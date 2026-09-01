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uniós pénzek
Magyar Péter
Vitézy Dávid

Brüsszel után Vitézy Dávidék minisztériuma is megszólalt az uniós pénzek hazahozataláról, itt már finomítanak – „még több fontos lépés van hátra"

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A végső kifizetési kérelmet szeptember végéig kell benyújtani, majd az Európai Bizottság ellenőrzi a teljesítést. Az uniós pénzek esetében egyelőre nem a pénz átutalása történt meg, hanem a lehívás feltételei teljesültek.
VG
2026.09.01, 17:57
Frissítve: 2026.09.01, 18:23

Az uniós pénzek ügyében újabb fontos részlet derült ki: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a helyreállítási alapból járó pénzek tényleges kifizetése még nem történt meg. Magyar Péter korábban azt állította, hogy minden feltételt teljesítettek az uniós pénzek hazahozatalához, a minisztérium válasza alapján azonban a milliárdok tényleges átutalása még hátravan - írta a Magyar Nemzet.

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Vitézy Dávid minisztériuma szerint az uniós pénzek tényleges kifizetése még nem történt meg, a végső kifizetési kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani / Fotó: Hatlaczki Balazs

Újabb fontos részlet derült ki az uniós források „hazahozataláról” szóló kormányzati kommunikációról. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ugyanis lényegében megerősítette:

az RRF-források tényleges kifizetése még hátravan.

A Vitézy Dávid vezette tárca a Magyar Nemzet megkeresésére azt közölte, hogy Magyarország teljesítette a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges mérföldköveket, ezzel pedig megteremtette a pénzek felhasználásának feltételeit. A minisztérium ugyanakkor egyértelművé tette: „most következik a pénzügyi elszámolás és a kifizetés”.

Ez azért különösen fontos, mert Magyar Péter korábban azt kommunikálta, hogy a kormány teljesítette az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltételeket, és így jöhetnek a brüsszeli források. A minisztérium válaszából azonban az derül ki, hogy a feltételek teljesítése és a pénz tényleges átutalása két külön dolog.

Brüsszel korábban ugyanezt erősítette meg. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a befagyasztott RRF-forrásokból eddig nem érkezett átutalás Magyarországra, a végső kifizetési kérelem benyújtása pedig még hátravan.

Még hónapokat kell várni az uniós pénzekre

A minisztérium szerint Magyarországnak szeptember 30-ig kell benyújtania a végső kifizetési kérelmet. Ezt követően az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy teljesültek-e a vállalt mérföldkövek és célok, majd az értékelést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elé terjeszti.

Vagyis a folyamat még korántsem ért véget. A pénz tényleges megérkezéséhez előbb a végső kifizetési kérelmet kell benyújtani, majd következik az uniós ellenőrzés, az értékelés és az azt követő pénzügyi elszámolás.

A minisztérium szerint az Európai Bizottságnak legkésőbb 2026. december 31-ig kell kifizetnie az elfogadott, mintegy tízmilliárd eurós forrást. Ez azonban azt jelenti, hogy szeptember elején még semmiképpen sem lehet úgy beszélni a teljes összeg tényleges hazahozataláról, mintha az már megérkezett volna a magyar államhoz.

A vita így egyre inkább arról szól, mit jelent pontosan az „uniós pénzek hazahozatala”.

A kormányzati kommunikációban ez a mérföldkövek teljesítését jelenti, miközben a minisztérium saját válasza szerint a tényleges kifizetés csak ezután következik.

A tárca politikai értékelést is fűzött a válaszához. Azt állította, hogy a különbség a korábbi Orbán-kormány és a jelenlegi kabinet között az, hogy amit az előző kormány évekig nem tett meg, azt a Tisza-kormány három hónap alatt teljesítette. A minisztérium szerint az Orbán-kormány számára „az átláthatatlanság és a korrupció védelme fontosabb volt” az országnak járó pénznél.

Ez azonban nem változtat azon, amit a tárca a kifizetésről közölt: a pénz tényleges átutalása még előttünk áll.

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