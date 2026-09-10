Forrnak az indulatok az egyik legnagyobb magyarországi autóbeszállítónál: nincs tovább, teljesen leállt a gyártás – „válaszra sem méltatnak minket!"
Folytatják a sztrájkot a Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói. A munkavállalók szeptember 10-én, csütörtök reggel 6 órakor ismét sztrájkba léptek a vállalat székesfehérvári telephelyén.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye szerint korábban megfogalmazott követelések változatlanok. A munkavállalók továbbra is azt várják a munkáltatótól, hogy érdemben vizsgálja felül álláspontját, és kezdődjön olyan tárgyalás, amelynek célja nem az időhúzás, hanem a valós megállapodás. Hozzátették, hogy a konfliktus rendezése érdekében a munkavállalók és a sztrájkbizottság korábban közvetlenül a Hanon Systems koreai alelnök-vezérigazgatójához fordultak. A levélben arra kérték a vállalat legfelsőbb vezetését, hogy avatkozzon be a magyarországi helyzet rendezésébe, és segítsen megteremteni az érdemi párbeszéd feltételeit.
A szakszervezet szerint a munkavállalók levelére azonban a vállalat vezetése mindeddig nem adott választ. A sztrájkbizottság álláspontja az, hogy ez a hallgatás elfogadhatatlan, különösen egy olyan helyzetben, amikor a dolgozók már több alkalommal egyértelművé tették, hogy nem a konfliktus fenntartásában érdekeltek, hanem egy tisztességes és mindenki számára vállalható megállapodásban. A válasz elmaradása ugyanakkor tovább növelte a munkavállalók elégedetlenségét.
Nem a sztrájk a céljuk
„A dolgozók elegendő időt adtak a munkáltatónak arra, hogy átgondolja és felülvizsgálja álláspontját. Ehelyett azonban még arra sem kaptunk választ, hogy hajlandóak-e érdemben tárgyalni velünk. Ezt a munkavállalók joggal érzik semmibe vételnek” – áll a közleményben. Hozzátették, hogy a sztrájkbizottság ezért újabb levélben fordult a vállalat vezetéséhez, és ezzel egy időben bejelentette a határozatlan idejű sztrájkot.
Nem a sztrájk a cél, hanem a megállapodás.
A közlemény hangsúlyozta, hogy a munkavállalók továbbra is készek tárgyalóasztalhoz ülni. A sztrájkbizottság álláspontja szerint a munkabeszüntetés nem öncélú: a dolgozók azt szeretnék elérni, hogy a munkáltató végre érdemben foglalkozzon a követeléseikkel.
Kiemelték, hogy a kialakult helyzet rendezése nem csupán a munkavállalók érdeke, hanem gazdasági racionalitás is. Egy elhúzódó munkaügyi konfliktus egyik fél számára sem lehet kívánatos, miközben egy korrekt, kiszámítható megállapodás valamennyi érintett számára stabilabb működést teremthet. A munkavállalók nem kérnek mást, mint azt, hogy a munkáltató hallgassa meg őket, tárgyaljon velük, és legyen kész a kompromisszumra.
A dolgozók üzenete világos: készek a munkára, készek a tárgyalásra és készek a megállapodásra. De ehhez két fél kell. A labda most a munkáltató térfelén van – zárult a Vasas Szakszervezeti Szövetség közleménye.
Nem először döntenek a munkabeszüntetés mellett
A Hanon Systems Hungary Kft. dolgozói már július végén jelezték, hogy készek a határozatlan idejű sztrájkra, ugyanakkor továbbra is nyitottak a megállapodásra. A Vasas Szakszervezet akkori tájékoztatása szerint a vállalat székesfehérvári és pécsi telephelyén működő sztrájkbizottság és a munkáltató között július 23-án újabb egyeztetésre került sor. A tárgyaláson a munkáltató jelezte, hogy szeretné elkerülni a további munkabeszüntetéseket, ezért kész a tárgyalások folytatására.
A dél-koreai autóipari vállalat vezetése akkor egyértelművé tette, hogy a sztrájk alapját jelentő bérkérdésben nem kíván változtatni korábbi álláspontján:
- a székesfehérvári telephelyen továbbra is legfeljebb 4 százalékos,
- a pécsi telephelyen pedig legfeljebb 4,5 százalékos béremelést tart elégségesnek.
A dél-koreai autóipari beszállító magyarországi tevékenységéről három éve tett bejelentést Szijjártó Péter korábbi külgazdasági és külügyminiszter, miszerint a cégcsoport 43 milliárd forint értékű beruházással 250 munkahelyet teremt Székesfehérváron, Pécsen és Rétságon. A beruházást az állam 5,7 milliárd forinttal támogatta.
A Hanon Sytems a cégcsoport honlapja szerint világszerte több mint 20 ezer főt alkalmaz félszáz telephelyen Ázsiában, Európában, az amerikai kontinensen és a Dél-afrikai Köztársaságban.
A fenti három magyarországi telephelyen termelő Hanon Systems Hungary Kft. a legutolsó nyilvánosan elérhető cégadatok szerint 2025-ben közel 1900 munkavállalót foglalkoztatott, és túlnyomórészt exportra termelve 146,3 milliárd forint bevételt ért el 1,65 milliárd forintos nyereség mellett.