Deviza
EUR/HUF364,83 +0,18% USD/HUF314,07 +0,35% GBP/HUF424,63 +0,13% CHF/HUF386,7 +0,04% PLN/HUF84,37 -0,04% RON/HUF69,44 +0,16% CZK/HUF15,05 +0,24% EUR/HUF364,83 +0,18% USD/HUF314,07 +0,35% GBP/HUF424,63 +0,13% CHF/HUF386,7 +0,04% PLN/HUF84,37 -0,04% RON/HUF69,44 +0,16% CZK/HUF15,05 +0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 290,1 +0,93% MTELEKOM2 542 +0,16% MOL5 185 +3,47% OTP45 590 +0,42% RICHTER12 530 -0,4% OPUS304 +0,66% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS129 -0,78% WABERERS4 300 -1,86% BUMIX9 310,78 -0,69% CETOP5 057,57 -0,88% CETOP NTR3 239,8 -0,37% BUX149 290,1 +0,93% MTELEKOM2 542 +0,16% MOL5 185 +3,47% OTP45 590 +0,42% RICHTER12 530 -0,4% OPUS304 +0,66% ANY6 530 -0,15% AUTOWALLIS129 -0,78% WABERERS4 300 -1,86% BUMIX9 310,78 -0,69% CETOP5 057,57 -0,88% CETOP NTR3 239,8 -0,37%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
sztrájk
Hanon Systems
munkabeszüntetés
Székesfehérvár

Maradt a patthelyzet az egyik legnagyobb magyarországi autóbeszállítónál: a termelés már áll, a cégvezetés rá se hederít – a sztrájkoló dolgozók kitartanak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Áll a termelés, de munkáltató továbbra sem válaszol a munkavállalók követeléseire. A Hanon Systems Hungary dolgozói folytatják a határozatlan idejű sztrájkot. Nyilatkozott lapunknak a szakszervezet.
VG
2026.09.10, 14:52
Frissítve: 2026.09.10, 14:53

Folytatják a sztrájkot a Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói. A munkavállalók szeptember 10-én, csütörtök reggel 6 órakor ismét sztrájkba léptek a vállalat székesfehérvári telephelyén. A határozatan idejű munkabeszüntetés még délután is tart.

gyár, Hanon sztrájk, munkabeszüntetés
Határozatlan idejű sztrájkot hirdettek a Hanon Systems Hungary dolgozói / Fotó: Hanon Székesfehérvár

A Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói már július végén jelezték, hogy készek a határozatlan idejű sztrájkra, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. Erre azóta sem került sor, emiatt döntöttek a székesfehérvári munkavállalók a sztrájk mellett.

A Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, László Zoltán a Világgazdaság érdeklődésére csütörtökön délután elmondta, hogy a munkáltató részéről továbbra sem érkezett reakció, így a munkabeszüntetés folytatódik. Hozzátette, hogy nem egyszerre állt le gyártás, előre kidolgozott ütemterv szerint, fokozatosan állítják le a munkát az egyes részlegeken, és a legtöbb részleg 100 százalékban leáll. A Vasas-alelnök tájékoztatása szerint jelenleg olyan részlegek álltak már le, hogy semmilyen anyag nem tud se kifelé, se befelé mozogni a székesfehérvári gyárnál.

A munkavállalók nagy arányban csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, aki tud és akar, sztrájkol. A dolgozók egyelőre optimisták annak kapcsán, hogy sikerül előrelépést kiharcolniuk.

A Hanon Systems Hungary Kft. pécsi gyárában egyelőre nincsen sztrájk. Mivel Pécsen jelenleg egyébként is kicsi a termelés volumene, nincs értelme a munkabeszüntetésnek, azonban ha úgy ítélik meg, hogy szükséges, akkor a pécsi üzem munkatársai készek egy szolidaritási sztrájkra.

László Zoltán elmondta, hogy mivel határozatlan idejű munkabeszüntetésről van szó, így a dolgozók mindaddig nem veszik fel a munkát, ameddig érdemi előrelépés nem történik. Azt azonban kiemelte, hogy a munkavállalók nyitottak arra, hogy ha a vállalat vezetése részéről komoly szándék mutatkozik a tárgyalásra, akkor az egyeztetések alatt is munkába álljanak.

Változatlan célokkal vágtak bele a sztrájkba

A Vasas Szakszervezeti Szövetség csütörtök reggeli közleménye szerint korábban megfogalmazott követelések változatlanok. A munkavállalók továbbra is azt várják a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, és kezdődjön olyan tárgyalás, amelynek célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás. Hozzátették, hogy a konfliktus rendezése érdekében a munkavállalók és a sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems koreai alelnök-vezérigazgatójához fordultak. A levélben arra kérték a vállalat legfelsőbb vezetését, hogy avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit.

A munkavállalók ugyanakkor továbbra is úgy érzik, hogy béreik reálértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, miközben a velük szemben támasztott elvárások növekedtek. A vállalat változatlanul

  • többletmunkát,
  • hétvégi túlórát, és
  • fokozott terhelést vár el tőlük, 

miközben a munkakörülmények és a javadalmazás nem állnak arányban ezekkel az elvárásokkal. A dolgozók ezért továbbra is méltatlannak érzik helyzetüket. Ezért került sor korábban figyelmeztető, majd 12 órás munkabeszünetésre. Ennek a mostatása a mostani határozatlan idejű sztrájk.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu