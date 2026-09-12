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Szijjártó Péter
Gong Tao
BYD

Váratlan fordulat: megszólalt Kína Szijjártó Péter BYD-s igazolásáról – Peking nem huny szemet, jobban teszi, ha nagyon igyekszik az autógyártó

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Szijjártó Péter BYD-nél történt kinevezéséről és az ügyben zajló hatósági eljárásokról is kérdezték Gong Taót, Kína magyarországi nagykövetét. A diplomata szerint Szijjártó Péter új pozíciója a korábbi külügyminiszter személyes karrierdöntése és a BYD piaci alapú felvételi gyakorlata. Gong Tao ugyanakkor hangsúlyozta: a kínai kormány elvárja a BYD-től, hogy szigorúan tartsa be a magyar és az uniós jogszabályokat.
VG
2026.09.12, 12:13

Gong Tao, Kína magyarországi nagykövete a Xindb oldalán megjelent interjúban Szijjártó Péter BYD-nél történt kinevezéséről és az ügyben indult hatósági eljárásokról is beszélt. A diplomata szerint Szijjártó új pozíciója a korábbi külügyminiszter személyes karrierdöntése és a BYD piaci alapú felvételi gyakorlata, ezért Kína nem kívánja kommentálni a kinevezést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínai kormány elvárja a BYD-től, hogy szigorúan tartsa be a magyar és az uniós jogszabályokat

BYD, Szijjártó Péter
Szijjártó Péter/Fotó: Xinhua via AFP /  AFP

Gong Tai szerint Szijjártó Péter személyes karrierválasztása és a vállalat piaci alapú felvételi gyakorlata; nem kívánnak róla nyilatkozni. Hozzátett: Kína tudomásul vette a magyar kormány által a törvényeknek megfelelően lefolytatott vonatkozó felülvizsgálatot, ugyanakkor következetesen elvárják a kínai vállalatoktól, köztük a BYD-től is, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós törvényeket és szabályozásokat, és aktívan teljesítsék vállalati társadalmi felelősségvállalásukat.

Rámutatott: az elmúlt években a BYD mélyen elkötelezett volt a magyar piac iránt, folyamatosan előmozdítva a foglalkoztatást és az ellátási lánc lokalizációját. A BYD befektetett és épített 

  • egy buszgyárat, 
  • egy akkumulátorgyárat 
  • és egy elektromos járműgyártó bázist Magyarországon, 

valamint itt hozta létre európai központját és K+F központját is. 

„Ezek a projektek több munkahelyet és fejlesztési lehetőséget teremtenek Magyarország számára, hozzájárulva az ország technológiai innovációjához és zöld átalakulásához. A vállalat aktívan részt vesz a helyi közösségi ügyekben is, együttműködve magyar egyetemekkel és szakképző intézményekkel a helyi közösséggel való integráció erősítése érdekében" – hangsúlyozta Gong Tao.

A kínai sajtóban augusztusban még arról írtak, hogy Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak. 

Döbbenetes üzenet érkezett Pekingből

„Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak” – ezzel a címmel jelent meg egy átfogó elemzés a kínai sajtóban az elmúlt hónapok magyarországi eseményeiről. A cikk szerint az áprilisi országgyűlési választás óta gyökeresen megváltozott a kínai vállalatok szabályozási környezete. Míg az előző kormány alatt kedvezőbb szabályozással találkozhattak a távol-keleti cégek, az új hatalom már kevésbé együttműködő. A lap szerint a Magyarországon tapasztalt új helyzet figyelmeztető jel lehet a kínai vállalatok európai terjeszedése szempontjából is.

A 36Kr kínai gazdasági-elemző hírportál szerint azok a vállalatok, amelyeket három-öt évvel ezelőtt még kiemelt vendégként fogadtak, 

mára nyilvános vizsgálatok célpontjaivá váltak a kormányváltást követően.

Az események közvetlen kiváltó okaként a cikk az idén februárban történt esetet jelöli meg, amikor a Semcorp debreceni üzeme közelében feltételezett vegyianyag-szivárgás történt. A helyszínre érkező ellenőrök egy gőzölgő, szúrós szagú, ismeretlen folyadékot észleltek, amely a talajba szivárgott. A cég akkori közleménye szerint a kifolyt anyag mindössze veszélyes összetevőket nem tartalmazó kondenzvíz volt. A hatósági mintavétel eredménye azonban ennek éppen az ellenkezőjét mutatta.

Az ügy a magyar belpolitikában is vihart kavart. A Tisza Párt elnöke és hivatalban lévő miniszterelnök, Magyar Péter az eset kapcsán Papp László debreceni polgármester lemondását is követelte. A lap felidézte, hogy öt évvel korábban Papp maga is azok között volt, akik politikai támogatásukról biztosították a Semcorp beruházását, az alapkőletételi ünnepségen az akkori külügyminiszterrel, Szijjártó Péterrel együtt vett részt.

A kínai portál felidézte, hogy nemcsak az akkumulátorgyártók kerültek nehéz helyzetbe, a BYD Szegeden épülő autógyára is problémákkal szembesül. Július 15-én Szijjártó Péter, aki közel tizenkét éven át az Orbán-kormány „keleti nyitás” politikájának egyik fő irányítója volt külügyminiszterként, lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról, és csatlakozott a BYD-hez.

Majdnem Szijjártó Péter állásába került

A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a kínai autógyártónál kapott új pozíciót, amely miatt politikai és nemzetbiztonsági szempontból is kérdések merültek fel.

Magyar Péter a 2026. július 16-i kormányzati tájékoztatón arról beszélt, hogy az összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztése miatt az sem biztos, hogy Szijjártó Péter új munkaköre végül megvalósul. A Tisza elnöke szerint a kinevezés „túl nyilvános” meghálálása lehetett annak, hogy a BYD Szegedre érkezett.

Tényi István ezt követően tett feljelentést, amelyben a vonatkozó jogszabályok alapján az ügy kivizsgálását, szükség esetén nyomozás elrendelését, valamint az esetleges elkövető felkutatását és a bűncselekmény gyanújának megállapítását kérte.

A BRFK döntése alapján azonban a büntetőjogi felelősségre vonás feltételei nem állnak fenn. Az ügy másik szála ugyanakkor továbbra is napirenden van: az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Péter BYD-nál betöltött pozíciója miatt felmerült nemzetbiztonsági kockázatokat is vizsgálja.

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