Brüsszel után Vitézy Dávidék minisztériuma is megszólalt az uniós pénzek hazahozataláról, itt már finomítanak – „még több fontos lépés van hátra"

Az uniós pénzek ügyében újabb fontos részlet derült ki: a Közlekedési és Beruházási Minisztérium szerint a helyreállítási alapból járó pénzek tényleges kifizetése még nem történt meg. Magyar Péter korábban azt állította, hogy minden feltételt teljesítettek az uniós pénzek hazahozatalához, a minisztérium válasza alapján azonban a milliárdok tényleges átutalása még hátravan - írta a Magyar Nemzet.

Vitézy Dávid minisztériuma szerint az uniós pénzek tényleges kifizetése még nem történt meg, a végső kifizetési kérelmet szeptember 30-ig kell benyújtani / Fotó: Hatlaczki Balazs

Újabb fontos részlet derült ki az uniós források „hazahozataláról” szóló kormányzati kommunikációról. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ugyanis lényegében megerősítette:

az RRF-források tényleges kifizetése még hátravan.

A Vitézy Dávid vezette tárca a Magyar Nemzet megkeresésére azt közölte, hogy Magyarország teljesítette a helyreállítási alap forrásainak lehívásához szükséges mérföldköveket, ezzel pedig megteremtette a pénzek felhasználásának feltételeit. A minisztérium ugyanakkor egyértelművé tette: „most következik a pénzügyi elszámolás és a kifizetés”.

Ez azért különösen fontos, mert Magyar Péter korábban azt kommunikálta, hogy a kormány teljesítette az uniós pénzek hazahozatalához szükséges feltételeket, és így jöhetnek a brüsszeli források. A minisztérium válaszából azonban az derül ki, hogy a feltételek teljesítése és a pénz tényleges átutalása két külön dolog.

Brüsszel korábban ugyanezt erősítette meg. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a befagyasztott RRF-forrásokból eddig nem érkezett átutalás Magyarországra, a végső kifizetési kérelem benyújtása pedig még hátravan.

Még hónapokat kell várni az uniós pénzekre

A minisztérium szerint Magyarországnak szeptember 30-ig kell benyújtania a végső kifizetési kérelmet. Ezt követően az Európai Bizottság ellenőrzi, hogy teljesültek-e a vállalt mérföldkövek és célok, majd az értékelést a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elé terjeszti.

Vagyis a folyamat még korántsem ért véget. A pénz tényleges megérkezéséhez előbb a végső kifizetési kérelmet kell benyújtani, majd következik az uniós ellenőrzés, az értékelés és az azt követő pénzügyi elszámolás.