Lehullt a lepel a Tisza-kormány nagy tervéről: kiadások csökkentésével mentenék meg a költségvetést – itt vannak az újabb ígéretek

A Tisza-kormány államtitkára szerint „szerződésről szerződésre, beszerzésről beszerzésre haladva” több százmilliárd forinttal lehet visszafogni a kiadásokat.

A Tisza-kormány államtitkára szerint százmilliárdokat lehet megfogni / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Barabás Gyula államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár az Egerben megrendezett Közgazdász Vándorgyűlésen arról beszélt, hogy minden feltétel adott a költségvetési hiány csökkentéséhez. A politikus szerint az előző kormánytól örökölt kötelezettségek visszafogásával jelentős eredményeket lehet elérni.

Hozzátette: a kormány már 400 milliárd forintos megtakarítást ért el, és folytatja a szerződések tételes felülvizsgálatát. Ezzel

még az idén további 300 milliárd forintos megtakarítást szeretnének elérni.

Barabás Gyula azt is mondta, hogy a nemzeti költségvetés terhelése nélkül, európai uniós támogatásokból is megkezdődhet a beruházások megvalósítása.

Így vághatják vissza

Az államháztartásért és gazdaságpolitikáért felelős államtitkár előadásában hangsúlyozta:

a költségvetési hiány csökkentése nem feltétlenül jár együtt gazdasági visszaeséssel.

Az 1995 és 2025 között vizsgált 39 európai kiigazítási időszak 60 százalékában, összesen 23 esetben a gazdaság átlagos növekedése meghaladta a 3 százalékot a hiánycsökkentés éveiben.

Az államtitkár ugyanakkor arra is rámutatott, hogy az összefüggés kétirányú: nemcsak a költségvetési kiigazítás teremthet kedvezőbb gazdasági környezetet, hanem a növekedésből származó többletbevételek megtakarítása is hozzájárulhat az államháztartási egyensúly javításához.

Barabás szerint a beruházások megvalósítása úgy is megkezdődhet, hogy azok nem terhelik közvetlenül a nemzeti költségvetést, ehhez ugyanis európai uniós források is rendelkezésre állhatnak.

Az Európai Bizottság éves makrogazdasági adatbázisa szerint a költségvetési konszolidáció alatt 3 százalék feletti növekedést elérő országok három év alatt átlagosan 8,2 százalékponttal csökkentették GDP-arányos állami kiadásaikat, miközben bevételeik mindössze 0,5 százalékponttal mérséklődtek.

Az alacsonyabb növekedésű országoknál ezzel szemben átlagosan kisebb, mintegy 5 százalékpontos kiadáscsökkentés látható, miközben a bevételek GDP-arányos szintje nagyjából 2 százalékponttal emelkedett.