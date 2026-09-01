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Time Out Market
vendéglátás
sárközi ákos
turizmus
gasztronómia

Nagy dobásra készül Sárközi Ákos: Michelin-csillagos háttérrel nyit éttermet a Blaha Lujza téren – egy másik sztárséf helyére érkezik

Újabb ismert szereplővel bővül a Blaha Lujza téri gasztropiac, ám ezúttal nem egy meglévő étterem egyszerű másolatáról van szó. Sárközi Ákos és tulajdonostársai a Borkonyha és a Textúra közös, kötetlenebb koncepciójával próbálnak szélesebb vendégkört elérni a Time Out Market Budapesttel kötött megállapodásukkal.
Zováthi Domokos
2026.09.01., 18:46
Fotó: Time Out Market

Szeptember 11-én nyílik meg a Fúzió by Textúra & Borkonyha a Blaha Lujza téri Time Out Market Budapestben. Az új egység szakmai vezetője Sárközi Ákos, tulajdonostársai Horváth Tamás és Kalocsai Zoltán, a mindennapi működést pedig Márton Tibor, a Borkonyha és a Textúra üzletvezetője koordinálja.

Time Out Market
Új éttterem dobott nagyot a Time Out Market Budapest / Fotó: Time Out Market

Az üzleti elképzelés lényege, hogy a két belvárosi étterem szakmai hátterét egy gyorsabb, lazább és a klasszikus éttermi működésnél szélesebb közönségnek szánt formátumba ültessék át. A Borkonyha 2014-ben szerezte meg Michelin-csillagát, amelyet azóta is megőrzött, míg a 2018-ban megnyílt Textúra kísérletezőbb konyhát képvisel. A Fúzió kínálatának középpontjában magyaros bisztrófogások állnak. A nyitáskor három, kizárólag ebben az egységben elérhető étel kerül az étlapra:

  • tokaji aszúval és körtével kínált kacsamáj,
  • kakukkfüves mártással készült sertéssült briósban,
  • valamint egy Rákóczi-túrós ihlette desszert.

Az árakat egyelőre nem közölték. Sárközi Ákos szerint a gasztropiacon lehetősége nyílik csökkenteni a távolságot a fine dining és azok között a vendégek között, akik ritkábban ülnek be hagyományos éttermekbe. Gazdasági szempontból a koncepció éppen ezért több egy újabb vendéglátóhelynél: a Borkonyha és a Textúra márkáját olyan forgalmas helyszínre viszi, ahol a közös ülőtér, a hosszú nyitvatartás és az alkalmi vendégek magas aránya más működési modellt kínál. Az étterem Rácz Jenő standja helyén nyílik.

A magyar vendégeket is sikerült megszólítani

A budapesti Time Out Market 2025 szeptemberében nyitott meg a Corvin Palace első emeletén. A mintegy 2500 négyzetméteres területen tizenegy konyha, három bár, öt rendezvényhelyszín és közel 560 ülőhely található. A Világgazdaságnak korábban Balogh Viktor, az épület egyik tulajdonosa azt mondta, hogy a látogatószám már az első hónapokban meghaladta az előzetes terveket. A vendégek jelentős részét ráadásul a magyar közönség adta, miközben a turisták főként a nagyobb forgalmú hétvégi időszakokban jelentek meg nagyobb számban.

Ez fontos különbség a hálózat több külföldi egységéhez képest.

A Világgazdaság lisszaboni helyszíni tapasztalatai szerint a 2014-ben megnyitott portugál piac erősebben támaszkodik a nemzetközi turistákra, miközben a helyieket alacsonyabb árú, hagyományos termékekkel is igyekszik megtartani. Lisszabonban a főételek jellemzően 12–18 euróba kerültek, míg Budapesten a legtöbb főfogás ára korábbi körképünk idején 3500–6000 forint között mozgott, de ennél jóval drágább ételek is szerepeltek a kínálatban.

Sárközi Ákos Time Out Market
Sárközi Ákos / Fotó: Time Out Market

Nem minden Time Out Market működik ugyanúgy

A nemzetközi hálózat jelenleg tizenhárom városban van jelen. A budapesti egységet nem közvetlenül a londoni központ működteti, hanem helyi partnerrel kötött menedzsmentszerződés alapján üzemel. A Time Out Group legfrissebb féléves jelentése szerint a vállalat egyre inkább az ilyen, kisebb tőkeigényű megállapodásokra építi terjeszkedését.

A Markets üzletág bevétele 2025 második felében két százalékkal, 24,9 millió fontra emelkedett, korrigált EBITDA-ja pedig 6,7 millió font volt. A portfólió teljesítménye azonban nem egyenletes: a vállalat 2026 januárjában bezárta chicagói piacát, a bostoni egységet pedig helyi ingatlanfejlesztőnek adta licencbe, miután az irodai dolgozókhoz kapcsolódó vendégforgalom tartósan visszaesett.

A budapesti piac bővítése így egy olyan időszakban történik, amikor a nemzetközi tulajdonos már szigorúbban vizsgálja az egyes helyszínek jövedelmezőségét. A Fúzió első valódi próbája ezért az lesz, hogy a Michelin-csillagos háttérből felépített, kötetlenebb koncepció képes-e tartós forgalmat generálni a helyi vendégekre is támaszkodó budapesti egységben.

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Nagy dobásra készül Sárközi Ákos: Michelin-csillagos háttérrel nyit éttermet a Blaha Lujza téren – egy másik sztárséf helyére érkezik

Újabb ismert szereplővel bővül a Blaha Lujza téri gasztropiac, ám ezúttal nem egy meglévő étterem egyszerű másolatáról van szó. Sárközi Ákos és tulajdonostársai a Borkonyha és a Textúra közös, kötetlenebb koncepciójával próbálnak szélesebb vendégkört elérni a Time Out Market Budapesttel kötött megállapodásukkal.
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