Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat kap Ukrajna Magyarországról havonta, tetemes mennyiségről van szó – "A Mol ezt figyeli"

Fontos kérdés-válasz hangzott el a parlamentben Hortay Olivér fideszes képviselő és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter között. Előbbi immáron második alkalommal arra akart választ kapni, hogy Ukrajna menyi gázolajat exportál Magyarországról. Ezúttal sikerrel járt, a Tisza-kormány tárcavezetője pontos számot mondott.

Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat visz Ukrajna Magyarországról havonta / Fotó: AFP

Hortay Olivér erről már a múlt héten a gázolaj ártámogatási vitája során is érdeklődött, de akkor még nem kapott választ. Azonban a visszajelzések azt mutattálk neki, hogy sokakat érdekel az információ, úgyhogy újra az Ukrajnába irányuló üzemanyag-exportra kérdezett rá.

Már csak azért is, mert szerinte, ha ellátásbiztonságról a teljességében szeretnénk beszélni, akkor nem csak a Magyarországra bejövő, hanem a Magyarországról kimenő üzemanyag-mennyiséggel is foglalkozni kell.

Tudjuk, hogy Ukrajna az egyik legfontosabb célpiac. Tudjuk azt is, hogy májusban újraindultak az exportszállítások, de nincsenek pontos statisztikai adataink erről. Becslések vannak, amik 40-50 ezer tonna közötti havi mennyiségről szólnak. Ez elég nagy mennyiséget jelent a magyar gázolai igény körülbelül 10 százalékát.Úgyhogy azt szeretném kérdezni miniszter úrtól tisztelettel, hogy mennyit exportálunk most Ukrajna irányába – szólt a kérdés.

Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat visz Ukrajna Magyarországról havonta

Igen, nagyjából jók azok az adatok, amiket említett, 40-50 ezer tonna áru megy Ukrajna felé – közölte Kapitány István. Szerinte az is fontos, hogy miképpen és hogyan történik ez.

Azt mondta, hogy ez a mennyiség a Slovnaftól jön. A Mol egy regionális olajvállalat Európa szívében, azzal a lehetőséggel, hogy a Slovnaft-finomító. Pozsonyban, a Dunai-finomító Magyarországon termel.

50 ezer tonna érkezik úgy átlagban Szlovákiából, és ez Magyarországon keresztül, vezetéken kerül el Ukrajnába.

Ami fontos, hogy százmillió liter érkezik Szlovákiából, ugyancsak a Slovnavtól nekünk, amit mi használunk. Ez a magyar import egyik legjelentősebb része és a legbiztosabb része. Importál még a többi szereplő körülbelül 50-80 millió liter között. Attól függ, hogy mi történik.