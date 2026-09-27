Kezdődik, rendkívüli bejelentésre készül Unger Anna: az NVVH elindítja a vagyonvisszaszerzést, ez lehet az első négy botrány, ami robbani fog – hétfőn minden kiderül

Sokszor megkapjuk a kritikát, hogy nem halad elég gyorsan az út a börtönbe program. Szeretnék mindenkit megnyugtatni itt is, ahogy tettem Pécsett, és tettem Veszprémben is, hogy a maffiafilmek, a krimiknek általában nem az első tíz perce a legizgalmasabb, hanem valahogy a közepén kezdődik az izgalom, és utána egyre gyorsuló ütemben történnek a dolgok – így vezette fel Magyar Péter, mire készül Unger Anna hétfőn.

Rendkívüli bejelentésre készül Unger Anna: az NVVH elindítja a vagyonvisszaszerzést, ez lehet az első négy botrány, ami robbani fog / Fotó: AFP

Ahogy arról a Világgazdaság is írt, a miniszterelnök szombaton Szolnokon fojtatta az országjárást, ahol több súlyos gazdasági szigorítást is ismertetett. De arra is felhasználta az alkalmat, hogy beszámolojon a tisza szimpatizánsok által nagyon kívánt NER-es elszámoltatásról.

Ismertette, hogy a Tisza-kormány 37 ügyben tett feljelentést, összesen 2221 milliárd forintnyi közpénz érintve. Ez persze nem jelenti azt, hogy ezek az esetek a bíróság előtt is megállnak majd.

Mindenestere Magyar Péter több ügyet is nevesített, amelyek azért is lehetnek relevánsak, mert a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) ezek közül választhatja ki azokat, amelyeket magához ragad és megkezdi tényleges működését. Ez már nagyon közel van, 24 órán belül meg fog történni.

Melyik lehet az NVVH első ügye?

A miniszterelnöki listán ott van

a bölcsödékbe, óvodákba ajándékozott kismotorok esete, amely kapcsán túlárazás a vád,

Orbán Viktor közösségi médiása megjelenésére kötött szerződések,

az egyébként időközben visszavizetett, magyar állami támogatással indult útépítési projekt Zambiában és Kongóban,

a mentőszolgálat új mentőautóinak beszerzése,

az M6-os autópályakoncesszió,

a gondos óra program,

a Kréta, Neptun informatikai rendszerek fejlesztése,

a mohácsi Duna-hídra kifizetett előleg,

a lélegeztetőgép-beszerzés a Covid idején,

az Egyiptomnak gyártott vasúti szerelvények,

Észak-Macedoniának odaítélt 360 milliárd forint hitelt útépítésre.

Magyar Péter szerint meg kell érteni, hogy ezek nem egyszerű ügyek, és a rendőrség, az ügyészség, a NAV és a nyomozó szervek is rendkívül munkát végeznek. Ezen a ponton jelezte, hogy NKA-botrány néven elhíresült ügyben hétfőn várhatóak fejlemények, "végre talán az egyik főkolompos is oda kerül, amit megérdemel, és nem csak a kiszolgálói és a segítői". Hogy egészen pontosan, mire gondolt a kormányfő, az nem derült ki, de tény, hogy hétfőn a parlament szavazni fog Hankó Balázs mentelmi jogának kiadásáról.