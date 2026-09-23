Megvalósul minden vendég álma: eltörli a szervizdíjat a Time Out Market Budapest – az ügyvezető elárulta, mi minden változott egy év alatt

Nagy változás jön a Time Out Market Budapestnél: péntektől az éttermekben sem számolnak fel szervizdíjat – árulta el a Világgazdaságnak Balogh Olivér vezérigazgató és társtulajdonos. A bároknál ezt a lépést már korábban megtették, ott mintegy két hete szűnt meg a szervizdíj.

Döntöttek a Time Out Market Budapest vezetői: péntektől eltörlik a szervízdíjat / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az ügyvezető szerint a változtatás mögött is az első év egyik legfontosabb tapasztalata áll: folyamatosan figyelik, hogy mire hogyan reagálnak a vendégek, és ennek megfelelően finomítanak a működésen. A Time Out Market Budapest éppen szeptemberben ünnepelte első születésnapját. Balogh szerint az elmúlt egy év legfontosabb tanulságát nem egyetlen nagy változásban lehet összefoglalni. Sokkal inkább rengeteg kisebb módosítás történt, amelyek együtt már érezhetően megváltoztatták a vendégélményt.

Nyárra visszaesést hoztak a konfliktusok

Az első teljes nyár ugyanakkor nem alakult minden szempontból úgy, ahogyan azt előzetesen remélték. Az ügyvezető szerint elsősorban a nemzetközi konfliktusok miatt maradtak el olyan turistacsoportok, amelyek korábban komolyabb vásárlóerőt jelentettek Budapest vendéglátásának. Az orosz–ukrán háború miatt

az orosz

és ukrán

vendégek hiányát érzékelték, míg a közel-keleti konfliktus az izraeli turisták mellett közvetetten egyes ázsiai küldőpiacokra is hatással lehetett a közel-keleti átszállások akadályozottsága miatt. Balogh Olivér elmondása szerint az általuk megkérdezett beutaztató partnerektől olyan visszajelzések is érkeztek, hogy bizonyos ázsiai országokból akár 60–70 százalékkal kevesebb vendég érkezhetett, mint egy évvel korábban.

Mindez azért is érdekes, mert pusztán az utcákat nézve nem feltétlenül lehetett gyenge turisztikai szezonról beszélni.

Az volt az ember érzése, hogy tele van a város – mondta Balogh. A Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt mutatják, hogy Budapesten júliusban 4,5 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az előző év azonos hónapjához képest. A Time Out Market tapasztalatai szerint azonban nem pusztán az számít, hány turista érkezik a fővárosba, hanem az is, milyen a költési hajlandóságuk. Balogh szerint ezen a nyáron sok volt a fiatalabb, hátizsákos vagy szervezett csoporttal érkező turista. Velük természetesen nincs probléma – hangsúlyozta –, Budapest szempontjából ugyanakkor fontos lenne visszacsábítani azokat a magasabb költésű vendégeket is, akik rendszeresen beülnek éttermekbe, és például egy üveg bort is megengednek maguknak.