Rendkívüli

Itt a kamionosok végső ajánlata a kormánynak: levelet kapott Magyar Péter, Kapitány István és Vitézy Dávid – országos tüntetés kezdődik jövő héttől, ha nincs megállapodás

Deviza
EUR/HUF366,84 +0,37% USD/HUF318,27 +0,57% GBP/HUF428,82 +0,39% CHF/HUF388,8 +0,43% PLN/HUF84,46 +0,3% RON/HUF69,85 +0,42% CZK/HUF15,11 +0,33% EUR/HUF366,84 +0,37% USD/HUF318,27 +0,57% GBP/HUF428,82 +0,39% CHF/HUF388,8 +0,43% PLN/HUF84,46 +0,3% RON/HUF69,85 +0,42% CZK/HUF15,11 +0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Bécsből üzent a Roszatom-vezér Magyar Péteréknek Paks II-ről: megvan az oroszok megoldása a Duna kiszáradására – "Senki se képes biztonságosabb atomerőművet építeni Magyarországon"

Belső-tó
Balatoni táj
aszály

Döbbenet: szinte teljesen kiszáradt a tihanyi Belső-tó

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Szinte felismerhetetlen a tihanyi Belső-tó: a mederben alig maradt víz, a part pedig kiszáradt földnek tűnik, miközben a felszín alatt még mindig süppedős, sáros talaj húzódik. Tihany különleges tavának sorsa egyelőre bizonytalan, a szakemberek vizsgálják, mi állhat a drámai vízvesztés hátterében, a helyiek pedig már az őszi esőkben bíznak.
VG
2026.09.15, 07:35

Hiába telt el több hét, továbbra is megdöbbentő látványt nyújt a tihanyi Belső-tó. A Veol szerkesztősége augusztus elején járt a helyszínen, azóta azonban alig változott a helyzet: a mederben továbbra is alig találni vizet, a tihanyi Belső-tó partja pedig első pillantásra kiszáradt földnek tűnik. Aki azonban közelebb merészkedik, hamar megtapasztalhatja, hogy a talaj alatt még ott a süppedős, sáros meder. Most már leginkább az őszi esőkben bízhatunk.

Megdöbbentő látványt nyújt a tihanyi Belső-tó
Megdöbbentő látványt nyújt a tihanyi Belső-tó/Fotó: Veol

A tihanyi Belső-tó már csak árnyéka önmagának

A borongós, esős hétfő délután ellenére kellemes sétára indult a szerkesztőség a tihanyi Belső-tó partján. A nyugodt, őszi hangulat azonban hamar keserűvé vált, amikor meglátták, milyen állapotban van a tó. Alig maradt benne víz, és azt a kevés megmaradt vizet is nehéz megközelíteni, ugyanis néhány lépés után süppedni kezd a talaj az ember lába alatt. A tóban és közvetlen környezetében is kevés állattal találkoztak: 

  • néhány kacsa, 
  • kócsag 
  • és gém tűnt fel, 

az ürgéket és a szürkemarhákat leszámítva pedig szinte üresnek hatott a táj.

A mostani állapot ugyan drámai, de a tihanyi Belső-tó történetében egyáltalán nem példa nélküli. Régi újságcikkeket és leírásokat átnézve kiderül, hogy a félsziget különleges tavai mindig is érzékeny, változékony vízrendszerek voltak.

Vulkánok formálták, az időjárás próbára teszi

A Belső-tó a Tihanyi-félsziget belsejében, a Balaton szintjénél magasabban fekvő, vulkáni eredetű mélyedésben alakult ki. Különleges földtörténeti múltja mellett élővilága miatt is értékes: a tó és környezete sajátos, sérülékeny vizes élőhelyet alkot.

A víz visszahúzódásával azonban olyan részek kerülnek felszínre, amelyeket normális vízállás mellett nem láthatunk. A parton járva elsőre akár azt is hihetnénk, hogy már teljesen száraz a meder, néhány lépés után azonban süppedő talaj figyelmeztet arra, hogy a felszín alatt még nedves, iszapos réteg húzódik.

Volt idő, amikor horgászok százai lepték el

A Belső-tó nemcsak természeti érdekesség, hanem hosszú időn át népszerű horgászhely és kirándulóhely is volt. Az 1970-es években már arról írtak, hogy a tó a Tiszántúlról is vonzza a horgászokat, partján pedig autók százai jelentek meg. A nyolcvanas években külön hírek szóltak a horgászszezon kezdetéről és a kifogható halakról.

A közeli Külső-tó története szintén fordulatos. A 19. század végén levezető csatornákat ástak, hogy vizét a Balaton felé vezessék, a területet pedig kaszálóként hasznosítsák. Később azonban felismerték természetvédelmi jelentőségét, és az 1970-es években megkezdődött a helyreállítása.

Most már nemcsak a csapadék miatt aggódnak

A jelenlegi helyzet azért is különösen fontos, mert a kutatók szerint nem feltétlenül kizárólag az aszály áll a háttérben. Egy átfogó kutatási program indult a Belső- és Külső-tó állapotának vizsgálatára, amelyben többek között a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és az ELTE szakemberei vesznek részt.

A kutatók a felszín alatti vizek mozgását, a tavak vízszintjét és vízminőségét is vizsgálják. Új mérőkutak és vízszintregisztráló műszerek segíthetnek megérteni, honnan és milyen mértékben kap utánpótlást a tó.

A természet most azonban egyelőre vár. A meder szinte üres, a tó egykori víztükre helyén süppedős föld maradt. Hogy mikor tér vissza a víz és vele együtt a régi élet, azt leginkább az előttünk álló őszi hónapok dönthetik el.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu