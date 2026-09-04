Érkezik a segítség, kínaiak mentik meg Magyarország egyik legnagyobb folyóját a kiszáradástól: három évre van szükségük, ezt a módszert alkalmazzák – összefogtak a szakemberek

Az elmúlt évek brutális kánikulája és a csapadékhiányos nyarak megmutatták, hogy a magyar mezőgazdaság jövője egyetlen tényezőn múlik: meg tudjuk-e tartani a vizet a földjeinken. A folyamatosan felmelegedő klíma miatt a párolgás mértéke ma már sokszor meghaladja a lehulló csapadékot, ami a Tisza-völgyben is kritikus helyzeteket teremt. Most azonban egyedülálló nemzetközi együttműködés indult: a világ egyik legfejlettebb vízügyi infrastruktúrájával rendelkező Kína és Magyarország szakemberei fogtak össze, hogy közösen mentsék meg a folyóinkat és a termőföldjeinket – írta a Magro.

Kritikus a helyzet a Tisza-völgyben/Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Közös a baj a Tisza és a Hancsiang folyó mentén

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a hazai Tisza és a kínai Hancsiang (Hanjiang) folyó között ég és föld a különbség. A valóságban azonban a két vízgyűjtő terület kísértetiesen hasonló problémákkal küzd. A csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a hirtelen lezúduló villámárvizek, majd az azokat követő hónapokig tartó aszályos időszakok mindkét országban súlyos veszélybe sodorják a mezőgazdasági termelést.

A most indult, az Európai Unió által finanszírozott és az EU-Kína Vízügyi Platform által támogatott hároméves együttműködés célja, hogy a két oldal szakemberei átültessék a gyakorlatba egymás leghatékonyabb módszereit.

Mit tanulhatunk a kínai modellből?

Kína az elmúlt évtizedekben óriási tapasztalatot halmozott fel a nagyléptékű vízügyi infrastruktúra kiépítésében és a vízmennyiség intelligens átcsoportosításában.

Digitális monitoring és intelligens mérés: A kínai partnerek olyan fejlett szenzorhálózatokat és digitális modelleket alkalmaznak, amelyekkel szinte percre pontosan előre jelezhető a vízgyűjtők vízmérlege és az aszályos területek vízigénye.

Gyors vízadosztási rendszerek: Megfelelő csatornahálózatokkal és szabályzó műtárgyakkal a bőségesebb időszakok vizét képesek eljuttatni a vízhiányos agrárterületekre.

Miért fontos ez a magyar gazdáknak?

A csapadékmentes időszakokban a termés sorsa azon múlik, hogy a rendelkezésre álló vizet milyen gyorsan és milyen minimális veszteséggel tudjuk eljuttatni a szántóföldekre. A kínai digitális terek és infrastruktúra-kezelési elvek átvétele lépéselőnyt jelenthet a hazai öntözésfejlesztésben.