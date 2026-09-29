Megszólaltak a taxisok a kata emeléséről: nehéz helyzetbe kerülhetnek Budapesten – „Húsba vágó lehet a változás”
A taxisok körében jelenleg is a kata az egyik leginkább preferált adózási forma, ezért minden további költségnövekedés „igencsak húsba vágó” lehet – mondta a Világgazdaságnak Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke.
A helyzet Budapesten különösen érdekes, mivel a taxisok mintegy kétharmada a fővárosban dolgozik, ahol hatóságilag rögzített tarifával szolgáltatnak.
Ez azt jelenti, hogy egy esetleges adóemelést nem tudnak automatikusan beépíteni a szolgáltatás árába. Metál szerint a megnövekedett kiadás ezért közvetlenül a taxisoknál jelentkezhet bevételkiesésként.
A Tisza-kormány tervei szerint jelentősen átalakítanák és szélesebb körben ismét elérhetővé tennék a katát. Magyar Péter miniszterelnök hétvégi bejelentése alapján újra lehetővé tennék, hogy a katások cégeknek és szervezeteknek is számlázzanak, és visszakerülhetnének a rendszerbe a mellékállású vállalkozók, a nyugdíjasok és az egyetemisták is. A jelenlegi havi 50 ezer forintos tételes adót ugyanakkor megemelnék, akár egy nagyobb, akár két kisebb lépésben. A konkrét összeget egyelőre nem határozták meg.
A taxisok elfogadnák a magasabb katát, de van egy feltételük
Metál Zoltán szerint egyelőre éppen a részletszabályok hiánya miatt nehéz megmondani, mekkora tehernövekedést jelentene az új rendszer
- egy főállású,
- egy nyugdíjas
- vagy egy részmunkaidőben dolgozó
taxis számára. A taxisok társadalombiztosítási és későbbi nyugdíjhelyzetét ugyanakkor rendezni kellene. Az Országos Taxis Szövetség támogatná a magasabb havi kata megfizetését, ha ezért cserébe érdemben javulna a taxisok társadalombiztosítási helyzete, illetve magasabb későbbi nyugdíjjogosultságot szereznének. Ez egybevág a kormány által megjelölt céllal. Magyar Péter a kata tervezett emelését azzal indokolta, hogy a rendszer kiszélesítésével párhuzamosan rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát.
Jelenleg egy katás vállalkozó havi 50 ezer forint tételes adót fizet, az ellátások számítási alapja ugyanakkor havi 108 ezer forint.
Metál szerint sok taxis éppen azért választotta ezt az adózási formát, hogy a napi megélhetése stabil maradjon, miközben kevésbé gondol arra, mit jelent mindez évekkel később a nyugdíja szempontjából.
Kevés lehet a 19 millió forintos határ
A kormány terveinek másik fontos eleme, hogy a kata éves bevételi határát a jelenlegi 18 millióról 19 millió forintra emelnék. Az Országos Taxis Szövetség szerint azonban ez a taxisok számára nem feltétlenül jelentene elegendő mozgásteret. Szinte minden főállású taxi-szolgáltató vállalkozás érintett, hiszen a magasabb tarifákkal gyorsan elérhető ez az éves árbevétel, ami ne tévesszen meg senkit azzal, hogy mennyi marad ebből a taxis zsebében – mondta Metál Zoltán.
A szövetség elnöke szerint a jelenlegi tarifák és költségek mellett 20–22 millió forintos éves határ lenne indokolt.
Itt ugyanakkor két különböző értékhatárt érdemes elválasztani. A kata bevételi plafonja jelenleg 18 millió forint, míg az alanyi áfamentesség határa 2026-ban már 20 millió forint, 2027-ben pedig a hatályos szabályok alapján 22 millió forintra emelkedik.
Akár 10 millió forint is kellhet ahhoz, hogy valaki taxizni kezdjen
A kata szélesebb körű hozzáférhetősége önmagában várhatóan nem hozna új szereplők tömegét a taxipiacra. Metál Zoltán szerint az elmúlt 16 év tapasztalata azt mutatja, hogy a piacon elsősorban a tőkeerős fuvarszervezők tudnak hosszú távon fennmaradni, miközben
a szolgáltatás költséges működtetésének jelentős része magukat a taxis vállalkozókat terheli.
Egy kezdőnek vagy a szakmába visszatérő vállalkozónak ma már 7-10 millió forintos befektetéssel is számolnia kell. A szövetség elnöke szerint egy ilyen összeg elköltését kétszer is meggondolják a vállalkozók egy jelenleg törékeny környezetben működő szolgáltatási szektorban. Ezért az Országos Taxis Szövetség nem számít arra, hogy a kata átalakítása önmagában újabb és újabb szereplőket vonzana a piacra.
A taxisokkal még nem egyeztetett a kormány
Az új rendszer részletszabályairól egyelőre a szakmai érdekképviselettel sem kezdődött meg az egyeztetés. Metál Zoltán kiemelte:
Az elmúlt időszakban nem került sor ilyen témában semmilyen egyeztetésre. Nyitottak vagyunk természetesen ilyen jellegű párbeszédre vagy egyeztetésre, ha erre felkérést kapunk.
A Világgazdaság a Főtaxit is megkereste azzal kapcsolatban, hogyan érintheti a tervezett kataátalakítás a taxis vállalkozókat és a piac egészét. A társaság azonban a részletszabályok megjelenéséig nem kívánja értékelni a változásokat. „A kata tervezett átalakításával kapcsolatban jelenleg még nem ismertek a végleges szabályok és azok részletei, ezért ebben a szakaszban a Főtaxi nem kíván nyilatkozni sem a taxis vállalkozókat érintő esetleges terhekről, sem a változások várható piaci hatásairól” – közölte a társaság a Világgazdasággal.