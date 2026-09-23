Megvalósul minden vendég álma: eltörli a szervizdíjat a Time Out Market Budapest – az ügyvezető elárulta, mi minden változott egy év alatt
Nagy változás jön a Time Out Market Budapestnél: péntektől az éttermekben sem számolnak fel szervizdíjat – árulta el a Világgazdaságnak Balogh Olivér vezérigazgató és társtulajdonos. A bároknál ezt a lépést már korábban megtették, ott mintegy két hete szűnt meg a szervizdíj.
Az ügyvezető szerint a változtatás mögött is az első év egyik legfontosabb tapasztalata áll: folyamatosan figyelik, hogy mire hogyan reagálnak a vendégek, és ennek megfelelően finomítanak a működésen. A Time Out Market Budapest éppen szeptemberben ünnepelte első születésnapját. Balogh szerint az elmúlt egy év legfontosabb tanulságát nem egyetlen nagy változásban lehet összefoglalni. Sokkal inkább rengeteg kisebb módosítás történt, amelyek együtt már érezhetően megváltoztatták a vendégélményt.
Nyárra visszaesést hoztak a konfliktusok
Az első teljes nyár ugyanakkor nem alakult minden szempontból úgy, ahogyan azt előzetesen remélték. Az ügyvezető szerint elsősorban a nemzetközi konfliktusok miatt maradtak el olyan turistacsoportok, amelyek korábban komolyabb vásárlóerőt jelentettek Budapest vendéglátásának. Az orosz–ukrán háború miatt
- az orosz
- és ukrán
vendégek hiányát érzékelték, míg a közel-keleti konfliktus az izraeli turisták mellett közvetetten egyes ázsiai küldőpiacokra is hatással lehetett a közel-keleti átszállások akadályozottsága miatt. Balogh Olivér elmondása szerint az általuk megkérdezett beutaztató partnerektől olyan visszajelzések is érkeztek, hogy bizonyos ázsiai országokból akár 60–70 százalékkal kevesebb vendég érkezhetett, mint egy évvel korábban.
Mindez azért is érdekes, mert pusztán az utcákat nézve nem feltétlenül lehetett gyenge turisztikai szezonról beszélni.
Az volt az ember érzése, hogy tele van a város – mondta Balogh. A Központi Statisztikai Hivatal adatai is azt mutatják, hogy Budapesten júliusban 4,5 százalékkal nőtt a turisztikai szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák száma az előző év azonos hónapjához képest. A Time Out Market tapasztalatai szerint azonban nem pusztán az számít, hány turista érkezik a fővárosba, hanem az is, milyen a költési hajlandóságuk. Balogh szerint ezen a nyáron sok volt a fiatalabb, hátizsákos vagy szervezett csoporttal érkező turista. Velük természetesen nincs probléma – hangsúlyozta –, Budapest szempontjából ugyanakkor fontos lenne visszacsábítani azokat a magasabb költésű vendégeket is, akik rendszeresen beülnek éttermekbe, és például egy üveg bort is megengednek maguknak.
A szeptember viszont pozitív meglepetést hozott
A nyári tapasztalatok után annál érdekesebb, ami szeptemberben történt a Time Out Marketben. Balogh konkrét látogatószámot üzleti okokból nem közölt, azt azonban elárulta, hogy az interjút megelőző hétvége hosszabb idő óta a legerősebb hétvégéjük volt.
Ebben szerinte jelentős szerepet játszik a magyar törzsközönség visszatérése. Sokan külföldön vagy a Balatonnál töltötték a nyarat, szeptemberben viszont újra megjelentek a budapesti vendégek. Ennél is érdekesebb, hogy a Market saját forgalmán belül a külföldiekből sem érzékelnek visszaesést.
Azt érezzük szeptemberben, mintha több turista lenne nálunk, mint a nyáron
– mondta Balogh, hozzátéve: tisztában van vele, hogy a teljes budapesti turizmus számai nem feltétlenül ugyanezt a képet mutatják.
Négyezer forint alatt is akarnak kiadós ételt adni
Az első év tapasztalatai alapján nemcsak a programokon, hanem az árakon és a kínálaton is változtattak. Balogh szerint az egyik legfontosabb cél az volt, hogy javítsák az ár-érték arányt.
Ennek részeként vezették be a Best Market Deal ajánlatokat, amelyekkel minden étteremben elérhető legalább egy nagyobb, kiadós fogás 4000 forint alatti áron.
Az első év után már jelentős mennyiségű saját adat áll rendelkezésükre arról is, hogy a vendégek mit rendelnek, mely ételek és italok működnek, és melyek kevésbé. Ezeket az információkat az éttermekkel is megosztják, a bárok kínálatát pedig ugyanezek alapján alakították át. Az eredményekből ráadásul nem az következett, hogy egyszerűen mindenből az olcsóbb termékeket kell előtérbe helyezni. Balogh szerint vannak olyan új italok is, amelyek drágábbak a korábbi kínálat egy részénél, mégis van rájuk kereslet. A tapasztalatuk az, hogy a vendég hajlandó magasabb összeget kifizetni, ha úgy érzi, megfelelő az ár-érték arány.
