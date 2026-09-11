Máris itt az első hiba a dízeltámogatással, Kapitány Istvánék ezt alaposan elszúrták: mégis jár luxuskocsiknak az 5000 forint – sok tízéves családi autónak meg semmi se jut
A kormány 20 ezer forintos egyszeri támogatással kompenzálja a dízelautók tulajdonosainak egy részét az üzemanyag drágulása miatt. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint az intézkedés mintegy egymillió autóst érinthet, a jogosultság egyik legfontosabb feltétele azonban könnyen furcsa helyzeteket teremthet: csak a legfeljebb 150 lóerős dízelautók férnek bele a támogatás körbébe.
Célt téveszt a kormány célzott dízeltámogatása – sok család eleve ki van zárva
A teljesítményhatár első látásra alkalmas lehet arra, hogy a nagy és erős prémiumautókat kiszűrje a rendszerből. A magyar használtautó-piac kínálata alapján azonban a választóvonal jóval kevésbé egyértelmű. Több tízmillió forintos új prémiumautó is beleférhet a 150 lóerős keretbe, miközben tíz-tizenöt éves, néhány millió forintot érő, hétüléses családi egyterűek eshetnek ki a támogatásból.
Ahogyan arról lapunk is beszámolt: Magyar Péter pénteken jelentette be, hogy a kormány egyszeri 20 ezer forintos kompenzációt fizet a legfeljebb 150 lóerős dízelautók után. A kabinet mintegy egymillió érintettel számol. Ha minden jogosult megkapja a teljes összeget, a támogatás nagyságrendileg 20 milliárd forintba kerülhet.
A kormány az általános árkorlátozás helyett választotta ezt a megoldást, amit a kormányfő azzal indokolt, hogy a védett üzemanyagár havonta 50–100 milliárd forintos terhet róhatna a költségvetésre, illetve az import visszaesésén keresztül ellátási problémákat is okozhatna.
A támogatás egyik kulcseleme ugyanakkor a 150 lóerős felső határ, ám ez csak az autó motorteljesítményét veszi figyelembe, az életkorát és értékét nem.
Ugyanakkor az könnyen belátható, hogy vélhetően kevésbé van rászorulva a dízelártámogatásra az aki egy több tízmilliós autót vezet, mint az, aki néhány milliós régebbi autót hajt.
Például a BMW 318d 2017-es 150 lóerős dízelváltozata teljesíti a támogatás műszaki feltételét, melynek az elérhető adataok alapján nagyjából 18,5 millió forint a jelenlegi piaci értéke, egy extrákkal felszerelt új példány ára pedig 25 millió forint körül alakul.
A szintén hasonló korú Mercedes-Benz C 200 d 150 lóerős változata és az Audi A4 2.0 TDI 150 lóerős kivitele ugyancsak beleférhet a meghatározott keretbe, és áruk is hasonlóan alakul, mint az említett BMW típusé. Ez alapján a Napnál világosabban látszik, hogy a 150 lóerős plafon önmagában nem zárja ki a prémiumautókat a támogatásból.
Akiknek valóban jól jönne a támogatás, gyakran régebbi, de nagyobb teljesítményű autóval járnak
Ezzel szemben több nagy családi egyterűt – jellemzően a régebbi modelleket – 150 lóerőnél valamivel erősebb, kétliteres dízelmotorral szereltek, melyek mai értéke 2–4 millió forint körül alakul, a teljesítményük miatt azonban tulajdonosaik kiesnek a kompenzációból.
A Használtautó.hu kínálata alapján például 2-3 millió forintba kerül a 2011-es Ford S-Max 2.0 TDCi. Ez egy hétüléses családi egyterű, motorja pedig 163 lóerős, ami 13 lóerővel haladja meg a támogatható határt, így erre az autóra már nem járna a 20 ezer forint.
Számos hasonló példát találtunk a Ford Galaxy 2.0 TDCi Titaniumtól egészen a 2011-es hétüléses Volkswagen Sharan 2.0 TDI Comfortline-ig, melyek sokkal inkább kiszolgálhatják egy átlagos anyagi helyzetű magyar család igényeit, mint mondjuk egy BMW 218d Cabrio, ami bár 2+2 üléses, de az említett típusokkal ellentétben ugyancsak belefér a támogatásba, hiszen 148 lóerős.
A benzines autók tulajdonosainak kizárásán túl a legnagyobb probléma a bejelentett intézkedéssel tehát az, hogy a támogatás megítélésénél az autó teljesítménye a meghatározó, ellenben az ár, az életkor, a családi használat vagy a tulajdonos jövedelmi helyzete nem jelenik meg semmilyen módon a feltételek között.