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Most telt be a pohár a TAO-pénzeknél? 367 milliárd forint után teljes felülvizsgálatot sürget a számvevőszék

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Jelentős összegeket mozgat a látvány-csapatsportok TAO-támogatási rendszere, amely az elmúlt években érdemben hozzájárult a sportinfrastruktúra és a szakmai munka fejlődéséhez. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) legújabb elemzése szerint azonban a rendszer bevezetése óta eltelt idő, az ellenőrzési tapasztalatok és a feltárt szabálytalanságok miatt eljött az idő a TAO-támogatás konstrukciójának újraértékelésére és a működési szabályok felülvizsgálatára.
VG
2026.09.08, 09:27

Az ÁSZ a 2022 és 2025 közötti időszakot vizsgálta, egyebek mellett a TAO-támogatásra való jogosultság feltételeit, az igénybevétel folyamatát, valamint az abban részt vevő szereplők feladatait és felelősségét.

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Közzétette jelentését az ÁSZ a TAO-támogatásokról (illusztráció)
Fotó: Dziurek / Shutterstock

TAO-támogatás: több mint 367 milliárd forint ment a sportba

A vizsgált négy évben összesen 367,5 milliárd forint TAO-támogatást használtak fel a látvány-csapatsportok, ami az államháztartás sportcélú kiadásainak mintegy 15–20 százalékát jelentette.

A beruházásokra jutó támogatás összege 49,2 milliárd forint volt. Ennek jelentős része ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódott, elsősorban a labdarúgásban. Az elemzett időszakban a futball kapta a legtöbb TAO-forrást, míg a röplabda részesedése volt a legalacsonyabb.

A rendszer támogatási köre közben jelentősen bővült: 

  • míg 2011-ben 7563 szervezet részesült TAO-támogatásban, addig 
  • számuk 2024-re 10 466-ra emelkedett.

A számvevőszék nem vitatja, hogy a TAO-rendszernek vannak kézzelfogható előnyei. Az egyik legfontosabb pozitívum a sport ösztönzése, amely elsősorban sportcélú beruházásokon keresztül érvényesülhet. Emellett egy-egy jelentősebb nemzetközi sportesemény turisztikai szempontból is vonzóbbá teheti az adott térséget.

Az ÁSZ jelentése szerint ugyanakkor a támogatási konstrukció nem tölti be megfelelően azt a szerepet, hogy további, a TAO-n kívüli források bevonására ösztönözze a kedvezményezett szervezeteket.

Ez azért jelenthet problémát, mert a támogatott szervezetek többsége jelentős mértékben függ az állami forrástól, és működésének finanszírozását nagyrészt erre alapozza.

Emiatt a rendszer esetleges átalakítása vagy megszüntetése komoly működési és fenntarthatósági kockázatot jelenthet.

Visszaélésekre is lehetőséget adhat a rendszer

Az ÁSZ ellenőrzései ugyanakkor több olyan esetet is feltártak, amikor a támogatásokat nem a meghatározott célokra, illetve jogszabályellenesen használták fel. Amennyiben bűncselekmény gyanúja is felmerült, a számvevőszék a jogszabályi kötelezettségének megfelelően értesítette az illetékes hatóságokat.

Az elemzés szerint magában a rendszer működésében is vannak olyan pontok, amelyek lehetőséget teremthetnek visszaélésekre.

Kockázatot jelenthet például, hogy a TAO-támogatást nyújtó vállalat és a támogatást felhasználó sportszervezet is érdekelt lehet abban, hogy a támogató cég – vagy annak érdekeltsége – később beruházóként vagy szolgáltatóként jelenjen meg a támogatott szervezetnél.

Az ÁSZ szerint az ilyen összefonódások korlátozhatják a piaci versenyt, ami túlárazásokhoz, illetve tényleges teljesítés nélküli számlázásokhoz is vezethet.

A cégek közvetve a forráselosztásra is hatással lehetnek

Az ÁSZ a piaci felajánlások rendszerét is kockázatosnak tartja abból a szempontból, hogy a támogató gazdasági társaságok közvetve befolyásolhatják, mely sportágakhoz, régiókhoz vagy klubokhoz jutnak források.

Ez a számvevőszék szerint háttérbe szoríthatja a szakmai, illetve sportstratégiai szempontokat, miközben a rendszer eredeti célja éppen a sportágak fejlesztése lenne.

További problémát jelenthet a közbeszerzések kezelése. Az ÁSZ vizsgálatai szerint a közbeszerzési értékhatárt meghaladó beruházások és beszerzések esetében a sportszervezetek több alkalommal nem folytatták le a közbeszerzési eljárásokat, amire a vonatkozó jogszabály lehetőséget biztosít.

Szigorúbb ellenőrzést és a mentességek felülvizsgálatát sürgeti az ÁSZ

Az ÁSZ összességében arra jutott, hogy a TAO-rendszer jelenlegi működése nem feltétlenül a sportszakmai eredményességet helyezi a középpontba. Emiatt a számvevőszék szerint indokolt a támogatási mechanizmusok újragondolása és a kapcsolódó jogszabályok pontosítása.

A javasolt változtatások között szerepel a szigorúbb tartalmi ellenőrzés, a támogatási rendszer működésének felülvizsgálata, valamint a közbeszerzési mentesség újragondolása is.

Az ÁSZ elemzésének egyik fontos következtetése, hogy a TAO-rendszer több mint egy évtizedes működése után már nem elegendő pusztán azt vizsgálni, hogy mennyi pénz jut a sportba.

A támogatások hatékonyságát, a felhasználás átláthatóságát, a piaci verseny érvényesülését és azt is értékelni kell, hogy a kedvezményezett szervezetek képesek-e hosszú távon az állami forrásoktól független, fenntartható működésre.

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