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Újépítésű lakások 5 százalékos áfája: ennyi volt, jövőre visszatér a 27 százalék? Itt a Tisza-kormány válasza – nagy változás következik az ősszel az ingatlanpiacon

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Megszűnik az év végén az új lakások 5 százalékos áfájára vonatkozó általános kedvezmény, de nem kell visszatérni a 27 százalékos kulcshoz a meghatározott feltételeknek megfelelő beruházásoknál. A kedvezményes áfakulcs 2030 végéig marad érvényben azokra az új lakásokra, amelyek építési engedélyét 2026 végéig megszerzik.
VG
2026.09.28, 21:02
Frissítve: 2026.09.28, 21:39

Nem emelkedik 2027-től általánosan 27 százalékra az új lakások áfája, a kedvezményes kulcs bizonyos feltételekkel 2030 végéig megmarad. A lakásáfa szabályairól Latorcai Csaba, a KDNP képviselője kérdezte a kormányt, miután a jelenlegi szabályok alapján év végén kifutna az 5 százalékos kedvezmény.

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Az év vége közeledtével kérdésessé vált, milyen áfakulccsal számolhatnak 2027-től az új lakást vásárlók / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az új lakások áfája 2027-től sem emelkedik általánosan 27 százalékra 

- közölte Budai Nikoletta államtitkár az Országgyűlésben. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője arra hívta fel a figyelmet, hogy a jelenlegi szabályok szerint az új lakásokra vonatkozó általános 5 százalékos kedvezmény az év végén megszűnne, így az év végéig építési engedélyt nem szerző beruházásoknál január 1-jétől a 27 százalékos kulcs lépne életbe.

Latorcai szerint az otthonteremtés a magyar családok százezreinek egyik legfontosabb kérdése, ezért a családoknak és a beruházóknak is időben tudniuk kell, milyen feltételekkel számolhatnak. A képviselő felidézte, hogy 2016-ban az új építésű lakások áfáját 27 százalékról 5 százalékra csökkentették, a kedvezményes időszakot pedig később többször meghosszabbították. Szerinte egy esetleges adóemelés a lakásárakra, a beruházásokra és a vásárlási döntésekre is hatással lehetne, ráadásul az Otthon Start programból is kizárhatna olyan embereket, akiknek a magasabb vételár már nem lenne elérhető.

Nem tér vissza teljesen az új lakások régi áfája

Budai Nikoletta válaszában egyértelműen cáfolta, hogy 2027. január 1-jétől valamennyi új lakás áfája 27 százalékra emelkedne. „Egyszerűen nem igaz, hogy 2027. január 1-től valamennyi új lakás áfája 27%-ra emelkedik” - mondta az államtitkár.

A kormányzati bejelentés szerint 2030 végéig továbbra is 5 százalékos áfakulcs érvényes azoknál a beruházásoknál, amelyek építési engedélye 2026 végéig véglegessé válik, illetve amelyek esetében az egyszerű bejelentést addig tudomásul veszik. A rozsdaövezeti területeken épülő, jogszabályban meghatározott lakások kedvezményes áfája szintén 2027 után is fennmarad.

Budai a lakhatási helyzetet is élesen bírálta. Azt mondta, hogy a Tisza-kormány célja az új lakások építésének ösztönzése és a lakhatási válság kezelése, miközben szerinte az előző kormány lakáspolitikája miatt 2010 és 2026 között háromszorosára nőttek a lakás- és albérletárak. 

Állítása szerint Magyarországon hárommillió embert érint a lakhatási szegénység, több százezer ember pedig méltatlan és egészségtelen körülmények között él.

Az államtitkár szerint az elmúlt években Magyarországon épült a régióban a legkevesebb új lakás, ezer főre vetítve évente mindössze egy. A hazai lakásállomány megújulási ütemét 0,3 százalékra tette, ami szerinte jóval elmarad Szlovákiától, Litvániától és Ausztriától.

Budai közölte azt is, hogy a kormány átfogó intézkedési csomagon dolgozik, amelynek része az új lakások 5 százalékos áfakulcsának kérdése is. A csomagot az őszi adócsomag keretében kívánják a kormány elé terjeszteni.

Most már engedniük kell az eladóknak: megtorpant a budapesti lakáspiac

Fordulat történt a budapesti lakáspiacon: egy év alatt 4 százalékkal csökkentek az árak a belvárosban. Az ingatlanok értékesítése is egyre hosszabb időt vesz igénybe.

 

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Latorcai Csaba
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