A tűzzel játszik Magyar Péter: egy európai ország már tudja, milyen az, ha Moszkva elzárja a gázt – a Török Áramlat nélkül elhasalhat a magyar gazdaság

Az eddigi legegyértelműbb üzenet érkezett Oroszországból néhány órája, válaszként arra, hogy Magyarország tíz orosz diplomatát utasított ki. Az orosz Szövetségi Tanács Nemzetközi Ügyek Bizottságának első alelnöke szerint a magyar hatóságok döntésének „kellemetlen következményei” lehetnek Budapest számára, beleértve a Török Áramlaton keresztüli orosz gázszállítások csökkentését vagy akár teljes megszüntetését is. Bár a helyzet váza nem azonos azzal, az orosz gáz lehetséges elzárásának következményei miatt mégis érdemes lehet feleleveníteni, mi történt 2022 tavaszán. Bulgária akkor megtapasztalta, milyen következményekkel járhat, amikor Moszkva elzárja a gázcsapokat. Magyarország számára pedig a kitettség jóval nagyobb annál az orosz gáz irányába, mint Bulgáriának akkor volt.

A magyar külügyi lépés egyik következménye akár az is lehet, hogy Oroszország leállítja a Török Áramlat vezetéken érkező gázszállításokat, ennek pedig komoly követketzményei lehetnek (illusztráció)

Fotó: Shutterstock / dragancfm

A Török Áramlat lett Magyarország gázellátásának köldökzsinórja

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. adatai szerint Magyarország gázellátása teljesen független az ukrajnai tranzittól. A társaság 2024-ben bemutatott tízéves fejlesztési terve is azt mutatja, hogy megszűnt az ukrán tranzittól való függőség.

A Gazprom 2021. október 1-jén állította le az Ukrajnán keresztül Magyarország felé irányuló tranzitot, miután Magyarország új, hosszú távú gázvásárlási szerződést kötött Oroszországgal.

Azóta az orosz gáz döntő része a Török Áramlat vezetéken, Szerbián keresztül érkezik Magyarországra.

Épp ez mutatja azt, Magyarország nem vált függetlenné magától az energiahordozótól, sőt, azóta komolyan támaszkodnak lényegében valamennyi szektorban az orosz gázra.

Magyarország teljes földgázfelhasználása 2025-ben 8,9 milliárd köbméter volt, ami mintegy 4 százalékos növekedést jelentett 2024-hez képest. A belföldi kitermelés meghaladta az 1,6 milliárd köbmétert, vagyis ez a mennyiség csak a hazai fogyasztás körülbelül 18–20 százalékát fedezte. Magyarország emellett jelentős regionális gázelosztó központtá vált, amiben fontos szerepe van a föld alatti gáztárolási kapacitásoknak is.

Nem orosz eredetű gáz Ausztria, Szlovákia, Románia és Horvátország felől is érkezik az országba (például a horvátországi Krk LNG-terminálon keresztül vásárolt cseppfolyósított földgáz, illetve az azeri gáz), ezek a mennyiségek azonban eltörpülnek az orosz bázisú import mellett.

Ráadásul a nyugati és déli irányból érkező gáz egy része nem is Magyarországon marad, hanem kereskedelmi céllal továbbmegy a környező országokba (a közelmúltban még Ukrajna felé is bonyolódott tranzit, ám az ukrán beszerzés most már inkább a szlovák és a lengyel forrásokra támaszkodik).

A Török Áramlat ezért Magyarország első számú gázellátási útvonala.