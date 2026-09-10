Maradt a patthelyzet az egyik legnagyobb magyarországi autóbeszállítónál: a termelés már áll, a cégvezetés rá se hederít – a sztrájkoló dolgozók kitartanak

Folytatják a sztrájkot a Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói. A munkavállalók szeptember 10-én, csütörtök reggel 6 órakor ismét sztrájkba léptek a vállalat székesfehérvári telephelyén. A határozatan idejű munkabeszüntetés még délután is tart.

Határozatlan idejű sztrájkot hirdettek a Hanon Systems Hungary dolgozói / Fotó: Hanon Székesfehérvár

A Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói már július végén jelezték, hogy készek a határozatlan idejű sztrájkra, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. Erre azóta sem került sor, emiatt döntöttek a székesfehérvári munkavállalók a sztrájk mellett.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, László Zoltán a Világgazdaság érdeklődésére csütörtökön délután elmondta, hogy a munkáltató részéről továbbra sem érkezett reakció, így a munkabeszüntetés folytatódik. Hozzátette, hogy nem egyszerre állt le gyártás, előre kidolgozott ütemterv szerint, fokozatosan állítják le a munkát az egyes részlegeken, és a legtöbb részleg 100 százalékban leáll. A Vasas-alelnök tájékoztatása szerint jelenleg olyan részlegek álltak már le, hogy semmilyen anyag nem tud se kifelé, se befelé mozogni a székesfehérvári gyárnál.

A munkavállalók nagy arányban csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, aki tud és akar, sztrájkol. A dolgozók egyelőre optimisták annak kapcsán, hogy sikerül előrelépést kiharcolniuk.

A Hanon Systems Hungary Kft. pécsi gyárában egyelőre nincsen sztrájk. Mivel Pécsen jelenleg egyébként is kicsi a termelés volumene, nincs értelme a munkabeszüntetésnek, azonban ha úgy ítélik meg, hogy szükséges, akkor a pécsi üzem munkatársai készek egy szolidaritási sztrájkra.

László Zoltán elmondta, hogy mivel határozatlan idejű munkabeszüntetésről van szó, így a dolgozók mindaddig nem veszik fel a munkát, ameddig érdemi előrelépés nem történik. Azt azonban kiemelte, hogy a munkavállalók nyitottak arra, hogy ha a vállalat vezetése részéről komoly szándék mutatkozik a tárgyalásra, akkor az egyeztetések alatt is munkába álljanak.

Változatlan célokkal vágtak bele a sztrájkba

A Vasas Szakszervezeti Szövetség csütörtök reggeli közleménye szerint korábban megfogalmazott követelések változatlanok. A munkavállalók továbbra is azt várják a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, és kezdődjön olyan tárgyalás, amelynek célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás. Hozzátették, hogy a konfliktus rendezése érdekében a munkavállalók és a sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems koreai alelnök-vezérigazgatójához fordultak. A levélben arra kérték a vállalat legfelsőbb vezetését, hogy avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit.