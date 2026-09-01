Szétszedik a TISZA és Magyar Péter sikerkommunikációját a „hazahozott" uniós pénzekről a Facebookon, már Forsthoffer Ágnes is beszólt a miniszterelnöknek

A kormány Facebook-oldalán ismét nekimentek a kommentelők Magyar Péteréknek. A felhasználók ráadásul több hangulatjavítónak szánt intézkedésről szóló bejegyzés alatt fejezték ki a TISZA-kormány teljesítményével való elégedetlenségüket – írja a Magyar Nemzet.

Egyre kevésbé hatja meg a Facebook népét a TISZA sikerkommunikációja a befagyasztott EU-s források visszaszerzéséről, és ennek hangot is ad. / Fotó: Polyák Attila/MW

Növekszik az elégedetlenség – besülhet a TISZA csodafegyvere

A lap beszámolója szerint az egyik poszt azt hirdeti, hogy 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz a vagyonkezelő alapítványtól, azaz kekvától. Az internet népe ettől azonban nem volt elragadtatva: a hozzászólók jelentős része a kormányt bírálta.

Már szerintem az elmúlt hetekben legalább 100 billiárd forintot visszahozott a jelenlegi kormány. Gondolom van egy hatalmas persely és abba dobják bele ilyenkor

– írta egy kommentelő, a kormányzat hatásvadász kommunikációjának is odaszúrva. Egy másik felhasználó hasonlóan ironikus stílusban úgy fogalmazott: „haver kérdezi, hogy az uniós pénzeket ezen a héten hány alkalommal fogják hazahozni”.

Egy másik úgy vélte, hogy porhintés az egész akció: „Tehát visszavettétek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelőtől a pénzt… Aha. Nagyon ügyesek vagytok. Áttettétek a jobb zsebetekből a balba és most ünnepeltetitek magatokat, hogy mennyi pénzt kerestetek. Na így nézitek hülyének a tiszásokat. Igaz, azok be is nyalják”. Egy másik hozzászóló pedig arra mutatott rá, hogy „remek, akkor lesz miből finanszírozni az elmaradt ígéreteket”.

Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter egy ismert Vörösmarty verset idézve úgy fogalmazott a befagyasztott uniós források hazahozatala kapcsán: „ez férfimunka volt”. Ugyankkor a kifejezésen többen megütköztek, sérelmezve, hogy a gyengébbik nem teljesítményét és szerepét ezzel lekicsinyli a miniszterelnök. Köztük volt Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is, aki a kormányfőt kijavítva azt írta: „Férfi és női”.

Az uniós pénzeket letárgyaló Tisza-csapatban egyébként valóban ott volt Orbán Anita külügyminiszter, és később Görög Márta igazságügyi miniszter is – emlékeztetett a HVG.