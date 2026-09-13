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szifilisz
várandósgondozás
szűrővizsgálat

Megugrott a szifiliszes esetek száma, új kötelező szűrés lépett életbe a várandósgondozásban – ennyit szán a kormány a finanszírozásra

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Újabb kötelező vizsgálattal bővül a várandósgondozás. A második trimeszterben is szűrni kell a várandós nőket szifiliszre. A kormány az intézkedés finanszírozására idén 74,28 millió, 2027-től pedig évente 445,68 millió forintot biztosít. A rendszerbe a szülés körüli gyorsteszt lehetőségét is beépítik bizonyos esetekben.
VG
2026.09.13, 18:03

Újabb, minden várandós nőt érintő szűrővizsgálat került be a térítésmentes, kötelező várandósgondozásba szeptember 1-jétől. A héten megjelent Magyar Közlöny szerint a szifiliszszűrést a terhesség első trimesztere mellett a második trimeszterben, a 24–28. héten is el kell végezni.  A döntéshez külön finanszírozást is elrendelt a kormány. 2026-ban 74,28 millió forintot, 2027-től pedig évente 445,68 millió forintot biztosítanak a kiterjesztett szűrésre.

A rendelet hátterében a látványosan romló szifiliszstatisztika áll
A rendelet hátterében a látványosan romló szifiliszstatisztika áll/Fotó: Xinhua / eyevine

A szifilisz szűrésére fordított összeg megközelíti a félmilliárd forintot

A Magyar Közlöny 2026. évi 121. számában nemcsak a várandósgondozás szabályainak módosítása jelent meg, hanem az ehhez szükséges költségvetési forrásról szóló kormányhatározat is.

A 1274/2026. (VIII. 31.) kormányhatározat alapján az idei évre 74 280 000 forintot csoportosítanak át a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ javára. A következő évtől ennél jóval nagyobb, évi 445 680 000 forintos tartós forrást kell biztosítani a program folytatására.

Ez azt jelenti, hogy a kiterjesztett szűrés teljes éves finanszírozása a következő években megközelíti a félmilliárd forintot.

Az idei összeg ennél lényegesen alacsonyabb, ami azzal is összefügg, hogy az új rendszer szeptember 1-jén indult, így 2026-ban csak az év hátralévő részére kell forrást biztosítani.

A kormány nem egyszeri intézkedésként kezeli a szűrés bővítését, a 2027-től biztosítandó összeg beépülő, évente rendelkezésre álló forrásként jelenik meg.

A már megkezdett várandósgondozásokra is vonatkozik

A szabályozás a várandósgondozásban végzett szifiliszszűrés körét bővíti. A várandós nőknél az első trimeszteri vizsgálat mellett a második trimeszterben újabb szűrést kell végezni.

Az országos tisztifőorvos módszertani útmutatója alapján a szifiliszfertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülő, valamint a várandósgondozásban nem részesülők esetében a szülést levezető orvos gyorstesztet végez. 

A rendelkezés azt is előírja, hogy a vizsgálat eredményéről szükség esetén az újszülött ellátását végző orvost tájékoztatni kell, pozitív eredmény esetén pedig gondoskodni kell az anya megfelelő kezeléséről. A cél, hogy egy esetleges fertőzés felismerése és az anya, illetve az újszülött megfelelő ellátása között ne legyen indokolatlan késlekedés.

A módosítás nemcsak a szeptember 1. után induló várandósgondozásokra vonatkozik. A közlöny szerint az új szabályokat a már folyamatban lévő várandósgondozásokban is alkalmazni kell, ha az adott vizsgálatot még nem végezték el. 

Vagyis azoknál a várandósoknál is felmerülhet az újabb szifiliszszűrés, akiknek a gondozása már korábban elkezdődött, de még nem jutottak el a második trimeszterben szükséges vizsgálatig.

A kormány szerint a megelőzés a cél

A szifilisz egy bakteriális fertőzés, amely terhesség alatt az anyáról a magzatra is átterjedhet. A szűrés célja ezért az, hogy az anya esetleges fertőzését időben felismerjék, és így csökkentsék a magzati, illetve újszülöttkori fertőzés kockázatát.

A közlönyben megjelent szabályozás indoklása a várandós nők és a magzatok védelmét, valamint az életminőség javítását emeli ki. A kiterjesztett szűréssel az egészségügyi rendszernek több lehetősége lesz arra, hogy a terhesség alatt kialakuló vagy később felismerhető fertőzéseket kiszűrje.

A rendelet hátterében a látványosan romló szifiliszstatisztika áll. Az NNGYK előzetes, részben tisztított negyedéves adatai szerint a bejelentett szifiliszes esetek száma:

  • 2023-ban 1157, 
  • 2024-ben 1503, 
  • 2025-ben pedig már 2053 volt, vagyis két év alatt közel 80 százalékkal emelkedett. 

A növekedés 2026-ban sem állt meg: az idei első félévben 1369 esetet jelentettek, szemben a 2025 első hat hónapjában regisztrált 782-vel, ami mintegy 75 százalékos emelkedés egy év alatt.

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