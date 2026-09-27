Ez aztán a váratlan bejelentés Vitézy Dávidtól: új autópálya megépítéséről döntött a Tisza-kormány, 190 milliárd forintot adnak rá - magyar cég a kivitelező, nem külföldi
Vitézy Dávid közlekedési miniszter egy kétszer két sávos gyorsforgalmi út megépítéséről tett bejelentést váratlanul vasárnap. A tervezett állami fejlesztő építkezéseket illetően manapság van miért aggódni, tehát sokak szuámára okozhat megkönnyebbülést ez a bejelentés.
Ami a magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését illeti, mostanában inkább a rossz hírekhez szokhattunk hozzá. A kormány hadjáratot folytat egyes korábbi üzlet szereplők ellen, és költségeket is lefaragna, hogy hiteles költségvetési tervet terjeszthessen Brüsszel elé a következő hetekben.
Óriási ára lehet a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának: Vitézy Dávid egy mozdulattal kidobhatja az M7-es bővítését és az M0-ás alternatíváját – hiába van a Tisza programjában
Múlt pénteken jelentette be Magyar Péter és Vitézy Dávid, hogy az állam felmondja az MKIF-fel kötött koncessziós szerződést. Az üzemeltetésen túl azonban van egy sokkal negatívabb hozadéka a kormány lépésének: évekre kukába kerülhetnek azok a fejlesztések, amelyeket a 35 évre szóló koncessziós szerződés tartalmaz. Ilyen az M1-es folyamatban lévő bővítése mellett az M200-as és az M8-as gyorsforgalmi út megépítése, valamint az M7-es autópálya jövőre induló bővítése. Azt ugyanis nagyon nehéz elképzelni, hogy az állam egyik pillanatról a másikra felmondja a szerződést, majd hirtelen Vitézy Dávid több ezer milliárd forintot költ egyszerre ezekre a beruházásokra.
A miniszter most a következőről posztolt Facebook-oldalán:
Megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmárnémetiig: a Kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról.
A mostani döntésben érintett 45 kilométeres szakasz az M3-as autópályáról teremti meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot Mátészalka alatt elhaladva Csenger, és onnan Szatmárnémeti felé. Új határátlépési lehetőség is létesül hozzá – számol be a miniszter.
Az M3-astól Ököritófülpösig tartó szakasz idén ősszel készül el, a román határig 2029-re kell elkészülnie a folytatásnak – teszi hozzá.
Az elődök ostorozása ebből a történetből sem marad ki, de vélhetően sokak megkönnyebbülésére nem a beruházás leállítása a konklúzió.
"Nem hagyunk félkész torzókat"
Vitézy Dávid szerint a beruházásra már 2024-ben kivitelezése szerződést kötött az előző kormány, de "a fedezetét Lázár János a választások előtt elvonta és áttette a Mohácsi hídra, a kivitelező számlái mögött nem volt fedezet - miközben az építkezés halad".
Döntött a Tisza-kormány a mohácsi Duna-hídról, Vitézy Dávid most jelentette be: pontosan megnevezte, melyik részét állítják le a beruházásnak – 76 milliárd forintot vesznek el belőle
Megépül a mohácsi Duna-híd, de a beruházás egy korábban elrendelt, indokolatlanul túlméretezett elemét leállítják – közölte Vitézy Dávid. Az alföldi oldalon tervezett, mintegy 20 kilométeres 2×2 sávos útszakasz helyett 2×1 sáv épül, amellyel a felülvizsgálat szerint 74-76 milliárd forint közpénzt takaríthatnak meg.
A szerződés szerint közel bruttó 190 milliárd forintot kell biztosítani a projektre, és a korábbi felelőtlen döntések is csak a kivitelezőnek kedveztek volna, hisz ha a minisztérium nem tudja kifizetni a számlákat, még késedelmi kamatot is fizethettünk volna – fogalmaz a miniszter. hozzátéve: a területszerzés és -előkészítés a tervezett 20 hónap helyett több mint három éve zajlik, főként a korábbi kormányzati kötelezettségvállalási korlátozások miatt.
Ahogy már többször megígértük, nem hagyunk félkész torzókat, de a beruházás finanszírozását úgy ütemezzük át, hogy az út 2029. június 30-ig elkészülhessen.
– írta.
Sztráda Szatmárnémetire: Románia is dolgozik rajta
Vitézy Dávid közölte, azért is előre kell haladniuk, mert "Románia közben halad a saját oldalán:
- a Szatmárnémeti és Óvár közötti csatlakozó gyorsforgalmi út kivitelezési szerződését már aláírták,
- és a tervek szerint 2029 tavaszára elkészül.
A két beruházás pedig együtt hozza létre a várt gyorsforgalmi kapcsolatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Észak-Erdély között.
A miniszter végezetül felpanaszolja, hogy "az örökölt beruházások jelentős kiadásokat jelentenek, legyen szó az M49-esről vagy a Mohácsi hídról és kapcsolódó úthálózatáról". A 2027-es költségvetést úakkor is többszáz milliárd forintnyi közúti beruházás terheli, ha a Tisza nem is indít újakat. "Ezzel az adottsággal együtt keressük a mozgásteret az országos közutak régóta halogatott felújításához a források megtalálására" – ígéri.