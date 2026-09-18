Hiba történt: több mint 6500 jogosult nem kapta meg az iskolakezdési támogatást – kiderültek az okok, jön a következő kör

Magyar Péter miniszterelnök és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tartott kormányzati sajtótájékoztatót péntek délelőtt, amelyen a kabinet legfrissebb döntéseit ismertették. A kormányfő az eseményen bejelentette, hogy újabb szakaszához ér az idei iskolakezdési támogatás: november 30-ig kapják meg az érintettek a gyermekenként járó 100 ezer forintos támogatás második, 50 ezer forintos részletét. Ezúttal azonban nem pénzt utalnak a családoknak, hanem iskolakezdési utalványt kézbesít a posta.

Újabb szakaszához ér az idei iskolakezdési támogatás/Fotó: Unsplash

A támogatást március közepéig lehet felhasználni

Az utalványt 2027. március 15-ig lehet felhasználni tanszerekre, ruházatra és más, a szabályok szerint engedélyezett termékekre. A támogatás így az iskolakezdésen túl a tanév első hónapjainak kiadásaira is felhasználható.

A konstrukciót úgy alakították ki, hogy a gyermeket felváltva, azonos időtartamban gondozó, külön élő szülők között is meg lehessen osztani az összeget. Az utalványokat ezért olyan címletekben kézbesítik, hogy egyenlően feloszthatók legyenek a két jogosult szülő között.

Hat és félezer jogosult az első összeget sem kapta meg

Magyar Péter a mai sajtótájékoztatón elmondta, hogy a Pénzügyminisztérium adatai szerint 6642 olyan jogosult van, aki adminisztrációs hiba miatt nem kapta meg az első 50 ezer forintos részletet.

Ők pótlólag megkapják az elmaradt támogatást.

Az első részlet kifizetése augusztusban történt: a Magyar Államkincstár legkésőbb augusztus 24-ig folyósította az összeget, a családi pótlékhoz hasonló módon. Aki bankszámlára kapja a családi pótlékot, annak oda érkezett az iskolakezdési támogatás is, a postai kifizetést választóknál pedig postán kézbesítették.

Mire elég 100 ezer forint?

A kérdés nem véletlenül érdekes, hiszen az iskolakezdés egyetlen gyermeknél is könnyen több tízezer forintos kiadást jelent. Az összeg az alapvető tanszerek és a kötelező testnevelési felszerelés jelentős részére elegendő lehet, a teljes tanévkezdés költsége azonban ennél magasabb is lehet, különösen akkor, ha iskolatáskát, ruházatot és cipőt is vásárolni kell. A tanszerek ára egy év alatt 4,35 százalékkal, a tornafelszereléseké pedig 3,82 százalékkal emelkedett.