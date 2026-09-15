Most jelentette be Tarr Zoltán: kirúgta Schmidt Máriát, a Terror Háza bezár – „Még az idén látogatható lesz, amint kialakulnak az új keretek”

Tarr Zoltán Facebook-bejegyzésében közölte, hogy döntése alapján megszűnt a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása.

Tarr Zoltán közlése szerint a Terror Háza Múzeum még 2026-ban ismét látogatható lesz / Fotó: AFP

Ezzel egy időben a múzeum ideiglenesen bezár, amíg le nem zárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és nem tisztázzák a jogokat.

Még idén újranyit a Terror Háza

Tarr Zoltán közlése szerint a Terror Háza Múzeum még 2026-ban ismét látogatható lesz. Az újranyitásra akkor kerülhet sor, amikor kialakulnak az intézmény végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretei.