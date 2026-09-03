Vége, elköszönt a MÁV-vezér a tízezer lóerős monstrumoktól: nem szolgál többé a vasúttársaságnál a legendás mozdony – „Eljött az idő, köszönjük!"

A vasúttársaság az elmúlt egy évben öt, a Rail Cargo Hungaria tulajdonában lévő piros Taurus mozdonyt használt. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint a mozdonyok elsősorban a kelet-magyarországi InterCity-járatok közlekedésében segítettek. A Taurusokat legutóbb a békéscsabai és a debreceni vonatok élén lehetett látni. A kölcsönkapott mozdonyok egy év alatt összesen mintegy egymillió kilométert futottak, így érdemben hozzájárultak a MÁV mozdonyállományának tehermentesítéséhez.

Visszaadja a MÁV a Taurus mozdonyokat (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

A nyári menetrend után már nincs szükség mind az öt Taurus-mozdonyra

A kölcsönzés lezárását az idényjellegű vasúti forgalom változása is indokolja. A nyári időszak végével csökken a Balatonhoz közlekedő vonatok száma, így a MÁV-nak kevesebb mozdonyra van szüksége.

Hegyi Zsolt szerint ezért a vasúttársaság visszaadja a Rail Cargo Hungariának az öt piros Taurust.

A MÁV vezérigazgatója megköszönte a Rail Cargo Hungariának az elmúlt egy évben nyújtott segítséget. A kölcsönmozdonyok fontos szerepet kaptak abban az időszakban, amikor a vasúttársaságnak különösen nagy szüksége volt rendelkezésre álló vontatójárművekre.

A piros Taurusok így a nyári időszak lezárultával távoznak a MÁV szolgálatából, de az elmúlt egy év teljesítménye jól mutatja, mekkora szerepet játszottak a menetrend szerinti közlekedés fenntartásában.