Kezdődik, rendkívüli bejelentésre készül Unger Anna: az NVVH elindítja a vagyonvisszaszerzést, ez lehet az első négy botrány, ami robbani fog – hétfőn minden kiderül
Sokszor megkapjuk a kritikát, hogy nem halad elég gyorsan az út a börtönbe program. Szeretnék mindenkit megnyugtatni itt is, ahogy tettem Pécsett, és tettem Veszprémben is, hogy a maffiafilmek, a krimiknek általában nem az első tíz perce a legizgalmasabb, hanem valahogy a közepén kezdődik az izgalom, és utána egyre gyorsuló ütemben történnek a dolgok – így vezette fel Magyar Péter, mire készül Unger Anna hétfőn.
Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a miniszterelnök szombaton Szolnokon fojtatta az országjárást, ahol több súlyos gazdasági szigorítást is ismertetett. De arra is felhasználta az alkalmat, hogy beszámolojon a tisza szimpatizánsok által nagyon kívánt NER-es elszámoltatásról.
Ismertette, hogy a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek az esetek a bíróság előtt is megállnak majd.
Mindenestere Magyar Péter több ügyet is nevesített, amelyek azért is lehetnek relevánsak, mert a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ezek közül választhatja ki azokat, amelyeket magához ragad és megkezdi tényleges működését. Ez már nagyon közel van, 24 órán belül meg fog történni.
Melyik lehet az NVVH első ügye?
A miniszterelnöki listán ott van
- a bölcsödékbe, óvodákba ajándékozott kismotorok esete, amely kapcsán túlárazás a vád,
- Orbán Viktor közösségi médiása megjelenésére kötött szerződések,
- az egyébként időközben visszavizetett, magyar állami támogatással indult útépítési projekt Zambiában és Kongóban,
- a mentőszolgálat új mentőautóinak beszerzése,
- az M6-os autópályakoncesszió,
- a gondos óra program,
- a Kréta, Neptun informatikai rendszerek fejlesztése,
- a mohácsi Duna-hídra kifizetett előleg,
- a lélegeztetőgép-beszerzés a Covid idején,
- az Egyiptomnak gyártott vasúti szerelvények,
- Észak-Macedoniának odaítélt 360 milliárd forint hitelt útépítésre.
Magyar Péter szerint meg kell érteni, hogy ezek nem egyszerű ügyek, és a rendőrség, az ügyészség, a NAV és a nyomozó szervek is rendkívül munkát végeznek. Ezen a ponton jelezte, hogy NKA-botrány néven elhíresült ügyben hétfőn várhatóak fejlemények, "végre talán az egyik főkolompos is oda kerül, amit megérdemel, és nem csak a kiszolgálói és a segítői". Hogy egészen pontosan, mire gondolt a kormányfő, az nem derült ki, de tény, hogy hétfőn a parlament szavazni fog Hankó Balázs mentelmi jogának kiadásáról.
De megemlítette a Volánbusz-botrányt is, amely a hírek szerint 11 milliárd forint kenőpénzről szól. Szerinte ebben is várható előrelépés, "Seszták Miklós nem tudom, hogy mennyire alszik most nyugodtan". Hétfőn az ő mentelmi jogáról is szavaz az országgyűlés. A Magyar Nemzeti Bank alapítványainak ügyét is megemlítette, illetve az MKIF-es autópálya-koncessziót is.
Rendkívüli bejelentésre készül Unger Anna: az NVVH elindítja a vagyonvisszaszerzést
Magyar Péter itt kezdett el arról beszélni, hogy létrehozták rekordgyorsasággal az NVVH-t, és ha jól érti, akkor
hétfőn az elnökasszony, Unger Anna és az elnökhelyettes, Tasnádi Katalin, az ország egyik legjobb ügyésze, bejelentik, hogy melyik négy konkrét üggyel kezdik meg a munkát.
Megerősítette, hogy a Tisza javasolja a közvádas bűncselekményeknél a mentelmi jog teljes eltörlését, valamint szigorítják politikusok és családtagjaik vagyonbevallását, vagyonnyilatkozatát, és vagyonosodási vizsgálatot indítunk mindenki ellen.
Nem csak a volt miniszterek, képviselő és családtagjaik ellen, hanem sokan javasolják, hogy a polgármestereket is vonják be ebbe a körbe. "Úgy hallom, hogy ebben elég nagy az egyetértés" – jegyezte meg Magyar Péter.
Unger Anna néhány napja egyébként maga is jelezte, hogy szeptember 28-án, holnap ismerteti, melyik lesz az a négy eset, amelyeket elsőként vesz magához más hatóságoktól az NVVH. Magyar Péter erre erősítette Szolnokon rá és adott támpontot ahhoz, milyen eljárásokról lehet szó.
Az NVVH-elnök arról is beszélt, hogyan lehetne felgyorsítani az évekig húzódó bírósági eljárásokat, és mi történik akkor, ha a jövőben egy új kormány nem megfelelően gazdálkodik a visszaszerzett állami vagyonnal. Rögzítette, hogy a hivatal működését nem egyetlen politikai ciklusra szánják: az állami vagyon védelmét akkor is feladatuknak tekintik, ha később más politikai erő kerül kormányra.