Megnyílhat az uniós pénzcsap: megérkezett a magyar beadvány Brüsszelbe – ezermilliárdok sorsa dől most el

Magyarország újabb fontos lépést tett a befagyasztott uniós források megszerzéséért, miután a kormány elküldte írásos értesítését az Európai Bizottságnak a jogállamisági kondicionalitási eljárásban. Ha Brüsszel megfelelőnek ítéli a magyar intézkedéseket, több mint 4,2 milliárd eurónyi forrás szabadulhat fel, a későbbiekben pedig további 2,2 milliárd euró sorsa is rendeződhet – írta a Portfolio.

Fontos állomásához érkezett a magyar uniós pénzek ügye: Budapest elküldte Brüsszelnek a jogállamisági kondicionalitási eljárás lezárásához szükséges dokumentumot / Fotó: Liesa Johannssen

Újabb fontos szakaszához érkezett a magyar uniós források ügye. Az Európai Bizottság megkapta a magyar kormány írásos értesítését a jogállamisági kondicionalitási eljárásban

– jelentette be Piotr Serafin költségvetésért felelős uniós biztos.

A dokumentumban Budapest azokat az intézkedéseket ismerteti, amelyekkel álláspontja szerint megszüntette a 2022-ben elrendelt pénzügyi korlátozások alapjául szolgáló problémákat. Serafin közlése szerint a Bizottság most gondosan megvizsgálja a beadványt, vagyis egyelőre nem született döntés a pénzek felszabadításáról.

A tét ugyanakkor jelentős: mintegy 4,2 milliárd eurónyi, vagyis több mint 1500 milliárd forintnyi kohéziós forrás van továbbra is blokkolva a kondicionalitási eljárás miatt. A pénzek megnyitása nem automatikus, a Bizottságnak előbb azt kell megállapítania, hogy a magyar intézkedések ténylegesen kezelik-e azokat a költségvetési kockázatokat, amelyek miatt az uniós Tanács 2022 decemberében korlátozásokat rendelt el.

Magyar Péter kormánya az elmúlt hónapokban több jogszabályt is elfogadott az uniós kifogások rendezésére. Ezek között szerepel az Integritás Hatóság jogosítványainak megerősítése, a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi problémák kezelése.

A kormány szerint az augusztus végéig teljesített jogállamisági mérföldkövek nagyrészt lefedték a kondicionalitási eljárásban vállalt intézkedéseket is.

Ez alapján a Bizottság a következő hetekben értékelheti a magyar beadványt, és pozitív értékelés esetén akár októberben az uniós Tanács elé kerülhet a 2022-ben elfogadott korlátozások megszüntetésére vonatkozó bizottsági javaslat.