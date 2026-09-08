Most telt be a pohár a TAO-pénzeknél? 367 milliárd forint után teljes felülvizsgálatot sürget a számvevőszék

Az ÁSZ a 2022 és 2025 közötti időszakot vizsgálta, egyebek mellett a TAO-támogatásra való jogosultság feltételeit, az igénybevétel folyamatát, valamint az abban részt vevő szereplők feladatait és felelősségét.

Közzétette jelentését az ÁSZ a TAO-támogatásokról (illusztráció)

Fotó: Dziurek / Shutterstock

TAO-támogatás: több mint 367 milliárd forint ment a sportba

A vizsgált négy évben összesen 367,5 milliárd forint TAO-támogatást használtak fel a látvány-csapatsportok, ami az államháztartás sportcélú kiadásainak mintegy 15–20 százalékát jelentette.

A beruházásokra jutó támogatás összege 49,2 milliárd forint volt. Ennek jelentős része ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódott, elsősorban a labdarúgásban. Az elemzett időszakban a futball kapta a legtöbb TAO-forrást, míg a röplabda részesedése volt a legalacsonyabb.

A rendszer támogatási köre közben jelentősen bővült:

míg 2011-ben 7563 szervezet részesült TAO-támogatásban, addig

számuk 2024-re 10 466-ra emelkedett.

A számvevőszék nem vitatja, hogy a TAO-rendszernek vannak kézzelfogható előnyei. Az egyik legfontosabb pozitívum a sport ösztönzése, amely elsősorban sportcélú beruházásokon keresztül érvényesülhet. Emellett egy-egy jelentősebb nemzetközi sportesemény turisztikai szempontból is vonzóbbá teheti az adott térséget.

Az ÁSZ jelentése szerint ugyanakkor a támogatási konstrukció nem tölti be megfelelően azt a szerepet, hogy további, a TAO-n kívüli források bevonására ösztönözze a kedvezményezett szervezeteket.

Ez azért jelenthet problémát, mert a támogatott szervezetek többsége jelentős mértékben függ az állami forrástól, és működésének finanszírozását nagyrészt erre alapozza.

Emiatt a rendszer esetleges átalakítása vagy megszüntetése komoly működési és fenntarthatósági kockázatot jelenthet.

Visszaélésekre is lehetőséget adhat a rendszer

Az ÁSZ ellenőrzései ugyanakkor több olyan esetet is feltártak, amikor a támogatásokat nem a meghatározott célokra, illetve jogszabályellenesen használták fel. Amennyiben bűncselekmény gyanúja is felmerült, a számvevőszék a jogszabályi kötelezettségének megfelelően értesítette az illetékes hatóságokat.

Az elemzés szerint magában a rendszer működésében is vannak olyan pontok, amelyek lehetőséget teremthetnek visszaélésekre.

Kockázatot jelenthet például, hogy a TAO-támogatást nyújtó vállalat és a támogatást felhasználó sportszervezet is érdekelt lehet abban, hogy a támogató cég – vagy annak érdekeltsége – később beruházóként vagy szolgáltatóként jelenjen meg a támogatott szervezetnél.