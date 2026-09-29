El kéne engedni végre az árrésstopot és a különadót: 600 milliárdos növekedést, több akciót és olcsóbb termékeket hozna a kivezetésük – „eljött az utolsó pillanat, nincs más hátra!"

A kiskereskedelmi árrésstop és a különadó is komoly terhet jelent a boltláncoknak az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint. A szervezet mindkét intézkedés kivezetését sürgeti, és úgy látja, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben már nincs szükség az árrésstop fenntartására. De mi történne a bolti árakkal, ha megszűnik az árrésstop? Az OKSZ szerint nem az a törvényszerű, hogy a kivezetés után visszatérnek a korábbi magasabb árak, sőt, az akciós termékekért akár kevesebbet is fizethetnek a vásárlók. A szervezet közben a kiskereskedelmi különadó teljes kivezetését is sürgeti, amely szerintük több tízmilliárd forintnyi beruházási forrást szabadíthatna fel, a december 24-i nappal kapcsolatos várható változtatást pedig akkor tudják támogatni, ha a szabályozás egységes lesz. Balázs Ildikó, az OKSZ augusztusban megválasztott főtitkára interjút adott a Világgazdaságnak.

Balázs Ildikó, az OKSZ főtitkára a Világgazdaságnak adott interjút, szerinte akár tízmilliárd forintos nagyságrendben is megvalósulhatnak beruházások a szektorban a különadó és az árrésstop eltörlésével

Fotó: OKSZ

Világgazdaság: A beszélgetésünket megelőző napon nyújtották be az Országgyűlésnek azt a törvényjavaslatot, amelynek elfogadása esetén már idén munkaszüneti nappá válhat december 24. Az Országos Kereskedelmi Szövetség egyes tagvállalatai már évek óta zárva tartanak, vagy rövidebb nyitvatartással működnek ezen a napon. Mi az OKSZ első, gyorsértékelése a törvényjavaslat benyújtásáról?

Balázs Ildikó: Az OKSZ-nek mindig az volt az álláspontja, hogy egy szabályozás mindenkire egységesen érvényes legyen, kivételek nélkül. Olyan szabályozásra van szükség, amelyet időben megismerünk, s az legyen lehetőleg több éven át követhető, elősegítve a tervezést, valamint minden piaci szereplőre egyformán kötelező. Ha ennek megfelel majd ez az új jogszabály, akkor mi ennek megfelelően fogunk működni. Nekünk az a lényeg, hogy időben megismerjük a szabályokat, ne legyenek abban diszkriminatív feltételek, s ne legyenek kivételek sem. Ha ezek a feltételek teljesülnek, támogatjuk ezt a jogszabályt. Az OKSZ számára az a legfontosabb, hogy a fogyasztók is felkészüljenek a változásra, és időben tudják megtervezni a karácsonyi bevásárlást.