Győri Enikő szerint a Tisza-kormány túl korán beszél kész tényként az uniós pénzek hazahozataláról, miközben az Európai Bizottság még nem igazolta vissza, hogy Magyarország teljesítette valamennyi szükséges feltételt. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője Facebook-videójában azt is kifogásolta, hogy szerinte nem derült ki pontosan, milyen vállalásokat tett a kormány az uniós források megszerzéséért.

Darabokra szedték Magyar Péter és Ursula von der Leyen megállapodását az uniós pénzekről: „Van itt pár bökkenő” – 440 millió euró veszett oda Győri Enikő szerint / Fotó: Anadolu via AFP / AFP

Győri Enikő arra reagált, hogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter százszázalékos teljesítésről beszélt, és azt állította, hogy minden szükséges mérföldkövet és szupermérföldkövet teljesített Magyarország. A képviselő szerint azonban Brüsszel ezt egyelőre nem erősítette meg, a hivatalos értékelés csak a kifizetési kérelem benyújtása után történhet meg.

„Van itt pár bökkenő” – kezdte felsorolását a képviselő. Az ismertetett európai bizottsági álláspont szerint Magyarországnak szeptember 30-ig kell benyújtania a kérelmet, amely után a testület megvizsgálja a vállalt reformok és feltételek teljesítését. A tényleges kifizetés tehát még nem történt meg.

Győri Enikő azt is bírálta, hogy szerinte

nem volt érdemi társadalmi egyeztetés a még a korábbi kormány által összeállított helyreállítási terv módosításáról.

Állítása szerint az egészségügyi fejlesztésekre szánt keret 643 millió euróról 240 millió euróra, vagyis mintegy 232 milliárd forintról 87 milliárd forintra csökken, míg az egészségügyi digitalizációra jutó összeg 250 millió euróról 25 millió euróra esik.

A képviselő szerint az oktatásban is történtek forráscsökkentések. Győri Enikő azt mondta, kevesebb pénz jutna a sajátos nevelési igényű gyermekek támogatására, valamint a szakképzés fejlesztésére, és külön kitért a felsőoktatási innovációs forrásokra is. Állítása szerint az erre szánt keret 45,9 millió euróról 16 millió euróra mérséklődött. Ezt azért tartja problémásnak, mert szerinte a Tisza-kormány úgy beszél az uniós források felhasználásáról, mintha kizárólag új fejlesztési lehetőségek nyílnának meg, miközben egyes korábban betervezett programok kisebb támogatást kapnak.