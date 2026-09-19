Ott zárják el a csapot, ahonnan a legtőbb gáz jön Magyarországra: napokig nem érkezik gáz a Török Áramlaton

Szeptember 21. és 25. között, vagyis a jövő hét munkanapjain nem érkezik földgáz Magyarországra Szerbia felől - értesült a Világgazdaság. Szállítási zavarról azonban szó sincs: a Török Áramlat vezeték bulgáriai szakaszának üzemeltetője, a Bulgartranszgaz előre bejelentett karbantartására kerül majd sor.

A Török Áramlatról néhány napig nem érkezik gáz/Fotó: FGSZ

Ilyen munkára évenként egyszer kerül sor. Ugyanakkor az FGSZ Földgázszállító Zrt-nél a kapacitások ebben az időszakban is elérhetők lesznek.

Ügyfeleit az FGSZ időben, honlapján és hírlevélben is előre tájékoztatja a kapacitások hozzáférhetőségéről, így azok készülhettek a mostani kiesésre.

A magyaroszági földalatti gáztárolók a szeptember 18-i állapot szerint 73,05 százalékig teltek meg gázzal a GIE hivatalos, uniós statisztikái szerint. Ezen belül

a lakosságnak is kötelezően készletező Magyar Földgáztároló Zrt. tárolói 65,70 százaléknál tartottak,

a biztonsági készletért is felelős Hexumé pedig 90,43 százalékon.

A teljes gáztartalékból Magyarország teljes, éves gázfelhasználásának az 52,45 százaléka fedezhető. A magyarországi töltötségi adat jobb a 69 százalékos uniós átlagnál, ugyanakkor ez nem sokat mond az adott országok gázbiztonságáról, hiszen vannak országok, amelyek alig használnak gázt, mások pedig bőven hozzáférnek az importhoz több irányból, vagy éppen saját termelésük is van.

A Török Áramlaton érkezik a legtöbb gáz

A Magyarországon betárolt mennyiség szeptember 15-én 4,48 milliárd köbméter volt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal közzététele szerint. Ez a mennyiség nagyobb a tavaly ilyenkornál, vagy a 2021-esnél, de voltak évek, amikor az év ezen szakaszában már 5 milliárd köbméter körül járt a tartalék.

A Török Áramlaton orosz gáz érkezik Magyarországra a hosszú távú gázszállítási szerződés alapján. Ez a magyarországi behozatal legnagyobb tétele. Az Oroszország elleni uniós szankciók részeként azonban Magyarország szélső esetben, kénytelen lehet lemondani erről az importról a jövő ősztől. Ezzel kapcsolatban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön arról is beszélt a Telexnek, hogy amennyiben meg kell lépni az orosz gázról való leválást, akkor Magyar Péter miniszterelnök korábbi közlése szerint Magyarország kompenzációt kérhet az Európai Uniótól, mert bár más forrásból is ellátható az ország gázzal, e források drágábbak. A miniszter mindazonáltal reméli, hogy 2027 őszére befejeződik az ukrajnai háború, és ismét szabaddá válik az orosz gáz vásárlása.