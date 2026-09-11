Máris itt az első hiba a dízeltámogatással, Kapitány Istvánék ezt alaposan elszúrták: mégis jár luxuskocsiknak az 5000 forint – sok tízéves családi autónak meg semmi se jut

A kormány 20 ezer forintos egyszeri támogatással kompenzálja a dízelautók tulajdonosainak egy részét az üzemanyag drágulása miatt. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint az intézkedés mintegy egymillió autóst érinthet, a jogosultság egyik legfontosabb feltétele azonban könnyen furcsa helyzeteket teremthet: csak a legfeljebb 150 lóerős dízelautók férnek bele a támogatás körbébe.

Vélehetően kevésbé van rászorulva a dízelártámogatásra az aki egy több tízmilliós autót vezet / Fotó: Németh András Péter

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A teljesítményhatár első látásra alkalmas lehet arra, hogy a nagy és erős prémiumautókat kiszűrje a rendszerből. A magyar használtautó-piac kínálata alapján azonban a választóvonal jóval kevésbé egyértelmű. Több tízmillió forintos új prémiumautó is beleférhet a 150 lóerős keretbe, miközben tíz-tizenöt éves, néhány millió forintot érő, hétüléses családi egyterűek eshetnek ki a támogatásból.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt: Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány egyszeri 20 ezer forintos kompenzációt fizet a legfeljebb 150 lóerős dízelautók után. A kabinet mintegy egymillió érintettel számol. Ha minden jogosult megkapja a teljes összeget, a támogatás nagyságrendileg 20 milliárd forintba kerülhet.

A kormány az általános árkorlátozás helyett választotta ezt a megoldást, amit a kormányfő azzal indokolt, hogy a védett üzemanyagár havonta 50–100 milliárd forintos terhet róhatna a költségvetésre, illetve az import visszaesésén keresztül ellátási problémákat is okozhatna.

A támogatás egyik kulcseleme ugyanakkor a 150 lóerős felső határ, ám ez csak az autó motorteljesítményét veszi figyelembe, az életkorát és értékét nem.

Ugyanakkor az könnyen belátható, hogy vélhetően kevésbé van rászorulva a dízelártámogatásra az aki egy több tízmilliós autót vezet, mint az, aki néhány milliós régebbi autót hajt.

Például a BMW 318d 2017-es 150 lóerős dízelváltozata teljesíti a támogatás műszaki feltételét, melynek az elérhető adataok alapján nagyjából 18,5 millió forint a jelenlegi piaci értéke, egy extrákkal felszerelt új példány ára pedig 25 millió forint körül alakul.