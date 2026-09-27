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Így még nem láttuk a magyar hadsereg szupertankját: nem vártak tovább a katonák, reagáltak az orosz-ukrán háborúra – új eszközzel szerelték fel a Leopardot, de ez kevés lesz

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Érthetetlenül lassú a központi fejlesztés, nem lehetett kivárni. A magyar szupertank, a német Leopárd ezért némiképp sufnituning védelmet kapott az orosz-ukrán háborúban megtapasztalt drónok ellen. A kezdeményezés jó, de számos kérdést felvet.
Hecker Flórián
2026.09.27, 08:28
Frissítve: 2026.09.27, 08:55

Unikális fejlesztésre figyelt fel a Pánczelosok.hu a magyar hadsereg legerősebb tankja, a német Leopard kapcsán. A vasárnap publikált bejegyzés azt állapította meg, hogy a magyar katonák reagáltak az orosz-ukrán háború tapasztalataira.

tank, Leopard, magyar honvédség
Így még nem láttuk a magyar hadsereg szupertankját: nem vártak tovább a katonák, reagáltak az orosz-ukrán háborúra / Fotó: AFP

A hadiipari szakmai blog kiszúrta, hogy most először szerelhettek fel a magyar Leopard 2A7HU üzemeltetése során

drónvédelmi hálót a harckocsira.

Erről videófelvétel is rendelkezésre áll, amit a Magyar Honvédség YouTube-oldalára töltöttek fel pár napja. Az „Ellenőrzésre készen” riportfilm képkockáiból derült fény a fejlesztésre. (Ez a cikk alján tekinthető meg – a szerk.)

Így még nem láttuk a magyar hadsereg szupertankját: reagáltak a katonák az orosz-ukrán háborúra

A lap szerint a felvétel alapján az állapítható meg, hogy tábori megoldásként szerelhették a hálót egyetlen harckocsira, ami arra utalhat, hogy az eszköz megjelenése jelenleg nem egy hivatalos eljárás eredménye, hanem azt maguk a katonák készíthették, az orosz-ukrán háború tapasztalataira – noha kezdetlegesen is – reagálva.

Ez azért is érdekes, mert a mintegy három esztendő alatt (amióta megérkezett az első Leopard 2A7HU Magyarországra) nem sikerült egy központilag tervezett és elkészített, passzív drónvédelmi berendezést kialakítani és felszerelni a harckocsikra. Pedig információk szerint egy ilyen eszköz fejlesztése hivatalos keretek között is zajlik, de eredménye még nincs.

A fejlesztés lassúsága azért sem érthető, mert éppen az lenne egy ilyen eszköz lényege, hogy egy

  • viszonylag könnyen,
  • illetve modulárisan elkészíthető
  • és használható drónvédelmi berendezést

lehessen alkalmazni. A most felszerelt kiegészítőt szemügyre véve a Pánczélosok úgy gondolja, hogy az orosz-ukrán háború, valamint a Litvaniában gyakorlatozó 45. Páncélosdandár (Panzerbrigade 45) tapasztalatait gyúrták egybe saját elképzeléseikkel a harckocsizók az alakmásító háló kivitelezésekor.

Véleményünk szerint ez egy tesztpéldány lehet, amely jelenleg még alkalmatlan a drónvédelemre.

Számunkra úgy tűnik, hogy inkább a tapasztalatszerzés volt a cél a gyakorlótéren, hiszen egy ilyen eszköz felszerelésekor számos tényezőt szükséges megvizsgálni, például, hogy milyen módon és hova szerelhető fel, hol lehetnek a rögzítési pontok. Mindezt anélkül, hogy ne befolyásolja a harckocsi berendezéseinek (parancsnoki figyelőműszer, irányzóberendezés stb.) működését, azaz a harcjármű harcképességét – magyarázták.

További kérdés, hogy sérülés esetén hogyan pótolható/javítható az eszköz. Emellett fontos tényező az is, hogy a kezelőszemélyzet mozgását mennyiben akadályozza, vagy módosítja az eszköz. Végül pedig tesztelni kell, hogy a felszerelt háló alkalmas-e a támadó drónok megállítására, repülési útvonaluk módosítására, tehát megvédené-e éles helyzetben a harckocsit és kezelőszemélyzetét.

A Magyar Honvédség riportfilmjében látható alakmásító háló egy jó kezdeményezés, kiemelten becsülendő, hiszen az állomány érdeklődik a probléma lehetséges megoldása iránt. Bizonyára értékes tapasztalatokkal gazdagodtak a harckocsizók a mostani, a Bakonyban végrehajtott együttműködési gyakorlat során. Bízunk benne, a kezdeményezés tovább folytatódik és hamarosan egy valódi, hatékony drónvédelmi eszközt láthatunk a Leopard 2A7HU harckocsik tornyain – zárult a poszt.

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