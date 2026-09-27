Ez aztán a váratlan bejelentés Vitézy Dávidtól: új autópálya megépítéséről döntött a Tisza-kormány, 190 milliárd forintot adnak rá - magyar cég a kivitelező, nem külföldi

Vitézy Dávid közlekedési miniszter egy kétszer két sávos gyorsforgalmi út megépítéséről tett bejelentést váratlanul vasárnap. A tervezett állami fejlesztő építkezéseket illetően manapság van miért aggódni, tehát sokak szuámára okozhat megkönnyebbülést ez a bejelentés.

A sztráda egy magyarok lakta határon túli régióval köti össze az országot, Vitézy Dávid bejelentést tett Fotó: NurPhoto via AFP

Ami a magyar gyorsforgalmi úthálózat fejlesztését illeti, mostanában inkább a rossz hírekhez szokhattunk hozzá. A kormány hadjáratot folytat egyes korábbi üzlet szereplők ellen, és költségeket is lefaragna, hogy hiteles költségvetési tervet terjeszthessen Brüsszel elé a következő hetekben.

Óriási ára lehet a kormány Mészáros Lőrinc elleni háborújának: Vitézy Dávid egy mozdulattal kidobhatja az M7-es bővítését és az M0-ás alternatíváját – hiába van a Tisza programjában

Múlt pénteken jelentette be Magyar Péter és Vitézy Dávid, hogy az állam felmondja az MKIF-fel kötött koncessziós szerződést. Az üzemeltetésen túl azonban van egy sokkal negatívabb hozadéka a kormány lépésének: évekre kukába kerülhetnek azok a fejlesztések, amelyeket a 35 évre szóló koncessziós szerződés tartalmaz. Ilyen az M1-es folyamatban lévő bővítése mellett az M200-as és az M8-as gyorsforgalmi út megépítése, valamint az M7-es autópálya jövőre induló bővítése. Azt ugyanis nagyon nehéz elképzelni, hogy az állam egyik pillanatról a másikra felmondja a szerződést, majd hirtelen Vitézy Dávid több ezer milliárd forintot költ egyszerre ezekre a beruházásokra.

A miniszter most a következőről posztolt Facebook-oldalán:

Megépül a 2x2 sávos gyorsforgalmi út Szatmárnémetiig: a Kormány döntött az M49-es román határig tartó második ütemének folytatásáról.

A mostani döntésben érintett 45 kilométeres szakasz az M3-as autópályáról teremti meg a közvetlen gyorsforgalmi kapcsolatot Mátészalka alatt elhaladva Csenger, és onnan Szatmárnémeti felé. Új határátlépési lehetőség is létesül hozzá – számol be a miniszter.

Az M3-astól Ököritófülpösig tartó szakasz idén ősszel készül el, a román határig 2029-re kell elkészülnie a folytatásnak – teszi hozzá.

Az elődök ostorozása ebből a történetből sem marad ki, de vélhetően sokak megkönnyebbülésére nem a beruházás leállítása a konklúzió.