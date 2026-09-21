Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat kap Ukrajna Magyarországról havonta, tetemes mennyiségről van szó – "A Mol ezt figyeli"
Fontos kérdés-válasz hangzott el a parlamentben Hortay Olivér fideszes képviselő és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter között. Előbbi immáron második alkalommal arra akart választ kapni, hogy Ukrajna menyi gázolajat exportál Magyarországról. Ezúttal sikerrel járt, a Tisza-kormány tárcavezetője pontos számot mondott.
Hortay Olivér erről már a múlt héten a gázolaj ártámogatási vitája során is érdeklődött, de akkor még nem kapott választ. Azonban a visszajelzések azt mutattálk neki, hogy sokakat érdekel az információ, úgyhogy újra az Ukrajnába irányuló üzemanyag-exportra kérdezett rá.
Már csak azért is, mert szerinte, ha ellátásbiztonságról a teljességében szeretnénk beszélni, akkor nem csak a Magyarországra bejövő, hanem a Magyarországról kimenő üzemanyag-mennyiséggel is foglalkozni kell.
Tudjuk, hogy Ukrajna az egyik legfontosabb célpiac. Tudjuk azt is, hogy májusban újraindultak az exportszállítások, de nincsenek pontos statisztikai adataink erről. Becslések vannak, amik 40-50 ezer tonna közötti havi mennyiségről szólnak. Ez elég nagy mennyiséget jelent a magyar gázolai igény körülbelül 10 százalékát.Úgyhogy azt szeretném kérdezni miniszter úrtól tisztelettel, hogy mennyit exportálunk most Ukrajna irányába – szólt a kérdés.
Hivatalos: kiderült, pontosan mennyi gázolajat visz Ukrajna Magyarországról havonta
Igen, nagyjából jók azok az adatok, amiket említett, 40-50 ezer tonna áru megy Ukrajna felé – közölte Kapitány István. Szerinte az is fontos, hogy miképpen és hogyan történik ez.
Azt mondta, hogy ez a mennyiség a Slovnaftól jön. A Mol egy regionális olajvállalat Európa szívében, azzal a lehetőséggel, hogy a Slovnaft-finomító. Pozsonyban, a Dunai-finomító Magyarországon termel.
50 ezer tonna érkezik úgy átlagban Szlovákiából, és ez Magyarországon keresztül, vezetéken kerül el Ukrajnába.
Ami fontos, hogy százmillió liter érkezik Szlovákiából, ugyancsak a Slovnavtól nekünk, amit mi használunk. Ez a magyar import egyik legjelentősebb része és a legbiztosabb része. Importál még a többi szereplő körülbelül 50-80 millió liter között. Attól függ, hogy mi történik.
Azt a kérdést is föl kell tenni, hogy miért propagálnak védett árakat, amikor tudják, hogy ez készlethiányhoz vezet, nem? De ebből – ukrán export – nincs baj, mert ez a Mol normális működésének a része, nem egy addicionális dolog, nem a magyar finomítóban megtermelt dízel. Egyetértek vele, hogy ez egy fontos kérdés, nézni kell, a Mol ugye egy regionális olajvállalat ezt figyeli. Azt is tudja ön is, meg mi is, hogy 55-60 százalékon megy most a százhalombattai finomító a termelése és remélhetőleg ez változik – sorolta a miniszter.
Nem kellene leállítani a gázolaj exportálását Ukrajnának Magyarországról?
Hortay Olivér arra is felhívta a figyelmet, hogy a legkritikusabbnak tekinthető gázolajból április 30-án, amikor a Tisza átvette a kormányrudat, akkor 403 kilotonna állt rendelkezésre. Ez most a legfrissebb adatok szerint 390 kilotonna, pedig piaci árak vannak. Szerinre a csökkenés elsősorban annak köszönhető, hogy a Tisza-kormány májusban enyhítette a készletezési szabályokat.
Hogyha súlyosbodik a gázolajellátási válság, akkor nem volna érdemes esetleg megfontolni, hogy az ukrán exporthoz is Magyarország hozzányúljon?
– vetette fel. Kapitány István szerint a kérdés, jó, de a válasz is jó lehet. A Dunai-finomító AV3-as problémája kapcsán holnap elkezdődik a teszt. Egy pár héten belül nagy valószínűséggel teljes kapacitással tud működni a Mol finomítója, ami annyit jelent, hogy 55-60 százalékról 95-100 százalékra áll vissza a kapacitás.
Úgyhogy valószínűleg ez a helyzet nem áll elő, amit ön mond, de abban a helyzetben, ami azért nagyon valószínűtlen, hogyha ennek ellenére ez előállna, akkor nyilvánvalóan a Mol, mint regionális vállalat saját hatáskörében tud dönteni erről. Én erről beszéltem a vállalatvezetéssel, nyilván ez az ő döntésük, hiszen ők menedzselik, de ők mindenféleképpen Magyarország ellátását preferálnák – állította a gazdasági és energetikai miniszter.