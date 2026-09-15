Megjöttek az új üzemanyagárak: ezt okozták a magas olajárak – kiderült, mennyiért tankolhatnak az autósok

A nemzetközi olajpiacon tovább gyorsult a drágulás, ami újabb terhet hozhat a magyar autósoknak. A Brent ára kedden már 107 dollár fölé emelkedett, így egyre nagyobb a nyomás a hazai üzemanyagárakon is. A magyar töltőállomások árazásában egyelőre nem jelent meg a drágulás, ám a gázolaj literje már így is átlagosan 701 forintba kerül.

A hazai töltőállomásokon egyelőre nem érzékelhet a kőolaj világpiaci drágulása. / Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Vihar előtti csend a magyar töltőállomásokon, csak most jön majd a feketeleves

Kedden nem változtak a hazai üzemanyagárak: a 95-ös benzin országos átlagára 626, a gázolajé 701 forint literenként a Holtankoljak.hu adatai szerint. Ez azonban csak átmeneti könnyebbséget jelenthet az autósoknak, hiszen a világpiacon tovább is ütemesen lépked feljebb a kőolaj ára.

A Brent hordónkénti ára hétfőn 105,68 dolláron zárt, kedden pedig már 107 dollár fölé emelkedett, ami azért különösen kellemetlen a magyar autósok számára, mert a gázolaj ára már most átlépte a 700 forintos határt, a benziné pedig jelenleg 626 forinton áll.

Egy 50 literes tank megtöltése így átlagosan

a benzin esetében 31 300 forintba kerül,

míg ugyanennyi gázolajért 35 050 forintot is elkérhetnek.

Az olaj árát elsősorban a közel-keleti háborús helyzet hajtja felfelé, hiszen a szaúdi olajinfrastruktúrát ért legutóbbi támadások tovább növelték az ellátással kapcsolatos aggodalmakat, így a piac egyre nagyobb kockázati felárat épít be a Brent jegyzésébe.

A világpiaci drágulás késleltetve bár, de várhatóan megjelenik a hazai nagykereskedelmi, majd a kiskereskedelmi árakban is. Ezért előbb-utóbb a hazai autósoknak fel kell készülniük rá, hogy hamarosan még mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk egy-egy tankolás alkalmával.