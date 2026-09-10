Forrnak az indulatok az egyik legnagyobb magyarországi autóbeszállítónál: nincs tovább, teljesen leállt a gyártás – „válaszra sem méltatnak minket!"

Folytatják a sztrájkot a Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói. A munkavállalók szeptember 10-én, csütörtök reggel 6 órakor ismét sztrájkba léptek a vállalat székesfehérvári telephelyén.

Határozatlan idejű sztrájkot hirdettek a Hanon Systems Hungary dolgozói / Fotó: Löffler Péter

A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint korábban megfogalmazott követelések változatlanok. A munkavállalók továbbra is azt várják a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, és kezdődjön olyan tárgyalás, amelynek célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás. Hozzátették, hogy a konfliktus rendezése érdekében a munkavállalók és a sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems koreai alelnök-vezérigazgatójához fordultak. A levélben arra kérték a vállalat legfelsőbb vezetését, hogy avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit.

A szakszervezet szerint a munkavállalók levelére azonban a vállalat vezetése mindeddig nem adott választ. A sztrájkbizottság álláspontja az, hogy ez a hallgatás elfogadhatatlan, különösen egy olyan helyzetben, amikor a dolgozók már több alkalommal egyértelművé tették, hogy nem a konfliktus fenntartásában érdekeltek, hanem egy tisztességes és mindenki számára vállalható megállapodásban. A válasz elmaradása ugyanakkor tovább növelte a munkavállalók elégedetlenségét.

Nem a sztrájk a céljuk

„A dolgozók elegendő időt adtak a munkáltatónak arra, hogy átgondolja és felülvizsgálja álláspontját. Ehelyett azonban még arra sem kaptunk választ, hogy hajlandóak-e érdemben tárgyalni velünk. Ezt a munkavállalók joggal érzik semmibe vételnek” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy a sztrájkbizottság ezért újabb levélben fordult a vállalat vezetéséhez, és ezzel egy időben bejelentette a határozatlan idejű sztrájkot.

Nem a sztrájk a cél, hanem a megállapodás.

A közlemény hangsúlyozta, hogy a munkavállalók továbbra is készek tárgyalóasztalhoz ülni. A sztrájkbizottság álláspontja szerint a munkabeszüntetés nem öncélú: a dolgozók azt szeretnék elérni, hogy a munkáltató végre érdemben foglalkozzon a követeléseikkel.