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Most jelentette be Tarr Zoltán: kirúgta Schmidt Máriát, a Terror Háza bezár – „Még az idén látogatható lesz, amint kialakulnak az új keretek”

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Megszűnt Schmidt Mária megbízatása a Terror Háza Múzeum élén, az intézmény pedig átmenetileg bezár. A múzeumot a tervek szerint még az idén újranyitják.
VG
2026.09.15, 08:45
Frissítve: 2026.09.15, 10:37

Tarr Zoltán Facebook-bejegyzésében közölte, hogy döntése alapján megszűnt a Terror Háza Múzeum korábbi főigazgatójának, Schmidt Máriának a megbízatása.

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Tarr Zoltán közlése szerint a Terror Háza Múzeum még 2026-ban ismét látogatható lesz / Fotó: AFP

Ezzel egy időben a múzeum ideiglenesen bezár, amíg le nem zárul a kiállítás tartalmi átvilágítása és nem tisztázzák a jogokat.

Még idén újranyit a Terror Háza

Tarr Zoltán közlése szerint a Terror Háza Múzeum még 2026-ban ismét látogatható lesz. Az újranyitásra akkor kerülhet sor, amikor kialakulnak az intézmény végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretei.

Schmidt Mária váratlan bejelentést tett: megszűnik a Terror Háza Múzeumot működtető alapítvány

Megszűnik a Terror Háza Múzeumot eddig működtető alapítvány. Schmidt Mária szerint ezzel lezárul a múzeum huszonnégy éves történetének egy szakasza,

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