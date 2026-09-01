Szétszedik a TISZA és Magyar Péter sikerkommunikációját a „hazahozott" uniós pénzekről a Facebookon, már Forsthoffer Ágnes is beszólt a miniszterelnöknek
A kormány Facebook-oldalán ismét nekimentek a kommentelők Magyar Péteréknek. A felhasználók ráadásul több hangulatjavítónak szánt intézkedésről szóló bejegyzés alatt fejezték ki a TISZA-kormány teljesítményével való elégedetlenségüket – írja a Magyar Nemzet.
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A lap beszámolója szerint az egyik poszt azt hirdeti, hogy 1284 milliárd forintnyi közvagyon kerül vissza az államhoz a vagyonkezelő alapítványtól, azaz kekvától. Az internet népe ettől azonban nem volt elragadtatva: a hozzászólók jelentős része a kormányt bírálta.
Már szerintem az elmúlt hetekben legalább 100 billiárd forintot visszahozott a jelenlegi kormány. Gondolom van egy hatalmas persely és abba dobják bele ilyenkor
– írta egy kommentelő, a kormányzat hatásvadász kommunikációjának is odaszúrva. Egy másik felhasználó hasonlóan ironikus stílusban úgy fogalmazott: „haver kérdezi, hogy az uniós pénzeket ezen a héten hány alkalommal fogják hazahozni”.
Egy másik úgy vélte, hogy porhintés az egész akció: „Tehát visszavettétek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelőtől a pénzt… Aha. Nagyon ügyesek vagytok. Áttettétek a jobb zsebetekből a balba és most ünnepeltetitek magatokat, hogy mennyi pénzt kerestetek. Na így nézitek hülyének a tiszásokat. Igaz, azok be is nyalják”. Egy másik hozzászóló pedig arra mutatott rá, hogy „remek, akkor lesz miből finanszírozni az elmaradt ígéreteket”.
Mint arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter egy ismert Vörösmarty verset idézve úgy fogalmazott a befagyasztott uniós források hazahozatala kapcsán: „ez férfimunka volt”. Ugyankkor a kifejezésen többen megütköztek, sérelmezve, hogy a gyengébbik nem teljesítményét és szerepét ezzel lekicsinyli a miniszterelnök. Köztük volt Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke is, aki a kormányfőt kijavítva azt írta: „Férfi és női”.
Az uniós pénzeket letárgyaló Tisza-csapatban egyébként valóban ott volt Orbán Anita külügyminiszter, és később Görög Márta igazságügyi miniszter is – emlékeztetett a HVG.
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A kormányzati posztokhoz nem éppen támogatólag hozzászóló kommentelők kételyeit tovább erősítheti, hogy a TISZA-kormány és Magyar Péter győzelmi jelentéseinek némileg ellentmond az Európai Bizottság meglepően hideg nyilatkozata a "hazahozott" uniós pénzek kapcsán.
A testület ugyanis a Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében befagyasztott pénzügyi források tényleges feloldását érintő újságírói kérdésre reagálva rámutatott, hogy az még nem történt meg.
Egyúttal felhívták a figyelmet, ehhez Magyarországnak még be kell nyújtania a hivatalos kifizetési kérelmét, amelyre a tagállamoknak jogilag 2026. szeptember 30-ig van idejük.
Legalább ennyire fontos, hogy a brüsszeli testület válaszában a magyar reformokra és mérföldkövekre is kitért, és egyáltalán nem erősítette meg a szupermérföldkövek és jogállamisági feltételek hiánytalan teljesülését annak ellenére, hogy a Tisza-kormány erről végig múltidőben beszélt.
Ez tehát azt jelenti, hogy az Európai Bizottság asztalán nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része még el sem kezdődött, hiszen csak azt követően indulhat meg a folyamat, hogy a Tisza-kormány benyújtja a vonatkozó dossziékat. Addig pedig minden kormányzati kijelentés legfeljebb véleménynek minősül, nem pedig tényállításnak.