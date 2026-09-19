Váratlan fordulat Pécsen: Magyar Péter bejelentette, hozzányúlnak a szolidaritási adóhoz – Kármán András eddig ezt nem támogatta, Győrnek sem engedte el

Magyar Péter őszi országjárásának szombati, pécsi állomásán beszélt az önkormányzatok pénzügyi helyzetéről. A miniszterelnök szerint Pécs a 2019-es önkormányzati választás után tízmilliárd forintos adósságot örökölt, amelynek nagy részét visszafizette, a szolidaritási adó azonban ismét egyre nehezebb helyzetbe hozta a várost. Magyar úgy fogalmazott, Pécs mára „csődközeli” állapotba került – foglalta össze az MTI.

Magyar Péter a pécsi nagygyűlésen beszélt a szolidaritási adó elengedéséről/Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Ehhez kapcsolódva jelentette be, hogy már az idei szolidaritási hozzájárulásnál is elképzelhető könnyítés. „Ha szükséges, elengedjük a szolidaritási adó egy kis részét” – mondta Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter feladata lesz, hogy egyeztessen az önkormányzatokkal a rendszer átalakításáról. A szolidaritási adót nem vezetnék ki teljesen, hanem fokozatosan csökkentenék és igazságosabbá tennék. Magyar ugyanakkor jelezte, mindezt úgy kell megoldani, hogy Kármán András pénzügyminiszternek közben a költségvetési hiányt is csökkentenie kell.

A pécsi beszédben Magyar Péter röviden más ügyeket is érintett. Közölte, hogy a kormány nem tervezi a megyei rendszer megszüntetését, ugyanakkor átvilágítják a megyei közgyűlések hatásköreit és intézményeit. Az autópályák állami átvételével kapcsolatban Mészáros Lőrincnek azt üzente, ne akadályozzák az autópályák, valamint a fenntartásukhoz szükséges gépek és dolgozók átvételét.

Kármán András nemrég még nemet mondott Győrnek a szolidaritási adó miatt

A szolidaritási adó részleges idei elengedésének lehetősége azért különösen érdekes, mert a pénzügyminiszter nemrég még jóval szigorúbb álláspontot képviselt. A Világgazdaság szeptember 16-án írta meg, hogy Pintér Bence győri polgármester nyilvánosságra hozta Kármán András hozzá intézett válaszlevelét. A polgármester azért fordult a pénzügyminiszterhez, hogy csökkentsék Győr állami terheit, különös tekintettel a szolidaritási hozzájárulásra. Kármán azonban 2026-ra nem adott erre lehetőséget. Pintér a levél tartalmát úgy összegezte: a pénzügyminiszter „nem lát lehetőséget arra, hogy Győr városának állami terhei, a szolidaritási adó mértéke csökkenjen 2026-ban”.