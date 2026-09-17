Rendkívüli: belátta a Tisza, hogy csak Trump mentheti meg Magyarországot, hivatalosan is segítséget kértek Amerikától – most dől el, Orbán Viktor nyomdokába tud-e lépni Magyar Péter

Washingtonban az amerikai képviselőház republikánus többségének tagjaival egyeztettem a magyar parlament tiszás többségének terveiről és a magyar-amerikai parlamenti kapcsolatok jövőjéről – erről tett ki bejegyzést nem sokkal ezelőtt Hajdú Márton, a Tisza országgyűlési képviselője, a Külügyi Bizottság elnöke.

Rendkívüli: belátta a Tisza, hogy csak Trump mentheti meg Magyarországot, hivatalosan is segítséget kértek Amerikától / Fotó: AFP

A vezető kormánypárti politikus amerikai látogatásának azonban volt egy egészen konkrét és húsbavágó apropója, ez pedig a Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act, amely sorsdöntő hatással bírhat Magyarországra.

Hajdú Márton beszámolója szerint tárgyalópartnereivel egyetértettek abban, hogy az Egyesült Államokat és Magyarországot hosszútávú, alapvető érdekek és értékek kötik össze, amik felette állnak a választási ciklusoknak.

Beszámoltam partnereimnek az első száz nap eredményeiről, amik közül ők különös érdeklődéssel fogadták

az illegális migráció elleni határozott fellépésünket,

a gyerekek védelmére és a családok támogatására hozott intézkedéseinket,

illetve az egészségügy és a közszolgáltatások minőségének javítására tett erőfeszítéseinket

– sorolta, ami azért is érdekes, mert ezek nagyrészét még az Orbán-kormányok alapozták meg.

Belátta a Tisza, hogy csak Trump mentheti meg Magyarországot: hivatalosan is segítséget kértek

Ennél hangsúlyosabb volt azonban, hogy amikor a tiszás politikus Amerikában járt, aznap szavazták meg a képviselőházban az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóira a vámok kivetését előíró törvényt.

Ez több más országgal együtt Magyarországra nézve is kockázatot jelent. "Éppen ezért volt fontos, hogy elmondhattam, a Tisza tisztában van az orosz energiafüggőség veszélyeivel és hátrányaival, és hamarosan elkészül a terv ennek orvoslására.

Kértem amerikai partnereimet, hogy járjanak közben azért, hogy Magyarország mentesüljön a törvény hatásai alól, illetve, hogy az Egyesült Államok támogassa hazánk energiadiverzifikációs törekvéseit

– jelentette be Hajdú Márton, ezzel pedig túlzás nélkül kritikus ponthoz ért a magyar-amerikai viszony. Ahogy attól 2025 novemberében hangos volt a hazai és a nemzetközi sajtó, Orbán Viktor a washingtoni, Trumppal folytatott csúcstalálkozóján számos engedményt ért el, így az amerikai elnök garantálta, hogy Magyarország mentességet kap az orosz olajra kivetett, akkor napirenden lévő szankciók alól.