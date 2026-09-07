A Mol újból nekifut Budapesten – közben sokan ügyeskednek a kutatási engedélyekkel

Belendült, de még mindig nem a lehetséges mértékben a geotermikus kutatási engedélyek kiadása a bányahatósági engedélyezési rendszer 2023. március 1-i bevezetése óta. Ráadásul megjelentek ügyeskedő területfoglalók is a szegmensben – olvasható a Magyar Geotermális Egyesület (Mgte) értékelésében.

Megelőző, de spekulatív céllal is kérnek geotermikus kutatási engedélyt a területfoglalók. Viszont sok helyen már valós munka indult/Fotó: MW

Messze vagyunk még a földgáz kiváltásától

Az összefoglaló szerint a jelzett kezdeti időszaktól 2026. augusztusáig 147 geotermikus kutatási engedélykérelmet nyújtottak be a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (SZTFH). El nem bírált engedélykérelem jelenleg 3 van, a kiadott kutatási engedélyek száma 29, míg a 2023 előttről származó 3 geotermikus védőidom 4 újjal gyarapodott.

Vagyis a bármilyen okból sikertelen (elutasított, visszaadott, visszavont) engedélyek száma 111, ami az összes eddig kérelem 75 százaléka. A SZTFH, mint engedélyező hatóság, illetve a Geotermikus Energia Bizottság (GEB), mint – 2026 júliusig – megkerülhetetlen tanácsadó testület tehát egyáltalán nem tétlenkedett az elmúlt 3 és fél évben. Ennek ellenére a 25 százalékos sikerráta nem tűnik túl fényesnek. Ha pedig a sikert a geotermikus védőidomok számára vetítjük, a kép még elszomorítóbb. Igazi sikerként persze a működő, ténylegesen a földgázt ténylegesen is kiváltó földhőrendszereket lehetne elkönyvelni, az igazi áttörés viszont még várat magára – szögezi le az Mgte.

Kétféle területfoglaló van

A bányahatósági engedélyezés alaplogikájából, miszerint az engedélykérelmeket a benyújtás idősorrendjében bírálják el, egyenesen következik a területfoglalás gyakorlata. Ez ugyan egyáltalán nem szükségszerű, de vannak helyzetek, amikor az tetten érhető.

Egy területfoglalás megelőző célú, amikor egy pályázó azért kért kutatási engedélyt, hogy mások ne foszthassák meg őt a földhő hasznosításának akkori lehetőségétől, amikor majd a pályázó műszakilag és pénzügyileg kész a tevékenység megkezdésére.

Spekulatív szándékú, amikor a pályázónak esze ágában sincs geotermikus tevékenységet folytatni. A nevére szóló kutatási engedélyt árucikként kezeli, arra számítva, hogy mások többet fizetnek érte, mint amennyibe neki került az engedély, csakhogy mielőbb hozzáférhessenek az adott területhez.