Ezeken összesen 702 megavoltamper (MVA) teljesítmény osztható ki, azaz lényegében 700 megawattnyi szélerőmű telepíthető.

Nagyon ki kell számolni, hogy megéri-e a szélerőmű-beruházás/Fotó: Horváth Lilla

A kiíró Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH), amely a pályázatokat 2026 szeptember 4. és október 30. között fogadja. Az eredményhirdetés 2026 december 13-ig várható.

Az új szélerőművek leghamarabb 2030. szeptember 30-án csatlakozhatnak a hálózatra, legkésőbb pedig 2032. szeptember 30-án.

A kiírás a miniszteri felkérőlevél alapján született. Eszerint például a hálózatra elsődlegesen csak szélerőmű, másodlagosan energiatároló csatlakozhat, harmadlagos energiaforrással pedig nem lehet pályázni.

Pályázni egy legalább 14 megawattos (MW) szélerőművel lehet, legalább 14 hálózati megavoltamper (MVA) betáplálási igénnyel. Ez a korlát részleges teljesítés esetén is érvényesül, viszont csak az elvárás 80 százalékos arány, ha a pályázó tulajdonrésze 25 százalék.

Árbevétele még nincs a szélerőművek, de már fizetnie kell

Fontos – az elbíráláson belül 20 százalékos súlyt képviselő elvárás –, hogy a pályázó egy megawattonként 10 ezer eurós hozzájárulást fizessen a beruházásban érintett önkormányzatnak vagy önkormányzatoknak. A maximális 20 pont azonban csak akkor szerezhető meg, ha a beruházó a 10 ezer euró helyett 50 ezret vállal. Ha feltesszük, hogy csak olyan pályázó nyer, amely elvállalja az 50 ezer eurót, akkor a 700 megawatt kiosztása esetén együtt 35 millió euró üti az önkormányzatok markát, lényegében a semmiért. Vagyis az állam úgy terheli a beruházókra a települések fejlesztési költségeinek egy részét, hogy az azt kifizető beruházók még nem is jutottak bevételhez a szélprojektjükből.