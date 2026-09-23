Erre nem számított Magyar Péter: fontos brüsszeli politikus támadt rá Ursula von der Leyenre, mert uniós pénzt adott Magyarországnak – "Elvárom, hogy magyarázza meg"

Az Európai Bizottság javaslata szerint felszabadulhat a Magyarországnak járó 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás, és visszatérhetnek az alapítványi egyetemek hallgatói és kutatói az Erasmus+ és a Horizont Európa programokba. Tineke Strik, az Európai Parlament Magyarországgal kapcsolatos 7. cikk szerinti eljárásának jelentéstevője szerint ugyanakkor az uniós pénzek felszabadítását csak már végrehajtott reformokra lehetne alapozni.

Az Európai Bizottság megnyitná az utat a 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás előtt, a döntést azonban még az uniós tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk / Fotó: Anadolu via AFP

Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett arra, hogy az uniós Tanács oldja fel a 2022-ben Magyarországgal szemben bevezetett költségvetési védőintézkedéseket.

Ez 4,2 milliárd eurónyi, mintegy 1600 milliárd forintnyi kohéziós forrás előtt nyithatja meg az utat, miközben az alapítványi egyetemek hallgatói és kutatói ismét teljes hozzáférést kaphatnak az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz.

A döntés azonban még nem végleges: a Bizottság javaslatáról az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell határoznia, erre egy hónap áll rendelkezésére. A Bizottság értékelése szerint Magyarország kezelte a korábban azonosított hiányosságokat többek között a közbeszerzések, a korrupcióellenes keretrendszer, az összeférhetetlenség és az ügyészi fellépés területén.

Az Európai Parlament részéről ugyanakkor már érkezett kritikusabb reakció. Tineke Strik, az EP Magyarországgal kapcsolatos, az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikke szerinti eljárásának jelentéstevője szerint az előrelépést természetesen el kell ismerni, de a több milliárd eurós források felszabadítását szerinte a gyakorlatban végrehajtott reformokra kell alapozni, nem pusztán a jövőre vonatkozó ígéretekre.

Uniós pénzek magyar reformokért

Strik közleményében leszögezte: azt várja a Bizottságtól, hogy világosan indokolja meg, miért ítéli úgy, hogy az uniós költségvetést fenyegető kockázatok már kellően kezeltek. Szerinte azért is szükség van részletes magyarázatra, mert egyes reformok, köztük a közérdekű vagyonkezelő alapítványok fokozatos megszüntetése, még folyamatban vannak.

A jelentéstevő szerint most a Tanácsnak kell alaposan megvizsgálnia a Bizottság javaslatát, miközben az Európai Parlamentnek is részletes tájékoztatást kell kapnia. Strik hangsúlyozta: több milliárd eurónyi adófizetői pénzről és az uniós alapértékekről van szó, ezért szerinte parlamenti ellenőrzésre is szükség van.