Külön kihívás 11 konyhát egyszerre működtetni
Egy gasztropiac étlapjának összeállításakor azonban az ár és az íz mellett van egy kevésbé látványos szempont is: az adott fogást nagy mennyiségben, rövid idő alatt és állandó minőségben kell tudni elkészíteni.
A Time Out Marketben 11 konyha működik, a férőhelyek száma pedig az induláskori 540-ről már 560-ra emelkedett.
Egy telt házas szombati vagy vasárnapi ebédnél, de akár egy erősebb hétköznap estén is egyszerre nagyon sok rendelés érkezhet az egyes éttermekhez. Balogh szerint ezért a vendéglátáson belül szinte külön képességnek tekinthető, hogy egy látványos fogást újra és újra ugyanolyan minőségben és prezentációval, mégis megfelelő sebességgel tudjanak kiadni.
Példaként a Szaletly mákos gubáját említette, amelyből az elmúlt évben sokezer adagot értékesítettek.
A Market egészét tekintve pedig már több mint 800 ezer adag ételről beszélhetünk az első év alatt.
Sárközi Ákos érkezése is megmozgatta a vendégeket
Az őszi szezon egyik legnagyobb változása Sárközi Ákos érkezése volt. Szeptember 11-én nyílt meg a Fúzió by Textúra & Borkonyha, amely a két ismert budapesti étterem világát ülteti át a Time Out Market lazább formátumába.
Balogh szerint maximálisan elégedettek az új egység indulásával. Kiemelte azt a profizmust és minőséget, amelyet Sárköziék hoztak a Marketbe, de legalább ennyire fontosnak nevezte az ár-érték arányt.
Az új étterem egyelőre önmagában is komoly vonzerőt jelent.
Balogh szerint sokan kifejezetten azért érkeznek, hogy kipróbálják Sárközi Ákos új helyét. Ez azonban a többi étterem számára sem jelent hátrányt. A Time Out Market modelljének egyik alapja ugyanis éppen az, hogy egy társaság tagjai különböző helyekről rendelhetnek. Így aki a Fúzió miatt érkezik, könnyen előfordulhat, hogy később egy másik egységnél rendel előételt, desszertet vagy újabb fogást.
A gyereksaroktól a zenéig belenyúltak a működésbe a Time Out Market Budapestnél
Az első év után nem az alapkoncepciót forgatták fel. Balogh szerint inkább sok apró változtatás történt, jelentős részük közvetlenül a vendégek visszajelzései alapján. Ilyen volt például a gyereksarok. Korábban elsősorban vasárnap működött, de sokan jelezték, hogy más napokon is lenne rá igény, ezért mára állandóvá tették. Hétvégenként gyerekfilmvetítésekkel is készülnek. A belső téren szintén változtattak: több növény és dekoráció került a Marketbe, ősszel pedig szezonális elemekkel próbálnak hangulatosabb környezetet teremteni.
Szüreti fogások kerülnek az étlapra
A Time Out Market szeptember 25. és október 11. között kilenc szezonális ételt kínál. A fogások ára 2450 és 5990 forint között mozog: a kínálatban többek között erdei gombás polenta, bárányhússal töltött paprika és szilvaszószos sajttorta szerepel. Az őszi programban villányi és egri borok kóstolói is helyet kapnak.
Átalakult a zenei program is. Csütörtökönként a korábbi DJ-program helyett gitárzene és élő ének került előtérbe, hétvégén pedig ugyan megmaradtak a DJ-k, de az elektronikus zene helyett nagyobb hangsúlyt kapnak a nyolcvanas, kilencvenes és kétezres évek diszkóslágerei.
Balogh szerint ezek egyenként apró módosításoknak tűnhetnek, együtt azonban sokkal jobb vendégélményt eredményeznek, mint amilyet a nyitáskor tudtak nyújtani. Az első év után tehát nem az alapötletet írják újra a Corvin Palace-ban. Inkább azt próbálják megtartani, ami működik, és folyamatosan lecserélni vagy átalakítani azt, amiről az adatok és a vendégek azt mutatják, hogy lehetne jobb.
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A tavaly szeptemberi nyitás óta a vártnál is nagyobb érdeklődés övezi a Time Out Market Budapestet, amely a Corvin Palace falai között kapott helyet. Bár konkrét számokat nem közölhetnek, hisz az üzleti titkot sértene, az épület egyik tulajdonosa elárulta: az eddigi tapasztalatok alapján a látogatószám már az első hónapokban felülmúlta az előzetes terveket – ráadásul egy szokatlan összetétellel. A Time Out Market ráadásul megnyitása óta új lendületet adott a környék fejlődésének.