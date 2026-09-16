Tűzifa: hiába az áfacsökkentés, nem lesz elég az állami készlet mindenkinek – marad a magánerdészet, ahol még nőhet is a nettó ár
A korábbi 27 százalék helyett már csak 5 százalék a tűzifa áfája a szeptember 15-én hatályba lépett jogszabály szerint. Az intézkedéssel a kormány a lakosságnak a döntően alacsonyabb jövedelmű hányadát segíti meg. Egy további intézkedés értelmében az előző évekénél kétszer több tűzifa igényelhető a szociális tűzifaprogramban.
Az áfacsökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára: a rönkfa, a hasított és a méteres tűzifa, a tuskó és a rőzse, valamint a préselt, tömörített fatüzelők, mint a fapellet, a fabrikett és a labdacs is olcsóbb lett. Bár a lakossági energiafelhasználásból kis hányadot tesz ki a fával vagy szénnel való fűtés, az ebben érintett háztartások száma nagy.
Fát 1,3 millió hazai háztartásban használnak fűtésre, és 618 ezer háztartásban ez a kizárólagos fűtési mód a GKI Research adatai szerint.
Szénnel a hazai háztartások 2,36 százaléka fűt, ami körülbelül 11,5 ezer háztartás a KSH 2022-es adatai alapján. A kormány közlésében 1,5 millió, fával is fűtő háztartás szerepel.
A Világgazdaság már idézte a Habitat for Humanity jelentését, amely szerint a fatüzelés leginkább az alacsony jövedelmű, rossz állapotú lakásokban élő háztartásokra jellemző.
Ráadásul 2022-ben a lakossági gázárak növekedésének hírére családok tízezrei váltottak tűzifára.
Ugrásszerűen megnőtt keresletük miatt hasonlóan nőtt a tűzifa ára is.
Lesz, akinek csak magasabb áfával jut tűzifa
Nem biztos, hogy mindenki hozzáfér az áfacsökkentett tűzifához. Az ATV reggeli adásában elhangzottak szerint ugyanis az igény nagyobb annál, mint amennyit az áfacsökkentésre kötelezett állami erdőgazdaságok kínálhatnak. Emiatt a lakosság egy része magánerdészetektől lesz kénytelen vásárolni a kereskedőkön keresztül. Márpedig a magánerdészetek fáján az áfa maradt 27 százalékos, sőt, akár a fa nettó ára is nőhet. Maga a Mivelfűtsek.hu is arra figyelmeztet, hogy lehet, a kereskedők nem adják át a teljes 22 százalékos csökkenést.
További gondot jelenthet, hogy az elhangzottak szerint az erdészetek arra az őszi favágsára készülnek, amelyből majd a téli tüzelő lesz. Csakhogy a favágásnak a Világgazdaság korábbi cikke szerint lombhullás után jön el az ideje. Ám, ha ilyen rövid idő telik el a fa kivágása és eltüzelése között, akkor a fának nem marad ideje kiszáradni.
Nem mindegy, milyen minőségű fához jut a lakosság
Számos hátránnyal jár a frissen kivágott, vagy nem kellően kiszárított fával való tüzelés. Azon felül, hogy
- az ilyen fa vásárlásakor a benne lévő vízért is faárat fizetünk,
- a nedves fa égetése rosszabb hatékonyságú
- és nagyobb környezetkárosítással jár.
Az említett Mivelfűtsek.hu úgy számol, hogy a frissen vágott fa 50 százalék nedvességtartalmú, a kilogrammonkénti fűtőértéke alig 2 kilowattóra. Két év szárítás után a nedvességtartalma mintegy 20 százalékra esik, a fűtőértéke ezzel 4 kilowattórára nő. Nedves fával a kandalló hatásfoka 50 % alá esik, és a kémény kátrányosodik. A portál 11 fűtési típust összehasonlító táblázata szerint energiaegységre vetítve a fafűtés a negyedik legdrágább fűtési mód. A listát – ebben a sorrendben – a pellett, a fabrikett és a villany vezeti. A legolcsóbb távfűtés, amelynek egységnyi költsége a fafűtésének a felét sem teszi ki. Csakhogy a távfűtést aligha választhatják a kistelepülésen élő rászorulók.
A WWF Magyarország szerint elő kellene írni, hogy kizárólag száraz fát legyen szabad árusítani. A szervezet úgy számol, hogy 1 kilogramm nedves fa fűtőértéke körülbelül fele annyi, mint ugyanennyi jól szárított fának.
A kivágott fa nagyjából két év alatt szárad ki megfelelően. Ugyanakkor a WWF 800 háztartást érintő kérdőíves felmérése szerint a háztartások körülbelül 40 százaléka hat hónapnál kevesebb ideig szárítja otthon a fát, 10 százalékak pedig kizárólag a fűtési szezon alatt vásárol. Eszerint a tűzifát felhasználó háztartásoknak minimum a fele, vagyis több mint fél millió háztartás nedves fát használ. Ugyanakkor a tűzifát használó háztartásoknak körülbelül a fele a jövedelmi kategóriák legalacsonyabb 40 százalékában helyezkedik el. Irreális elvárni tőlük, hogy két évre előre kiadják fára akár több hónapnyi bevételüket.