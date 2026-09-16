Tűzifa: hiába az áfacsökkentés, nem lesz elég az állami készlet mindenkinek – marad a magánerdészet, ahol még nőhet is a nettó ár

A korábbi 27 százalék helyett már csak 5 százalék a tűzifa áfája a szeptember 15-én hatályba lépett jogszabály szerint. Az intézkedéssel a kormány a lakosságnak a döntően alacsonyabb jövedelmű hányadát segíti meg. Egy további intézkedés értelmében az előző évekénél kétszer több tűzifa igényelhető a szociális tűzifaprogramban.

Megjelent az alacsonyabb áfájú tűzifa/Fotó: Havran Zoltán

Az áfacsökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára: a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellet, a fabrikett és a labdacs is olcsóbb lett. Bár a lakossági energiafelhasználásból kis hányadot tesz ki a fával vagy szénnel való fűtés, az ebben érintett háztartások száma nagy.

Fát 1,3 millió hazai háztartásban használnak fűtésre, és 618 ezer háztartásban ez a kizárólagos fűtési mód a GKI Research adatai szerint.

Szénnel a hazai háztartások 2,36 százaléka fűt, ami körülbelül 11,5 ezer háztartás a KSH 2022-es adatai alapján. A kormány közlésében 1,5 millió, fával is fűtő háztartás szerepel.

A Világgazdaság már idézte a Habitat for Humanity jelentését, amely szerint a fatüzelés leginkább az alacsony jövedelmű, rossz állapotú lakásokban élő háztartásokra jellemző.

Ráadásul 2022-ben a lakossági gázárak növekedésének hírére családok tízezrei váltottak tűzifára.

Ugrásszerűen megnőtt keresletük miatt hasonlóan nőtt a tűzifa ára is.

Lesz, akinek csak magasabb áfával jut tűzifa

Nem biztos, hogy mindenki hozzáfér az áfacsökkentett tűzifához. Az ATV reggeli adásában elhangzottak szerint ugyanis az igény nagyobb annál, mint amennyit az áfacsökkentésre kötelezett állami erdőgazdaságok kínálhatnak. Emiatt a lakosság egy része magánerdészetektől lesz kénytelen vásárolni a kereskedőkön keresztül. Márpedig a magánerdészetek fáján az áfa maradt 27 százalékos, sőt, akár a fa nettó ára is nőhet. Maga a Mivelfűtsek.hu is arra figyelmeztet, hogy lehet, a kereskedők nem adják át a teljes 22 százalékos csökkenést.

További gondot jelenthet, hogy az elhangzottak szerint az erdészetek arra az őszi favágsára készülnek, amelyből majd a téli tüzelő lesz. Csakhogy a favágásnak a Világgazdaság korábbi cikke szerint lombhullás után jön el az ideje. Ám, ha ilyen rövid idő telik el a fa kivágása és eltüzelése között, akkor a fának nem marad ideje kiszáradni.