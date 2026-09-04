Elérte szerkezetének legmagasabb pontját a XIII. kerületben épülő Parkside Residence, amely a Vizafogó park közvetlen szomszédságában valósul meg, és lényegében egy új városrész lesz. A fejlesztő UDI Group közlése szerint a többfunkciós komplexum 324 lakást, egy 152 szobás, négycsillagos szállodát, kilenc üzlethelyiséget, 364 parkolóhelyet és 215 tárolót foglal majd magában, miközben a teljes zöldfelület megközelíti az 4800 négyzetmétert.

Külföldi ingatlanfejlesztő-óriás épít új városrészt Budapesten: ez az első projektje Magyarországon – több száz lakás és egy szálloda készül / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A beruházás az egykori Szikra Nyomda több mint 15 éve kihasználatlan területét alakítja át. A projekt az Esztergomi út, a Visegrádi utca, a Süllő utca és a Zsilip utca által határolt területen, összesen 43 650 négyzetméteren, négy ütemben valósul meg. A fejlesztés a Göncz Árpád városközpont térségében, a Vizafogó park közvetlen szomszédságában zajlik.

A lakófunkció mellett kereskedelmi, szállodai és közösségi terek is készülnek,

vagyis a beruházás nem kizárólag egy új lakópark létrehozását jelenti. A projekt egyik hangsúlyos eleme a környezetrendezés. A lakóépületekhez kapcsolódóan mintegy kétezer négyzetméteres belső parkosított kertet alakítanak ki, a teljes zöldfelület pedig csaknem 4800 négyzetmétert tesz majd ki – írja a Magyar Építők oldala.

Négy ütemben épül át az egykori nyomda területe

A fejlesztő közlése szerint a tervezés során a „15 perces város” koncepcióját követték. Ennek lényege, hogy a lakók számára a mindennapi szolgáltatások, munkahelyek és kikapcsolódási lehetőségek rövid időn belül elérhetők legyenek.

A 324 lakás mellett kilenc üzlethelyiség,

364 parkolóhely

és 215 tároló készül.

A kereskedelmi és szolgáltatási funkciók a környék jelenlegi kínálatát is bővíthetik, miközben a fejlesztés a több mint másfél évtizede kihasználatlan területnek új funkciót ad.

A Parkside Residence fejlesztője a cseh központú UDI Group, amely több mint három évtizedes múlttal rendelkezik, és jelenleg hat országban van jelen lakó-, kereskedelmi és logisztikai projektjeivel. A Parkside Residence a társaság első magyarországi beruházása.

A végleges építészeti terveket az A3 Építész Iroda készítette, a generálkivitelezést pedig a magyar tulajdonú Bernecker Zrt. végzi. A társaság közlése szerint több mint 25 éve működik az építőiparban, és az elmúlt öt évben több mint 270 ezer négyzetméternyi épület kivitelezésében vett részt.