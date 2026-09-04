Deviza
EUR/HUF362,58 +0,15% USD/HUF311,72 +0,12% GBP/HUF422,3 +0,25% CHF/HUF385,8 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,21% RON/HUF69,04 +0,12% CZK/HUF14,99 +0,14% EUR/HUF362,58 +0,15% USD/HUF311,72 +0,12% GBP/HUF422,3 +0,25% CHF/HUF385,8 +0,08% PLN/HUF83,96 +0,21% RON/HUF69,04 +0,12% CZK/HUF14,99 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 829,28 +0,35% MTELEKOM2 606 +0,69% MOL4 988 -0,74% OTP45 540 +1,21% RICHTER12 800 -0,08% OPUS315 -0,32% ANY6 500 -0,92% AUTOWALLIS128 -1,56% WABERERS4 480 +0,22% BUMIX9 391,23 -0,4% CETOP5 050,44 +1,19% CETOP NTR3 266,95 +0,64% BUX148 829,28 +0,35% MTELEKOM2 606 +0,69% MOL4 988 -0,74% OTP45 540 +1,21% RICHTER12 800 -0,08% OPUS315 -0,32% ANY6 500 -0,92% AUTOWALLIS128 -1,56% WABERERS4 480 +0,22% BUMIX9 391,23 -0,4% CETOP5 050,44 +1,19% CETOP NTR3 266,95 +0,64%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
csapadékhiány
Tisza
alacsony vízállás

Érkezik a segítség, kínaiak mentik meg Magyarország egyik legnagyobb folyóját a kiszáradástól: három évre van szükségük, ezt a módszert alkalmazzák – összefogtak a szakemberek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A szélsőséges időjárás egyre nagyobb kihívás elé állítja a magyar mezőgazdaságot: miközben a csapadék egyre kiszámíthatatlanabb, a nyári párolgás miatt folyamatosan nő a vízhiány kockázata. A Tisza-völgy problémáira most nemzetközi összefogás keres megoldást. Magyar és kínai vízügyi szakemberek hároméves projektben dolgoznak azon, hogy a folyók vizét hatékonyabban hasznosítsák, és minél többet tartsanak meg belőle a tájban és a termőföldeken.
VG
2026.09.04, 06:20

Az elmúlt évek brutális kánikulája és a csapadékhiányos nyarak megmutatták, hogy a magyar mezőgazdaság jövője egyetlen tényezőn múlik: meg tudjuk-e tartani a vizet a földjeinken. A folyamatosan felmelegedő klíma miatt a párolgás mértéke ma már sokszor meghaladja a lehulló csapadékot, ami a Tisza-völgyben is kritikus helyzeteket teremt. Most azonban egyedülálló nemzetközi együttműködés indult: a világ egyik legfejlettebb vízügyi infrastruktúrájával rendelkező Kína és Magyarország szakemberei fogtak össze, hogy közösen mentsék meg a folyóinkat és a termőföldjeinket – írta a Magro.

Tisza, folyó, száraszság
Kritikus a helyzet a Tisza-völgyben/Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Közös a baj a Tisza és a Hancsiang folyó mentén

Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a hazai Tisza és a kínai Hancsiang (Hanjiang) folyó között ég és föld a különbség. A valóságban azonban a két vízgyűjtő terület kísértetiesen hasonló problémákkal küzd. A csapadékeloszlás szélsőségessé válása, a hirtelen lezúduló villámárvizek, majd az azokat követő hónapokig tartó aszályos időszakok mindkét országban súlyos veszélybe sodorják a mezőgazdasági termelést.

A most indult, az Európai Unió által finanszírozott és az EU-Kína Vízügyi Platform által támogatott hároméves együttműködés célja, hogy a két oldal szakemberei átültessék a gyakorlatba egymás leghatékonyabb módszereit.

Mit tanulhatunk a kínai modellből?

Kína az elmúlt évtizedekben óriási tapasztalatot halmozott fel a nagyléptékű vízügyi infrastruktúra kiépítésében és a vízmennyiség intelligens átcsoportosításában.

  • Digitális monitoring és intelligens mérés: A kínai partnerek olyan fejlett szenzorhálózatokat és digitális modelleket alkalmaznak, amelyekkel szinte percre pontosan előre jelezhető a vízgyűjtők vízmérlege és az aszályos területek vízigénye.
  • Gyors vízadosztási rendszerek: Megfelelő csatornahálózatokkal és szabályzó műtárgyakkal a bőségesebb időszakok vizét képesek eljuttatni a vízhiányos agrárterületekre.

Miért fontos ez a magyar gazdáknak?

A csapadékmentes időszakokban a termés sorsa azon múlik, hogy a rendelkezésre álló vizet milyen gyorsan és milyen minimális veszteséggel tudjuk eljuttatni a szántóföldekre. A kínai digitális terek és infrastruktúra-kezelési elvek átvétele lépéselőnyt jelenthet a hazai öntözésfejlesztésben.

Mit ad a magyar szakértelem a projekthez?

A tudásáramlás nem egyirányú. Magyarország nemzetközileg is elismert eredményekkel rendelkezik a természetalapú vízvisszatartási megoldásokban és az európai uniós elveknek megfelelő vízgyűjtő-gazdálkodásban.

A hazai vízügyi szakemberek azt a szemléletet képviselik, hogy a vizet nem elvezetni, hanem a tájban megtartani kell. A mélyfekvésű területek elárasztása, a talajvízszint természetes úton történő emelése és a vízminőség megőrzése olyan ökológiai horgonyok, amelyek nélkül a legmodernebb betonműtárgyak sem működnek hosszú távon.

Hogyan csapódik le mindez a gyakorlatban?

A hároméves projekt során a szakemberek olyan komplex vízgazdálkodási modelleket dolgoznak ki, amelyek a nagyléptékű technológiai megoldásokat ötvözik a tájgazdálkodással. A cél egy olyan fenntartható rendszer kialakítása, amely:

  1. Biztosítja a mezőgazdaság vízigényét a kritikus nyári hónapokban.
  2. Megóvja a talajok termőképességét és megakadályozza a szikesedést.
  3. Megőrzi a folyók és a környező vizes élőhelyek biológiai sokféleségét.

Apad a Tisza

Az elmúlt napokban ugyan enyhült az időjárás, azonban a csapadék hiánya továbbra is gondot okoz az országban. A Tisza vízhozama annyira alacsony, hogy rendkívüli intézkedésekre van szükség az ívóvízellátás védelmében. a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig) mindent megtesz annak érdekében, kezelni tudják a problémát.

A Kötivizig honlapja szerint a több hónapja tartó szélsőséges csapadékhiány következményeként a Tisza-tó - Kisköre-felsőn mért - vízszintje megközelítette a 610 centiméteres szintet, ami azt jelenti, hogy elfogyott a tározó hasznosítható vízkészlete.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu