Darabokra szedték Magyar Péter és Ursula von der Leyen megállapodását az uniós pénzekről: „Van itt pár bökkenő” – 440 millió euró veszett oda Győri Enikő szerint
Győri Enikő szerint a Tisza-kormány túl korán beszél kész tényként az uniós pénzek hazahozataláról, miközben az Európai Bizottság még nem igazolta vissza, hogy Magyarország teljesítette valamennyi szükséges feltételt. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője Facebook-videójában azt is kifogásolta, hogy szerinte nem derült ki pontosan, milyen vállalásokat tett a kormány az uniós források megszerzéséért.
Győri Enikő arra reagált, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter százszázalékos teljesítésről beszélt, és azt állította, hogy minden szükséges mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesített Magyarország. A képviselő szerint azonban Brüsszel ezt egyelőre nem erősítette meg, a hivatalos értékelés csak a kifizetési kérelem benyújtása után történhet meg.
„Van itt pár bökkenő” – kezdte felsorolását a képviselő. Az ismertetett európai bizottsági álláspont szerint Magyarországnak szeptember 30-ig kell benyújtania a kérelmet, amely után a testület megvizsgálja a vállalt reformok és feltételek teljesítését. A tényleges kifizetés tehát még nem történt meg.
Győri Enikő azt is bírálta, hogy szerinte
nem volt érdemi társadalmi egyeztetés a még a korábbi kormány által összeállított helyreállítási terv módosításáról.
Állítása szerint az egészségügyi fejlesztésekre szánt keret 643 millió euróról 240 millió euróra, vagyis mintegy 232 milliárd forintról 87 milliárd forintra csökken, míg az egészségügyi digitalizációra jutó összeg 250 millió euróról 25 millió euróra esik.
A képviselő szerint az oktatásban is történtek forráscsökkentések. Győri Enikő azt mondta, kevesebb pénz jutna a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására, valamint a szakképzés fejlesztésére, és külön kitért a felsőoktatási innovációs forrásokra is. Állítása szerint az erre szánt keret 45,9 millió euróról 16 millió euróra mérséklődött. Ezt azért tartja problémásnak, mert szerinte a Tisza-kormány úgy beszél az uniós források felhasználásáról, mintha kizárólag új fejlesztési lehetőségek nyílnának meg, miközben egyes korábban betervezett programok kisebb támogatást kapnak.
Győri Enikő arról is beszélt, hogy a helyreállítási források teljes összege 440 millió euróval, mintegy 159 milliárd forinttal csökkent, mert a kormány ennyi kedvezményes hitelt nem kíván igénybe venni. Emellett további 1 milliárd eurót, vagyis körülbelül 361 milliárd forintot közös európai projektekre irányítanának át. A képviselő szerint ebből 500 millió euró, mintegy 181 milliárd forint egy közös európai védett kommunikációs és kibervédelmi rendszer finanszírozását szolgálná. Szerinte így
összességében közel másfél milliárd eurónyi forrás nem közvetlenül magyarországi beruházásokban jelenik meg, amit szerinte a kormánynak részletesebben meg kellene indokolnia.
A fideszes politikus Magyar Péter bledi kijelentését is felidézte, ahol a miniszterelnök arról beszélt, hogy Ursula von der Leyennel folytatott tárgyalása „elég sima volt”. Győri Enikő szerint ez különösen azért vet fel kérdéseket, mert a kormány közben komoly vállalások és reformok teljesítéséről beszél. A képviselő azt szeretné látni, pontosan milyen feltételeket fogadott el a kabinet, mely programok kerültek át vagy szűkültek az átdolgozott tervben, és milyen konkrét vállalások kapcsolódnak a pénzek felszabadításához. Szerinte enélkül nem lehet eldönteni, hogy valóban kedvező megállapodás született-e Magyarország számára, vagy az uniós források megszerzésének jelentős költségei és feltételei is vannak.