Váratlan fordulat: megszólalt Kína Szijjártó Péter BYD-s igazolásáról – Peking nem huny szemet, jobban teszi, ha nagyon igyekszik az autógyártó

Gong Tao, Kína magyarországi nagykövete a Xindb oldalán megjelent interjúban Szijjártó Péter BYD-nél történt kinevezéséről és az ügyben indult hatósági eljárásokról is beszélt. A diplomata szerint Szijjártó új pozíciója a korábbi külügyminiszter személyes karrierdöntése és a BYD piaci alapú felvételi gyakorlata, ezért Kína nem kívánja kommentálni a kinevezést. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kínai kormány elvárja a BYD-től, hogy szigorúan tartsa be a magyar és az uniós jogszabályokat.

Szijjártó Péter/Fotó: Xinhua via AFP / AFP

Gong Tai szerint Szijjártó Péter személyes karrierválasztása és a vállalat piaci alapú felvételi gyakorlata; nem kívánnak róla nyilatkozni. Hozzátett: Kína tudomásul vette a magyar kormány által a törvényeknek megfelelően lefolytatott vonatkozó felülvizsgálatot, ugyanakkor következetesen elvárják a kínai vállalatoktól, köztük a BYD-től is, hogy szigorúan tartsák be a magyar és az uniós törvényeket és szabályozásokat, és aktívan teljesítsék vállalati társadalmi felelősségvállalásukat.

Rámutatott: az elmúlt években a BYD mélyen elkötelezett volt a magyar piac iránt, folyamatosan előmozdítva a foglalkoztatást és az ellátási lánc lokalizációját. A BYD befektetett és épített

egy buszgyárat,

egy akkumulátorgyárat

és egy elektromos járműgyártó bázist Magyarországon,

valamint itt hozta létre európai központját és K+F központját is.

„Ezek a projektek több munkahelyet és fejlesztési lehetőséget teremtenek Magyarország számára, hozzájárulva az ország technológiai innovációjához és zöld átalakulásához. A vállalat aktívan részt vesz a helyi közösségi ügyekben is, együttműködve magyar egyetemekkel és szakképző intézményekkel a helyi közösséggel való integráció erősítése érdekében" – hangsúlyozta Gong Tao.

A kínai sajtóban augusztusban még arról írtak, hogy Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak.

Döbbenetes üzenet érkezett Pekingből

„Magyarország csapdát állított a kínai vállalatoknak” – ezzel a címmel jelent meg egy átfogó elemzés a kínai sajtóban az elmúlt hónapok magyarországi eseményeiről. A cikk szerint az áprilisi országgyűlési választás óta gyökeresen megváltozott a kínai vállalatok szabályozási környezete. Míg az előző kormány alatt kedvezőbb szabályozással találkozhattak a távol-keleti cégek, az új hatalom már kevésbé együttműködő. A lap szerint a Magyarországon tapasztalt új helyzet figyelmeztető jel lehet a kínai vállalatok európai terjeszedése szempontjából is.