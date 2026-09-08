Ebben a tíz térségben tesztelik az új modellt – vidékfejlesztési programot indít a kormány: de mi lesz a Magyar Falu programmal?

A Szent István Vidékfejlesztési Program nem újabb önálló támogatási konstrukcióként, hanem hosszú távú fejlesztéstervezési rendszerként indul. A cél az, hogy a térségek ne elszigetelt beruházásokat valósítsanak meg, hanem a helyi adottságokra, problémákra és lehetőségekre épülő, egymásra épülő fejlesztési terveket készítsenek. A kormány tervei szerint a folyamatban a helyi tudás, a közösségi részvétel és a szakmai szempontok mellett az országos fejlesztéspolitikai célok is megjelennek.

Indul a Szent István Vidékfejlesztési Program, de nem vezetik ki a Magyar Falu Programot sem (illusztráció)

Fotó: Shape and Stone Lab / Shutterstock

Szent István Vidékfejlesztési Program: tíz vidéki térségben indul a tesztüzem

A kísérleti program tíz mikrotérségben kezdődik. A kiválasztásnál többek között a települések fejlettségi és jövedelmi helyzetét, településszerkezetét, gazdasági karakterét, természetföldrajzi adottságait, valamint energia- és fejlesztési potenciálját vették figyelembe.

A tíz térség között találhatók aprófalvas, alföldi, domb- és hegyvidéki, valamint eltérő gazdasági karakterű – többek között mezőgazdasági, ipari és turisztikai – térségek. A kiválasztás egyik meghatározó alapját a 2024. évi egy lakosra jutó bruttó SZJA-köteles jövedelem, valamint a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szerinti 2024. évi komplex fejlettségi mutató jelentette.

A kísérleti programban részt vesz:

Zalakaros vidéke,

Harkány vidéke,

Bács vidéke,

Pásztó vidéke,

Medgyesegyháza vidéke,

Igal vidéke,

Tiszaújváros vidéke,

Gyöngyös vidéke,

Nyírbátor vidéke,

Gönc vidéke.

A tíz mikrotérség összesen 100 települést és 97 288 állandó lakost foglal magában. Az érintett térségekben az egy főre jutó átlagos jövedelem 308 629 forint, ami 36,7 százalékkal alacsonyabb az országos átlagnál.

A helyiek is rangsorolhatják a fejlesztéseket

A program egyik fontos eleme, hogy a fejlesztési döntések előkészítésébe közvetlenül bevonják a helyi szereplőket. A kiválasztott térségekben fejlesztési testületek alakulnak, amelyekben helyi szereplők és szakemberek közösen dolgozzák ki a térségi fejlesztési stratégiát.

A testületek feladata lesz a helyi fejlesztési igények összegyűjtése, valamint a megvalósítható projektek szakmai előkészítése. A munkát térségi koordinátorok segítik.