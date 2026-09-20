Van baj, ismeretlen okokól megrepedt a Tisza-híd – a Swietelsky újította fel, még nem kaptak garanciális megkeresést

A múlt héten 100 km/h sebességről 60 km/h órára csökkentették a megengedett sebességet az algyői vasúti Tisza-hídon, miután az egyik keresztmerevítő elemen repedést találtak – írta a Telex a Szegeder információi alapján.

Az algyői vasúti Tisza-híd ellenőrzése során fedezték el a hibát/Fotó: Szeged.hu Facebook, Rosta Tibor

A MÁV közlése szerint a hibát a híd ellenőrzése során fedezték fel. A vasúttársaság a sebességkorlátozás elrendelése mellett fokozottan ellenőrzi a hidat. Egyelőre azonban még vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a repedést, illetve hogyan lehet kijavítani a sérült szerkezeti elemet. Emiatt az sem ismert, milyen munkálatokra lesz szükség, mennyibe kerülhet a helyreállítás és mikor oldhatják fel a korlátozást.

Egyelőre nem borult fel a menetrend

A MÁV szerint a 60 km/h sebességkorlátozás nagyjából egy perccel hosszabbítja meg a menetidőt, így jelenleg nem okoz fennakadást sem a tram-train, sem a Szeged és Békéscsaba között közlekedő vonatok forgalmában.

A híd felújítását a tram-train kiépítése idején a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezte. A céget arról is megkérdezték, hogy tudnak-e a mostani hibáról, illetve felmerülhet-e garanciális javítás. A vállalat közlése szerint eddig nem érkezett hozzájuk garanciális megkeresés a korábban elvégzett kivitelezési munkákkal kapcsolatban.

Az algyői átkelőn korábban is volt már sebességkorlátozás a tram-train miatt. A vasútvillamosok üzembe állításakor legfeljebb 80 km/h sebességgel haladhattak a hídon, mert nagyobb sebességnél instabil, oldalirányú lengő mozgást tapasztaltak. Akkor azonban járműoldali problémáról volt szó, amelyen végül a lengéscsillapítók cseréjével enyhítettek. A mostani esetben a híd egyik szerkezeti elemének repedéséről van szó, amelynek okát még vizsgálják - írja a cikk.