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MÁV-csoport
MÁV-Volánbusz
vagyoni kár

MÁV: több mint 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette a Volánbuszt és jogelődjét

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Több mint 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozhatott a Volánbusznak és jogelődjeinek egy 2015 és 2018 között létrejött, gyaníthatóan csalárd jogviszonyokhoz kapcsolódó szerződéses ügycsoport. A társaság későbbi vezetése felmondta az érintett szerződéseket, felfüggesztette a kifizetéseket, és jogi lépéseket tett, amelyek nyomán polgári és büntetőeljárások indultak.
VG
2026.09.18, 14:25
Frissítve: 2026.09.18, 14:29

10 milliárd forintot meghaladó vagyoni kár érte a Volánbusz Zrt.-t, a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődjét. A társaságot érintő komplex nyomozás egy 2015 és 2018 közötti, gyaníthatóan csalárd jogviszonyok létrehozásával és teljesítésével kapcsolatos, szerteágazó ügycsoportra vonatkozik, amely 10 milliárd forintos nagyságrendű vagyoni hátrányt okozott a cégcsoportnak és így közvetetten az államnak. 

volánbusz
Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A társaság megtette a szükséges jogi lépéseket

A társaság későbbi menedzsmentje érzékelte, milyen szövevényes és valószínűsíthetően a jó erkölcsbe ütköző jogviszonyok jöttek létre a korábbi időszakban, ezért az érintett szerződéseket azonnal felmondta, a kifizetéseket felfüggesztette és megtette a szükséges jogi lépéseket, melynek eredményeként megindultak polgári peres és büntetőeljárások.

A VOLÁN-csoport, illetőleg a jelenlegi MÁV-csoport társaságai minden lehetséges polgári jogi intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az őket ért, 10 milliárd forintot meghaladó kár megtérítésére sor kerülhessen, továbbá a maradéktalanul együttműködnek az eljáró nyomozó- és vádhatósággal.

A folyamatban lévő ügyek részleteiről a társaság a nyomozás érdekeire való tekintettel nem tud és nem is kíván további felvilágosítást adni.

Mi áll a háttérben?

A Budai Központi Kerületi Bíróság a Központi Nyomozó Főügyészség indítványára egy hónapra elrendelte két ember letartóztatását a Volánbusz Zrt.-t érintő milliárdos korrupciós ügyben, amely a Világgazdaság beszámolója szerint személyszállítási szolgáltatásokhoz és autóbusz-beszerzésekhez kapcsolódik. 

Bár a bíróság hivatalosan nem nevezte meg az érintetteket, a sajtóértesülések és a vállalati megerősítések alapján a hatóságok Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját, valamint Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. korábbi vezérigazgatóját vették őrizetbe többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával. 

Az Indotek Group közleményében aránytalannak nevezte a kényszerintézkedést, hangsúlyozva, hogy a vezérigazgató együttműködik a hatóságokkal, nem követett el bűncselekményt, és az eljárás nincs hatással a cégcsoport működésére. 

A nagyszabású akcióban eddig öt embert hallgattak ki gyanúsítottként, a mostani nem jogerős döntés ellen pedig a védők már fellebbeztek, így a kényszerintézkedésről másodfokon a Fővárosi Törvényszék fog dönteni.

Nagy erőkkel csaptak le a Volánbusz-ügyben: három embert már őrizetbe vettek - ezért vitte el az ügyészség Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

Látványos bűnügyi akció zajlik a Volánbusz korrupciós ügyében, amelyben már három embert őrizetbe is vett a Központi Nyomozó Főügyészség. A nyomozás középpontjában milliárdos buszbeszerzések és személyszállítási szolgáltatások állnak.

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