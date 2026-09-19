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gázimport
Bulgartranszgaz
tároló
Török Áramlat
Szerbia

Ott zárják el a csapot, ahonnan a legtőbb gáz jön Magyarországra: napokig nem érkezik gáz a Török Áramlaton

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Öt napra leáll Magyarország legfontosabb gázimportútvonala az előre tervezett karbantartás miatt. A Török Áramlat kiesése ellenére a magyar ellátás biztonságban van, az európai gázárak azonban a tél közeledtével egyre nagyobb aggodalomra adnak okot.
B. H. L.
2026.09.19, 07:44
Frissítve: 2026.09.19, 07:55

Szeptember 21. és 25. között, vagyis a jövő hét munkanapjain nem érkezik földgáz Magyarországra Szerbia felől - értesült a Világgazdaság. Szállítási zavarról azonban szó sincs: a Török Áramlat vezeték bulgáriai szakaszának üzemeltetője, a Bulgartranszgaz előre bejelentett karbantartására kerül majd sor.

Török Áramlat
A Török Áramlatról néhány napig nem érkezik gáz/Fotó: FGSZ

Ilyen munkára évenként egyszer kerül sor. Ugyanakkor az FGSZ Földgázszállító Zrt-nél a kapacitások ebben az időszakban is elérhetők lesznek.

Ügyfeleit az FGSZ időben, honlapján és hírlevélben is előre tájékoztatja a kapacitások hozzáférhetőségéről, így azok készülhettek a mostani kiesésre.

A magyaroszági földalatti gáztárolók a szeptember 18-i állapot szerint 73,05 százalékig teltek meg gázzal a GIE hivatalos, uniós statisztikái szerint. Ezen belül

  • a lakosságnak is kötelezően készletező Magyar Földgáztároló Zrt. tárolói 65,70 százaléknál tartottak,
  • a biztonsági készletért is felelős Hexumé pedig 90,43 százalékon. 

A teljes gáztartalékból Magyarország teljes, éves gázfelhasználásának az 52,45 százaléka fedezhető. A magyarországi töltötségi adat jobb a 69 százalékos uniós átlagnál, ugyanakkor ez nem sokat mond az adott országok gázbiztonságáról, hiszen vannak országok, amelyek alig használnak gázt, mások pedig bőven hozzáférnek az importhoz több irányból, vagy éppen saját termelésük is van.

A Török Áramlaton érkezik a legtöbb gáz

A Magyarországon betárolt mennyiség szeptember 15-én 4,48 milliárd köbméter volt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közzététele szerint. Ez a mennyiség nagyobb a tavaly ilyenkornál, vagy a 2021-esnél, de voltak évek, amikor az év ezen szakaszában már 5 milliárd köbméter körül járt a tartalék.

A Török Áramlaton orosz gáz érkezik Magyarországra a hosszú távú gázszállítási szerződés alapján. Ez a magyarországi behozatal legnagyobb tétele. Az Oroszország elleni uniós szankciók részeként azonban Magyarország szélső esetben, kénytelen lehet lemondani erről az importról a jövő ősztől. Ezzel kapcsolatban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön arról is beszélt a Telexnek, hogy amennyiben meg kell lépni az orosz gázról való leválást, akkor Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint Magyarország kompenzációt kérhet az Európai Uniótól, mert bár más forrásból is ellátható az ország gázzal, e források drágábbak. A miniszter mindazonáltal reméli, hogy 2027 őszére befejeződik az ukrajnai háború, és ismét szabaddá válik az orosz gáz vásárlása. 

Az árakkal viszont gond lesz

Ám miközben Magyarország gázellátása biztonságban van, a gáz egyre drágul. Az európai jegyzések szeptember 18-án, pénteken 77 euró fölé emelkedtek megawattóránként (MWh) a Trading Economics összefoglalója szerint három egymást követő, árcsökkenéses nap után. Ugyanakkor a nme megfelelő tartalékok és az LNG-szállítások zavarai továbbra is a figyelem középpontjában állnak. A régió alacsony tárolási szintekkel lép be a télbe, mivel az amerikai-iráni háború jelentősen korlátozta a Perzsa-öbölből származó LNG-ellátást, és a rekord nyári hőhullámok akadályozták a készletek újjáépítésére irányuló erőfeszítéseket. A betárolt gázkészletek elmaradnak az időarányostól és messze vannak attól a 80 százalékot, amelyet az EU decemberre kitűzött.

Az ázsiai és más vásárlók erős kereslete a hidegebb időjárás beköszöntével fokozhatja az LNG-szállítmányokért folytatott versenyt, ami a régiót jobban kiszolgáltatja az áremelkedéseknek. 

Az európai gázárak idén eddig közel megháromszorozódtak,

 és a hét elején elérték a 2022 decembere óta a legmagasabb szintet. A pénteki emelkedés ellenére az európai gázárak több mint 2 százalékkal csökkentek ezen a héten, ami hat hónap óta az első heti esés.

 

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