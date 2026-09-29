Megszólaltak a taxisok a kata emeléséről: nehéz helyzetbe kerülhetnek Budapesten – „Húsba vágó lehet a változás”

A taxisok körében jelenleg is a kata az egyik leginkább preferált adózási forma, ezért minden további költségnövekedés „igencsak húsba vágó” lehet – mondta a Világgazdaságnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.

Komoly változások jöhetnek az egyik legnépszerűbb kisvállalkozói adózási formában, ami a taxisok jelentős részének mindennapi megélhetésére is hatással lehet / Fotó: Ingreen

A helyzet Budapesten különösen érdekes, mivel a taxisok mintegy kétharmada a fővárosban dolgozik, ahol hatóságilag rögzített tarifával szolgáltatnak.

Ez azt jelenti, hogy egy esetleges adóemelést nem tudnak automatikusan beépíteni a szolgáltatás árába. Metál szerint a megnövekedett kiadás ezért közvetlenül a taxisoknál jelentkezhet bevételkiesésként.

A Tisza-kormány tervei szerint jelentősen átalakítanák és szélesebb körben ismét elérhetővé tennék a katát. Magyar Péter miniszterelnök hétvégi bejelentése alapján újra lehetővé tennék, hogy a katások cégeknek és szervezeteknek is számlázzanak, és visszakerülhetnének a rendszerbe a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is. A jelenlegi havi 50 ezer forintos tételes adót ugyanakkor megemelnék, akár egy nagyobb, akár két kisebb lépésben. A konkrét összeget egyelőre nem határozták meg.

A taxisok elfogadnák a magasabb katát, de van egy feltételük

Metál Zoltán szerint egyelőre éppen a részletszabályok hiánya miatt nehéz megmondani, mekkora tehernövekedést jelentene az új rendszer

egy főállású,

egy nyugdíjas

vagy egy részmunkaidőben dolgozó

taxis számára. A taxisok társadalombiztosítási és későbbi nyugdíjhelyzetét ugyanakkor rendezni kellene. Az Országos Taxis Szövetség támogatná a magasabb havi kata megfizetését, ha ezért cserébe érdemben javulna a taxisok társadalombiztosítási helyzete, illetve magasabb későbbi nyugdíjjogosultságot szereznének. Ez egybevág a kormány által megjelölt céllal. Magyar Péter a kata tervezett emelését azzal indokolta, hogy a rendszer kiszélesítésével párhuzamosan rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát.

Jelenleg egy katás vállalkozó havi 50 ezer forint tételes adót fizet, az ellátások számítási alapja ugyanakkor havi 108 ezer forint.

Metál szerint sok taxis éppen azért választotta ezt az adózási formát, hogy a napi megélhetése stabil maradjon, miközben kevésbé gondol arra, mit jelent mindez évekkel később a nyugdíja szempontjából.