Eljárást indítottak az ismert táplálékkiegészítőket gyártó magyar cég ellen – a tiltás arcábe nevet a cég reklámozási gyakorlatával
A Gazdasági Versenyhivatal azzal a gyanúval indított eljárást a Nutriversum Kft.-vel szemben, hogy a cég több ponton is megszegi az élelmiszerek és étrend-kiegészítők kereskedelmi kommunikációja során alkalmazandó rendelkezéseket, és végső soron megtéveszti a fogyasztókat. A táplálékkiegészítőket foglalkozó vállalkozás kereskedelmi kommunikációjában 2022 februárjától valószínűsíthetően olyan egészségre vonatkozó állításokat alkalmaz a Nutriversum márkájú élelmiszerek esetében, amelyek nem felelnek meg az irányadó ágazati rendelkezéseknek, és amelyek megalapozottságát valószínűsíthetően nem tudja igazolni (pl. „a kalcium-piruvát…diétát támogató hatóanyag”).
Tiltott módon reklámozzák a táplálékkiegészítőket
A GVH szerint a táplálékkiegészítőket forgalmazó vállalakozás emellett
- olyan állításokat alkalmaz, amelyek − az ágazati tilalom ellenére − élelmiszertermékeinek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére, vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat tulajdonít (pl. „tömjénfa…amelyet a keleti orvoslás tradicionálisan használ fel különböző ízületi vagy emésztőrendszeri panaszok kezelésére”);
- egyes termékeivel kapcsolatban azt a hamis benyomást kelti a fogyasztókban, hogy azokat jogszerűen forgalmazza, holott a kérdéses termékek étrend-kiegészítőnek minősülnek, az előírások ellenére pedig nem történt meg bejelentésük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.
A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás lefolytatására biztosított időtartam három hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a versenytörvény szerint az ügyfélnek a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.
A Gazdasági Versenyhivatal tájékoztatása szerint nagy hangsúlyt helyez az élelmiszerek azon belül pedig kiemelten az étrend-kiegészítők reklámozása során alkalmazható egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állítások közzétételével kapcsolatos piaci jelzések vizsgálatára, és az ilyen tárgyú versenyfelügyeleti eljárások lefolytatására.
A GVH kiterjedt eljárási tapasztalatai alapján a cégek előszeretettel alkalmaznak ilyen üzeneteket, azonban gyakran vétenek hibákat és jogsértéseket azok kialakítása során.
A versenyhatóság az elmúlt időszakban több eljárást is indított hasonló, avagy egyező jogsértések gyanújával, ezért nyomatékosan körültekintő és átgondolt kommunikációra figyelmezteti a vállalkozásokat.
A GVH 2026 áprilisában tájékoztatót tett közzé, mellyel célja, hogy segítse a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat az egészségre, tápanyag-összetételre és gyógyhatásra vonatkozó állítások szabályrendszerének átlátásában.
A mostani vizsgálat kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a vállalkozást korábban már elmarasztalta a GVH. Mint megírtuk néhány éve, az uniós ágazati szabályokkal ellentétesen, a fogyasztókat megtévesztve reklámozta étrend-kiegészítőit Gődény György gyógyszerésszel a Nutriversum Kft. A versenyhivatal akkor 23,6 millió forintos bírságot szabott ki az ügyben.