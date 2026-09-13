Megugrott a szifiliszes esetek száma, új kötelező szűrés lépett életbe a várandósgondozásban – ennyit szán a kormány a finanszírozásra

Újabb, minden várandós nőt érintő szűrővizsgálat került be a térítésmentes, kötelező várandósgondozásba szeptember 1-jétől. A héten megjelent Magyar Közlöny szerint a szifiliszszűrést a terhesség első trimesztere mellett a második trimeszterben, a 24–28. héten is el kell végezni. A döntéshez külön finanszírozást is elrendelt a kormány. 2026-ban 74,28 millió forintot, 2027-től pedig évente 445,68 millió forintot biztosítanak a kiterjesztett szűrésre.

A rendelet hátterében a látványosan romló szifiliszstatisztika áll/Fotó: Xinhua / eyevine

A szifilisz szűrésére fordított összeg megközelíti a félmilliárd forintot

A Magyar Közlöny 2026. évi 121. számában nemcsak a várandósgondozás szabályainak módosítása jelent meg, hanem az ehhez szükséges költségvetési forrásról szóló kormányhatározat is.

A 1274/2026. (VIII. 31.) kormányhatározat alapján az idei évre 74 280 000 forintot csoportosítanak át a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ javára. A következő évtől ennél jóval nagyobb, évi 445 680 000 forintos tartós forrást kell biztosítani a program folytatására.

Ez azt jelenti, hogy a kiterjesztett szűrés teljes éves finanszírozása a következő években megközelíti a félmilliárd forintot.

Az idei összeg ennél lényegesen alacsonyabb, ami azzal is összefügg, hogy az új rendszer szeptember 1-jén indult, így 2026-ban csak az év hátralévő részére kell forrást biztosítani.

A kormány nem egyszeri intézkedésként kezeli a szűrés bővítését, a 2027-től biztosítandó összeg beépülő, évente rendelkezésre álló forrásként jelenik meg.

A már megkezdett várandósgondozásokra is vonatkozik

A szabályozás a várandósgondozásban végzett szifiliszszűrés körét bővíti. A várandós nőknél az első trimeszteri vizsgálat mellett a második trimeszterben újabb szűrést kell végezni.

Az országos tisztifőorvos módszertani útmutatója alapján a szifiliszfertőzés szempontjából magas kockázatúnak minősülő, valamint a várandósgondozásban nem részesülők esetében a szülést levezető orvos gyorstesztet végez.

A rendelkezés azt is előírja, hogy a vizsgálat eredményéről szükség esetén az újszülött ellátását végző orvost tájékoztatni kell, pozitív eredmény esetén pedig gondoskodni kell az anya megfelelő kezeléséről. A cél, hogy egy esetleges fertőzés felismerése és az anya, illetve az újszülött megfelelő ellátása között ne legyen indokolatlan késlekedés.

A módosítás nemcsak a szeptember 1. után induló várandósgondozásokra vonatkozik. A közlöny szerint az új szabályokat a már folyamatban lévő várandósgondozásokban is alkalmazni kell, ha az adott vizsgálatot még nem végezték el.

Vagyis azoknál a várandósoknál is felmerülhet az újabb szifiliszszűrés, akiknek a gondozása már korábban elkezdődött, de még nem jutottak el a második trimeszterben szükséges vizsgálatig.