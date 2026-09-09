A 3 eurós „temuvám” miatt máshogy rendelnek a magyarok: újabb adat jött arról, mi történik a vásárlási szokásainkkal – meglepő, melyik platform lett a nyertes

A külföldi online vásárlás mára a magyar e-kereskedelem szerves részévé vált. A külföldi kereskedők 2025-ben a 2092 milliárd forintos magyar online termékforgalom közel 18 százalékát, a rendeléseknek pedig 24 százalékát adták. A PwC Magyarország friss elemzésében azt vizsgálta, hogy a forgalmi adatok alapján hogyan rendezte át a vásárlásokat a július 1-től hatályos 3 eurós vám, a „temuvám”. A Világgazdaság oldalán már bemutattuk: az előzetes adatok arra utalnak, hogy az európai, így a magyar fogyasztók vásárlási kedve nem tűnt el, de tudatosabban tervezik meg külföldi rendeléseiket. Ez a PwC kutatásának is egyik következtetése.

Újabb friss elemzés igazolja, hogy a július 1-től hatályos 3 eurós „temuvám” átrendezte a vásárlói szokásokat (illusztráció)

Fotó: Mehes Daniel / Shutterstock

„Temuvám” ide vagy oda, továbbra is az ár a legerősebb fegyvere a külföldi online platformoknak

Az elemzés szerint a külföldi kereskedők 2025-ben a 2092 milliárd forintos magyar online termékforgalom közel 18 százalékát, a rendelések 24 százalékát adták. A 375 milliárd forintos importforgalom több mint fele a Temuhoz kötődött. A kínai platform magyarországi forgalma elérte a 195 milliárd forintot, miközben több mint 13 millió rendelést regisztrált.

A trend 2026 elején is folytatódott:

az első negyedévben a 4,4 millió magyar online vásárló 56 százaléka, mintegy 2,5 millió ember rendelt külföldről;

további 4 százalék pedig még idén tervezi kipróbálni a külföldi vásárlást.

Kínai webáruházból 1,6 millió magyar vásárolt, ami a külföldről rendelők 67,5 százalékát jelenti.

A Temu eközben az első negyedévben közel 5 millió rendelést könyvelt el, ami 92 százalékos növekedés egy év alatt. A platform három hónap alatt 1,8 millió magyar vásárlót ért el, vagyis a külföldről rendelők 70,9 százaléka vásárolt rajta.

A kínai és más nemzetközi platformok térnyerésének legfontosabb oka továbbra is az ár. A magyar online vásárlók 63 százaléka szerint az olcsó termékek iránti kereslet áll a külföldi szereplők előretörése mögött.

Az ár mellett azonban egyre fontosabbá válik a széles választék, a gyors szállítás és az egyszerű vásárlási folyamat is.

Ez azért lényeges, mert a július 1-jén életbe lépett új vámrendszer éppen az olcsó, kis értékű külföldi rendelések korábbi előnyeit kezdte ki.

Ismert: az Európai Unió 2026. július 1-jétől megszüntette a 150 euró alatti, EU-n kívülről érkező küldemények vámmentességét, és átmeneti, 3 eurós vámot vezetett be az érintett termékkategóriákra. A döntést az európai online kereskedők védelmével, valamint fogyasztóvédelmi okokkal indokolták.