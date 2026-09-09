Megnyílhat az uniós pénzcsap: megérkezett a magyar beadvány Brüsszelbe – ezermilliárdok sorsa dől most el
Magyarország újabb fontos lépést tett a befagyasztott uniós források megszerzéséért, miután a kormány elküldte írásos értesítését az Európai Bizottságnak a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. Ha Brüsszel megfelelőnek ítéli a magyar intézkedéseket, több mint 4,2 milliárd eurónyi forrás szabadulhat fel, a későbbiekben pedig további 2,2 milliárd euró sorsa is rendeződhet – írta a Portfolio.
Újabb fontos szakaszához érkezett a magyar uniós források ügye. Az Európai Bizottság megkapta a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban
– jelentette be Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos.
A dokumentumban Budapest azokat az intézkedéseket ismerteti, amelyekkel álláspontja szerint megszüntette a 2022-ben elrendelt pénzügyi korlátozások alapjául szolgáló problémákat. Serafin közlése szerint a Bizottság most gondosan megvizsgálja a beadványt, vagyis egyelőre nem született döntés a pénzek felszabadításáról.
A tét ugyanakkor jelentős: mintegy 4,2 milliárd eurónyi, vagyis több mint 1500 milliárd forintnyi kohéziós forrás van továbbra is blokkolva a kondicionalitási eljárás miatt. A pénzek megnyitása nem automatikus, a Bizottságnak előbb azt kell megállapítania, hogy a magyar intézkedések ténylegesen kezelik-e azokat a költségvetési kockázatokat, amelyek miatt az uniós Tanács 2022 decemberében korlátozásokat rendelt el.
Magyar Péter kormánya az elmúlt hónapokban több jogszabályt is elfogadott az uniós kifogások rendezésére. Ezek között szerepel az Integritás Hatóság jogosítványainak megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémák kezelése.
A kormány szerint az augusztus végéig teljesített jogállamisági mérföldkövek nagyrészt lefedték a kondicionalitási eljárásban vállalt intézkedéseket is.
Ez alapján a Bizottság a következő hetekben értékelheti a magyar beadványt, és pozitív értékelés esetén akár októberben az uniós Tanács elé kerülhet a 2022-ben elfogadott korlátozások megszüntetésére vonatkozó bizottsági javaslat.
A mostani lépés időzítése nem meglepetés. A Miniszterelnökség korábban azt jelezte, hogy szeptember elején küldi meg Brüsszelnek a szükséges írásos értesítést, több bizottsági forrás pedig szintén arra számított, hogy a dokumentum ezen a héten megérkezik.
Több ezermilliárd eurónyi uniós forrás szabadulhat fel
A 4,2 milliárd eurós tét azonban nem az egyetlen jelentős összeg. További 2,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás sorsa is rendeződhet, ezt jelenleg egy, az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó horizontális feljogosító feltétel blokkolja.
A két összeg együtt 6,4 milliárd eurót, mintegy 2300 milliárd forintot jelent. Ennek felszabadítása komoly mozgásteret jelenthetne Magyarországnak, ugyanakkor a második, 2,2 milliárd eurós tételhez újabb magyar önértékelésre lesz szükség, amelyet a kormány várhatóan októberben nyújthat be.
Brüsszel előtt tehát most a magyar vállalások teljesítése van. A következő hetekben kiderülhet, hogy az Európai Bizottság elegendőnek tartja-e a változtatásokat ahhoz, hogy megnyíljon az út az első 4,2 milliárd euró előtt.
Csepegtetik az információkat az uniós pénzekről: már csak hetek vannak hátra és sorsdöntő fordulat jöhet – így áll össze a menetrend
Mintegy 2300 milliárd forintnyi befagyasztott uniós pénz sorsa fordulhat meg a következő hetekben. A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség szeptember elején küldi Brüsszelbe az első kulcsfontosságú önértékelést, a kormány pedig már októberre várja az Európai Bizottság javaslatát a szankciók megszüntetéséről.