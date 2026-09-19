Váratlan fordulat Pécsen: Magyar Péter bejelentette, hozzányúlnak a szolidaritási adóhoz – Kármán András eddig ezt nem támogatta, Győrnek sem engedte el
Magyar Péter őszi országjárásának szombati, pécsi állomásán beszélt az önkormányzatok pénzügyi helyzetéről. A miniszterelnök szerint Pécs a 2019-es önkormányzati választás után tízmilliárd forintos adósságot örökölt, amelynek nagy részét visszafizette, a szolidaritási adó azonban ismét egyre nehezebb helyzetbe hozta a várost. Magyar úgy fogalmazott, Pécs mára „csődközeli” állapotba került – foglalta össze az MTI.
Ehhez kapcsolódva jelentette be, hogy már az idei szolidaritási hozzájárulásnál is elképzelhető könnyítés. „Ha szükséges, elengedjük a szolidaritási adó egy kis részét” – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal a rendszer átalakításáról. A szolidaritási adót nem vezetnék ki teljesen, hanem fokozatosan csökkentenék és igazságosabbá tennék. Magyar ugyanakkor jelezte, mindezt úgy kell megoldani, hogy Kármán András pénzügyminiszternek közben a költségvetési hiányt is csökkentenie kell.
A pécsi beszédben Magyar Péter röviden más ügyeket is érintett. Közölte, hogy a kormány nem tervezi a megyei rendszer megszüntetését, ugyanakkor átvilágítják a megyei közgyűlések hatásköreit és intézményeit. Az autópályák állami átvételével kapcsolatban Mészáros Lőrincnek azt üzente, ne akadályozzák az autópályák, valamint a fenntartásukhoz szükséges gépek és dolgozók átvételét.
Kármán András nemrég még nemet mondott Győrnek a szolidaritási adó miatt
A szolidaritási adó részleges idei elengedésének lehetősége azért különösen érdekes, mert a pénzügyminiszter nemrég még jóval szigorúbb álláspontot képviselt. A Világgazdaság szeptember 16-án írta meg, hogy Pintér Bence győri polgármester nyilvánosságra hozta Kármán András hozzá intézett válaszlevelét. A polgármester azért fordult a pénzügyminiszterhez, hogy csökkentsék Győr állami terheit, különös tekintettel a szolidaritási hozzájárulásra. Kármán azonban 2026-ra nem adott erre lehetőséget. Pintér a levél tartalmát úgy összegezte: a pénzügyminiszter „nem lát lehetőséget arra, hogy Győr városának állami terhei, a szolidaritási adó mértéke csökkenjen 2026-ban”.
A pénzügyminiszter Győr pénzügyi helyzetét „stabilnak és erősnek” ítélte, és csak 2027-re helyezte kilátásba az önkormányzati finanszírozási rendszer felülvizsgálatát. Pintér Bence élesen vitatta Kármán értékelését. A polgármester szerint hiába van Győrnek mintegy 40 milliárd forintos helyi adóbevétele, ebből 2026-ban 13,1 milliárd forintot kell befizetnie szolidaritási hozzájárulásként.
A győri polgármester arra is figyelmeztetett, hogy a város egyik jelentős autóipari adófizetője, a WKW Kft. időközben csődöt jelentett, ezért több százmillió forintos önkormányzati programok kerülhetnek veszélybe. Pintér szerint Győr jelenleg alacsony adósságállománya sem jelenti azt, hogy hosszabb távon fenntartható a helyzet.
Magyar Péter szombati pécsi bejelentése tehát már az idei évre megnyitotta annak lehetőségét, amit Kármán András korábban Győr esetében még kizárt, a szolidaritási hozzájárulás legalább részleges csökkentését. Egyelőre azonban nem derült ki, hogy a könnyítés mely önkormányzatokat érintheti, mekkora összegről lehet szó, illetve milyen feltételek alapján döntene róla a kormány.