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Külföldi ingatlanfejlesztő-óriás épít új városrészt Budapesten: ez az első projektje Magyarországon – több száz lakás és egy szálloda készül

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Első magyarországi beruházásával lépett piacra Budapesten a cseh központú UDI Group, amely a XIII. kerületben, az egykori Szikra Nyomda területén épít többfunkciós városi komplexumot. A Parkside Residence 324 lakást, egy 152 szobás, négycsillagos szállodát, üzlethelyiségeket, parkolókat és csaknem 4800 négyzetméter zöldfelületet foglal majd magában, ez lényegében új városrész lesz a kerület.
VG
2026.09.04, 08:15
Frissítve: 2026.09.04, 08:22

Elérte szerkezetének legmagasabb pontját a XIII. kerületben épülő Parkside Residence, amely a Vizafogó park közvetlen szomszédságában valósul meg, és lényegében egy új városrész lesz. A fejlesztő UDI Group közlése szerint a többfunkciós komplexum 324 lakást, egy 152 szobás, négycsillagos szállodát, kilenc üzlethelyiséget, 364 parkolóhelyet és 215 tárolót foglal majd magában, miközben a teljes zöldfelület megközelíti az 4800 négyzetmétert.

Külföldi ingatlanfejlesztő-óriás épít új városrészt Budapesten: ez az első projektje Magyarországon – több száz lakás és egy szálloda készül
Külföldi ingatlanfejlesztő-óriás épít új városrészt Budapesten: ez az első projektje Magyarországon – több száz lakás és egy szálloda készül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A beruházás az egykori Szikra Nyomda több mint 15 éve kihasználatlan területét alakítja át. A projekt az Esztergomi út, a Visegrádi utca, a Süllő utca és a Zsilip utca által határolt területen, összesen 43 650 négyzetméteren, négy ütemben valósul meg. A fejlesztés a Göncz Árpád városközpont térségében, a Vizafogó park közvetlen szomszédságában zajlik.

 A lakófunkció mellett kereskedelmi, szállodai és közösségi terek is készülnek, 

vagyis a beruházás nem kizárólag egy új lakópark létrehozását jelenti. A projekt egyik hangsúlyos eleme a környezetrendezés. A lakóépületekhez kapcsolódóan mintegy kétezer négyzetméteres belső parkosított kertet alakítanak ki, a teljes zöldfelület pedig csaknem 4800 négyzetmétert tesz majd ki – írja a Magyar Építők oldala.

Négy ütemben épül át az egykori nyomda területe

A fejlesztő közlése szerint a tervezés során a „15 perces város” koncepcióját követték. Ennek lényege, hogy a lakók számára a mindennapi szolgáltatások, munkahelyek és kikapcsolódási lehetőségek rövid időn belül elérhetők legyenek.

  • A 324 lakás mellett kilenc üzlethelyiség, 
  • 364 parkolóhely 
  • és 215 tároló készül. 

A kereskedelmi és szolgáltatási funkciók a környék jelenlegi kínálatát is bővíthetik, miközben a fejlesztés a több mint másfél évtizede kihasználatlan területnek új funkciót ad.

A Parkside Residence fejlesztője a cseh központú UDI Group, amely több mint három évtizedes múlttal rendelkezik, és jelenleg hat országban van jelen lakó-, kereskedelmi és logisztikai projektjeivel. A Parkside Residence a társaság első magyarországi beruházása.

A végleges építészeti terveket az A3 Építész Iroda készítette, a generálkivitelezést pedig a magyar tulajdonú Bernecker Zrt. végzi. A társaság közlése szerint több mint 25 éve működik az építőiparban, és az elmúlt öt évben több mint 270 ezer négyzetméternyi épület kivitelezésében vett részt.

Négycsillagos szálloda is készül

A komplexum részeként egy 152 szobás Staybridge Suites szálloda is megvalósul. Az apartmanjellegű, négycsillagos hotel az IHG Hotels & Resorts nemzetközi hálózatához csatlakozik, üzemeltetését pedig a Mogotel Hotel Group végzi majd.

A szálloda elsősorban üzleti utazókat, illetve azokat a vendégeket célozza, akik középtávú budapesti tartózkodásra érkeznek. A hotel megjelenése tovább erősíti a projekt vegyes funkcióját, hiszen ugyanazon a területen lakások, szálláshelyek, üzletek és közösségi terek is helyet kapnak.

A beruházásnál az energiahatékonyságra és az üzemeltetési költségekre is figyelmet fordítanak. 

A lakások hőszivattyú-alapú mennyezeti hűtés-fűtést kapnak, amely a fejlesztő szerint az A+ energetikai besorolás követelményeinek teljesítését szolgálja. A projekt része az esővizet hasznosító öntözőrendszer, az elektromosautó-töltők telepítése, valamint az okosotthon-infrastruktúra előkészítése is.

A szerkezet legmagasabb pontjának elérését a fejlesztő UDI Group és a generálkivitelező Bernecker Zrt. bokrétaünnepséggel jelezte. A szerkezetépítés lezárulása után a következő időszakban a homlokzati, gépészeti és belsőépítészeti munkák kerülnek előtérbe.

A fejlesztő közlése szerint a kivitelezés a tervezett ütemben halad tovább. A Parkside Residence elkészültével a korábbi Szikra Nyomda évek óta üresen álló területe lakó-, szálloda-, kereskedelmi és közösségi funkciókat egyesítő városi komplexummá alakul.

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