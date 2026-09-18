MÁV: több mint 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette a Volánbuszt és jogelődjét

10 milliárd forintot meghaladó vagyoni kár érte a Volánbusz Zrt.-t, a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjét. A társaságot érintő komplex nyomozás egy 2015 és 2018 közötti, gyaníthatóan csalárd jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos, szerteágazó ügycsoportra vonatkozik, amely 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak és így közvetetten az államnak.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A társaság megtette a szükséges jogi lépéseket

A társaság későbbi menedzsmentje érzékelte, milyen szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre a korábbi időszakban, ezért az érintett szerződéseket azonnal felmondta, a kifizetéseket felfüggesztette és megtette a szükséges jogi lépéseket, melynek eredményeként megindultak polgári peres és büntetőeljárások.

A VOLÁN-csoport, illetőleg a jelenlegi MÁV-csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért, 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérítésére sor kerülhessen, továbbá a maradéktalanul együttműködnek az eljáró nyomozó- és vádhatósággal.

A folyamatban lévő ügyek részleteiről a társaság a nyomozás érdekeire való tekintettel nem tud és nem is kíván további felvilágosítást adni.

Mi áll a háttérben?

A Budai Központi Kerületi Bíróság a Központi Nyomozó Főügyészség indítványára egy hónapra elrendelte két ember letartóztatását a Volánbusz Zrt.-t érintő milliárdos korrupciós ügyben, amely a Világgazdaság beszámolója szerint személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbusz-beszerzésekhez kapcsolódik.

Bár a bíróság hivatalosan nem nevezte meg az érintetteket, a sajtóértesülések és a vállalati megerősítések alapján a hatóságok Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatóját vették őrizetbe többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával.

Az Indotek Group közleményében aránytalannak nevezte a kényszerintézkedést, hangsúlyozva, hogy a vezérigazgató együttműködik a hatóságokkal, nem követett el bűncselekményt, és az eljárás nincs hatással a cégcsoport működésére.